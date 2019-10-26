АВС News: Москва стремится укрепить влияние России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но рискует стать конкурентом Канберры

Россия стремится к улучшению позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развивая отношения с Австралией, сообщает АВС News. Тем не менее, по словам бывшего заместителя посла Австралии в Москве Иэна Парметера, это будет весьма непросто для Москвы, которая, продавая природный газ Китаю, становится конкурентом Канберры.

Россия изменила свою стратегию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом, как пишет АВС News, свидетельствуют назначение посла страны в Австралии Алексея Павловского и его выступление на симпозиуме в Австралийском национальном университете.

«Как значительная евразийская держава с обширными дальневосточными территориями, обладающими значительным потенциалом, Россия заинтересована в успешном будущем Азиатско-Тихоокеанского региона и в содействии устойчивому и всестороннему росту на всей территории», — заявил Павловский.

В своём выступлении посол также затронул вопросы борьбы с терроризмом, проблемы, с которыми может столкнуться Австралия в случае возвращения боевиков, и ситуацию в Сирии.

«Мы считаем, что сирийское урегулирование может стать моделью для разрешения острых региональных кризисов. Эти подходы могут быть использованы для решения других существующих проблем в мире, в том числе в Азии, таких как ситуация на Корейском полуострове, который давно находится в затруднительном положении», — отметил политик.

В заключении Павловский подчеркнул, что Россия, как один из хранителей существующего миропорядка, придерживается позитивной повестки дня.

При этом регион не всегда был приоритетом для Кремля. По крайней мере, так полагает организатор мероприятия, посвящённого роли России в современном мире, старший преподаватель Кирилл Нуржанов.

«Я думаю, что из его речи вполне можно сделать вывод, что Австралия поднимается в рейтинге стран, с которыми Россия хочет иметь хорошие рабочие отношения», — приводит АВС News слова Нуржанова.

Он также назвал сигналом к стремлению Москвы улучшить отношения с Канберрой само назначение в мае «перспективной звезды российского внешнеполитического ведомства» Павловского.

Вместе с тем бывший заместитель посла Австралии в Москве Иэн Парметер отметил, что развитие отношений может оказаться весьма затруднительным на фоне разработок Россией месторождений природного газа в Арктике, который там стремятся экспортировать в Китай. По словам политика, это делает из Москвы и Канберры, которая также осуществляет крупные поставки природного газа в Китай, конкурентов.