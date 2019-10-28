Американский политик: стратегический союз России и Китая будет Вашингтону не по зубам

Китай, который и так представляет серьёзный «вызов» для США, может стать ещё опаснее, если вступит в союз с Россией, убеждён американский политик и публицист Ньют Гингрич. На сайте Fox News он предостерегает, что потенциальное военное столкновение с одним Пекином ещё может закончиться для Вашингтона победой, но конфликт с российско-китайским союзом ему не потянуть.

Китай кардинальным образом модернизировал и развил свои вооружённые силы, экономику и влияние в мире в относительно короткий срок и превратился из «в целом отсталой страны» в настоящую «глобальную державу», пишет на сайте Fox News американский публицист и бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич. По мысли Гингрича, в результате такого продвижения вперёд Китай во многом стал для США «серьёзным вызовом» — однако ситуация может стать ещё сложнее, если Пекин вступит в сотрудничество с такой страной, как Россия: в этом случае Пекин «вместе со своим товарищем» станет представлять большую угрозу для безопасности как самой Америки, так и всего мира.



Чтобы проиллюстрировать свой посыл, Гингрич предлагает читателям представить, что бы произошло, если бы Китай завтра вторгся на Тайвань. «Это поставило бы США в очень неловкое положение, — пишет он. — Китай настаивает, что Тайвань является его частью, и Вашингтон это формально признаёт. Вместе с тем, хотя США и признают позицию Китая, мы всё же сохраняем с Тайванем крепкие неофициальные отношения. Согласно Закону об отношениях с Тайванем от 1979 года, США обязуются предоставлять острову поддержку в обороне».



Учитывая прошлую риторику Вашингтона, от США будут ожидать вмешательства в конфликт на стороне Тайваня «во имя мира в регионе и международного законодательства» — однако это будет непросто, предполагает Гингрич: Китай не только значительно укрепил свои вооружённые силы и модернизировал их вооружения, но и «оккупировал и военизировал» Южно-Китайское море, а значит любая попытка военного вмешательства для защиты Тайваня потребует шагов, которые «будут восприняты как посягательство на сам Китай». Это, в свою очередь, создаст потенциал для «невероятно напряжённого конфликта между двумя сверхдержавами, в котором США, быть может, и победят — но огромной ценой», предупреждает политик.



Впрочем, даже этот мрачный сценарий может стать ещё хуже — в случае если Китай начнёт кампанию против Тайваня при поддержке российских ВКС, убеждён автор. По его мнению, подобный расклад «полностью изменит всю динамику конфликта, сделав его гораздо более сложным и затратным (в плане человеческих и денежных ресурсов) и сильно сократив вероятность победы США» — ведь Вашингтону пришлось бы не вести бой с Китаем за отдельную территорию, а решать, «нужно ли ему рисковать и схлёстываться одновременно с Пекином и Москвой».



Россия и Китай долгое время представляли собой «двух отдалившихся родственников-коммунистов», но это уже не так: две страны за последние годы провели целый ряд совместных учений, а их лидеры — Владимир Путин и Си Цзиньпин — с 2013 года встретились 24 раза, подчёркивает Гингрич. Это создаёт реальный потенциал для создания китайско-российского стратегического союза, который «перевернёт с ног на голову все планы и стратегии в области национальной безопасности», подытоживает он.