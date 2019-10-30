Stratfor: Россия и Китай строят новую Антанту

У России и Китая разные взгляды, идеология, стратегия, но у них общий противник, и это способствует сотрудничеству между ними, пишет политолог Франц-Стефан Гэйди в своей статье для Stratfor. Их союз напомнил ему Антанту, которая сложилась в начале XX в. между Францией и Великобританией и помогла им побороть Германию.

В этом году Китай отправил 1,6 тыс. своих солдат, самолёты, танки и прочие вооружения для участия в российских учениях «Центр-2019». Политолог Франц-Стефан Гэйди пишет в своей статье для Stratfor, что это очередной сигнал, который говорит о том, какими тесными становятся отношения между Москвой и Пекином.

В этих учениях принимал участие широкий круг стран из ШОС и ОДКБ: Индия, Пакистан, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Их цель заключалась в том, чтобы отработать контртеррористические операции, но при этом там занимались и отражением воздушных атак и вооружённых нападений на юго-западную часть России. Так что автор делает вывод, что Россия и Китай тренируются, как действовать в случае нападения вражеского государства.

Кроме того, он полагает, что Россия и Китай могут медленно двигаться к союзу по примеру Антанты 1904 г. между Англией и Францией. Точно так же у Москвы и Пекина нет никаких договоров о взаимозащите, однако они всё больше сближаются перед лицом общего врага.

И в национальной стратегии США говорится, что Россия и Китай ставят под угрозу интересы США и стали друг другу гораздо ближе, чем за последние полвека. Как отмечает автор статьи, так и есть: двусторонняя торговля впервые превысила $100 млрд в 2017 г., и Россия — крупнейший поставщик энергоресурсов для Китая.

Впрочем, экономика Китая почти в восемь раз больше, чем России, и растёт быстрее. Новый шёлковый путь подрывает российский Евразийский экономический союз. Китай, по словам автора статьи, намерен заселить российский Дальний Восток. Это неравенство, уверен эксперт, не может не привести к трениям, если только Россия не согласится играть роль младшего партнёра.

Но противостояние США заставляет их забыть об антагонизме. Ещё в 2001 г. Россия и Китай заключили соглашение о добрососедстве, а в 2018-м — декларацию о стратегическом сотрудничестве. В 2017 г. они подписали дорожную карту сроком на три года по военному сотрудничеству и скоро собираются принять новый план. Китай говорит о том, что его сотрудничество с Россией играет важную роль в сохранении глобальной стабильности. И это стратегическое партнёрство стало хорошо заметно во время совместного пролёта их самолётов в Японском море рядом с союзниками США.

Россия и Китай всегда настаивали, что они не союзники, а партнёры. И ограничения этого партнёрства видны, например, в том, что ни одна страна не хочет поддерживать другую за счёт своей безопасности. Обе они по-прежнему видят друг в друге угрозу. Хотя, несмотря на это, Россия объявила, что помогает Китаю построить систему раннего предупреждения об атаке баллистическими ракетами.

И в этом автор статьи снова видит сходство союза России и Китая с Антантой. Франция и Великобритания долгое время враждовали и воевали, но перед лицом Германии смогли забыть об этом и помириться. Так и тут: единого врага, несмотря на отсутствие общего видения, стратегического плана и одинаковых национальных интересов, может быть достаточно, чтобы сложился фактический союз, делает вывод Франц-Стефан Гэйди в своей статье для Stratfor.