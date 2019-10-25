Обозреватель CNN поддержал Трампа: лучше уйти из Сирии и сосредоточиться на реальных угрозах — России и Китае

Когда Трамп объявил о выводе войск с северо-востока Сирии, его активнейшим образом начали критиковать за то, что он бросает курдов, пишет в своей статье для CNN обозреватель Джо Кент. Между тем, по мнению автора, американский лидер поступил правильно, решив пойти на этот шаг.

После того как президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск с северо-востока Сирии, политики, эксперты по внешнеполитическим вопросам, а также «бесстрашные диванные войска» громогласно высказали своё неодобрение и пытались представить эту ситуацию как обычный выбор из двух вариантов, пишет в своей статье для CNN Джо Кент, отставной старший уорент-офицер третьего ранга, служивший более 20 лет в силах специального назначения Армии США.

Критики президента от обеих партий яростно настаивают на том, что Америка бросила курдов и что без постоянного американского присутствия в Сирии «Исламское государство»* вновь вернётся.

Однако Трамп был прав, что решил вывести войска с сирийской территории, считает автор. Оппоненты американского лидера, по словам Кента, игнорируют реальность по ряду ключевых моментов. Прежде всего, характер отношений между США и сирийскими курдами. Америка стала их партнёром, чтобы одержать победу над ИГ. Американские ВВС при содействии со стороны сил специальных операций спасали курдов от жестоких поражений со стороны «Исламского государства».

Курды храбро сражались против ИГ не потому, что США появились и убедили их вступить в борьбу, а потому, что их прижали к стенке, и Америка спасла их.

«Наши интересы пересеклись», — подчёркивает автор.

США уже несколько десятилетий приходится иметь дело с устремлениями курдов в регионе, однако Вашингтон никогда не поддерживал создания курдского государства.

«Мы всегда говорили курдам, что не собираемся влезать в дела между ними и их соседями», — отмечается в статье.

Всё потому, что эти противоречия возникли задолго до прихода США на Ближний Восток.

«Я понимаю разочарование моих братьев и сестёр по оружию, которые сражались боб о бок с сирийскими курдами и чувствуют, что мы их бросаем. Они хотят остаться и бороться, но в Сирии нельзя одержать долгосрочной победы», — убеждён Джо Кент.

При этом Дональд Трамп, как напоминает автор, ещё будучи кандидатом в президенты США, заявил, что после уничтожения «территориального халифата» ИГ американские войска уйдут из региона. И теперь он выполняет обязательство, данное американцам, которые избрали его главой государства.

«И именно перед ними у нас есть обязательства, а не перед курдами», — подчёркивает Кент.

Боевой дух американских военных делает армию США сильной и отражает лучшие черты американской нации, однако без трезвого, прагматичного гражданского руководства этот менталитет — лишь рецепт для бесконечной войны. Трамп, хотя и в своей типичной напыщенной манере, вернул бразды правления армией в руки гражданского руководства, чего не было уже в течение долгого времени, пишет автор.

Эксперты, выступающие против вывода войск, также упускают ещё один очень важный момент — стратегическую борьбу в регионе против России и Ирана.

Москва с самого начала гражданской войны в Сирии всецело поддерживает Башара Асада. России нужно, чтобы он остался у власти, поскольку она хочет сохранить военно-морскую базу на Средиземном море. Если Асад проиграет, то Россия утратит доступ к Средиземноморью, то есть к южному флангу Европы.

Ирану нужен Асад, чтобы сохранить сухопутный мост с Ливаном. Таким образом Тегеран получает возможность контролировать суннитов и создавать угрозу для Израиля и Саудовской Аравии.

«Полностью сосредоточившись на тактической борьбе с ИГ и на наших тёплых чувствах к курдам, мы упустили из виду возрождение холодной войны, теперь против путинской России, а также исламскую гражданскую войну между суннитами и шиитами. А вот Россия нас из виду не теряла», — отмечается в статье.

Между тем из-за стратегического значения Сирии Москва готова даже угодить в ту же самую ловушку, как в Афганистане в 1980-х годах, поскольку она поддерживает непопулярный среди народа режим в его борьбе против своенравного местного населения.

Россия не смогла экономически осилить подобный конфликт в 1980-х годах, и сейчас её ждут непростые времена, однако она будут рисковать из-за стоящего на кону приза.

«Когда же пыль уляжется, нам придётся столкнуться с Россией — и победитель исламской гражданской войны также вполне может выступить против Запада», — полагает Кент.

Аргумент о том, что США должны «придерживаться одного курса», и прочие бессмысленные эмоциональные лозунги подразумевают, что Америка на Ближнем Востоке и в более глобальной войне с терроризмом движется к победе, однако никаких подтверждений этой точки зрения нет. За последние 18 лет войны Вашингтон не смог ничего добиться.

При этом «конкуренты, Россия и Китай, вернулись, пока мы проливали кровь за наши идеологические эксперименты», — говорится в статье.

По мнению автора, нет никакой разницы, когда уходить, сейчас или через 18 лет, конечный результат будет одним и тем же.

«Мы можем только выбирать, сколько потеряем драгоценной американской крови и денег и как долго наши враги будут сражаться друг с другом, пока не нападут на нас. Или же мы можем выиграть время и подготовиться к реальным угрозам для нашей страны — к России и Китаю», — подытоживает свою статью для CNN Джо Кент.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

