Die Welt: конфликт в Сирии привёл к глобальному поражению Запада и усилению позиций России

Сирийский конфликт стал стратегическим провалом США и европейских стран, который привёл к тому, что теперь судьба Сирии полностью находится в руках России, пишет Die Welt. По мнению издания, поражение Запада в Сирии приведёт к глобальным изменениям миропорядка: в частности, Европа, скорее всего, будет всё чаще подчиняться стратегическим запросам Москвы.

Изначально вывод войск США из северной Сирии выглядел как слабость перед лицом военной операции Реджепа Эрдогана, однако на самом деле это было куда более глобальным событием, считает Die Welt: это была скрытая капитуляция перед Башаром Асадом и союзными с ним Россией и Ираном. Кроме того, это был символ отхода США от роли надёжного, глобального лидера демократического мира.

Как пишет издание, по итогам турецкого вторжения расчёт Путина полностью оправдался: он не только сделал Турцию своим партнёром, но ещё и вынудил курдские силы вступить в открытый союз с Башаром Асадом. Провозгласив режим «прекращения огня», Вашингтон, по сути, официально легитимировал такой расклад.

Стратегический провал США и ведущих стран Европы, в очередной раз спрятавшихся за американскую спину, имеет предысторию, начавшуюся задолго до прихода к власти Дональда Трампа, пишет Die Welt. На протяжении многих лет Запад наблюдал за развитием гражданской войны в Сирии и лишь ограниченно вмешивался в конфликт, предоставив Асаду и его союзникам свободу в подавлении сирийской оппозиции.

Теперь же дальнейшая судьба Сирии полностью зависит от Путина, считает издание. Под его наблюдением Дамаск, Анкара и Тегеран смогут без помех договариваться о своих интересах: США и европейские страны в этом процессе уже не играют никакой роли.

В этой связи предложение немецкого министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании в Сирии зоны безопасности под международным контролем выглядит нереалистично, отмечает Die Welt: зачем России и её союзникам передавать часть контролируемой ими сирийской территории под международный контроль? Издание напоминает, что мандат СБ ООН на такую миссию можно получить только при согласии Москвы. Выполнение плана Крамп-Карренбауэр было бы возможным только при резком изменении соотношения сил в Сирии.

По мнению издания, провал Запада в Сирии будет иметь катастрофические последствия для глобального соотношения сил и для всего миропорядка. К примеру, теперь у Путина и Эрдогана есть внушительный рычаг давления на европейские страны: они могут регулярно угрожать тем, что выпустят сирийских беженцев в Европу, способствуя её дальнейшей дестабилизации. В результате, европейские государства будут всё больше подчиняться стратегическим требованиям России.

Как пишет Die Welt, в своём стремлении лишить США статуса гаранта либерального мирового порядка, Владимир Путин не мог найти лучшего помощника, чем Дональд Трамп. Хаотичная и абсурдная внешняя политика американского президента имела лишь одну постоянную черту: снижение глобального влияния Вашингтона. В то же время европейцы не воспринимают угрозы для демократии, а, напротив, ищут пути сближения с Москвой, пишет издание. Эммануэль Макрон уже высказался за создание европейской архитектуры безопасности, которая будет включать в себя Россию и обеспечивать большую независимость от США.

Die Welt считает, что, помимо прочего, всё это не означает ничего хорошего для Украины. Вполне возможно, что на предстоящих переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе Франция и Германия будут подталкивать Киев к уступкам в отношении России.