Bloomberg: Россия намерена доминировать и на рынке СПГ

Россия ещё на один шаг приблизилась к тому, чтобы стать доминирующим игроком на мировом рынке сжиженного природного газа, пишет Bloomberg. Две крупнейшие энергетические компании представили планы по экспорту СПГ из самых удалённых уголков страны.

Так, российская нефтяная компания «Роснефть» заявила в четверг о том, что планирует вместе со своими партнёрами построить в рамках проекта «Сахалин-1» завод по производству сжиженного природного газа в Де-Кастри.

Между тем компания «Новатэк», главный производитель СПГ в России, приняла окончательное решение по инвестированию $21 млрд в завод «Арктик СПГ-2», находящийся в районе Обской губы.

По прогнозам Международного энергетического агентства, ожидается, что природный газ к 2040 году станет самой быстрорастущей сферой добычи полезных ископаемых и его всё чаще будут транспортировать в сжиженном виде.

Китай, Индия и другие развивающиеся страны планируют повысить импорт, чтобы обеспечить энергией и электричеством свои народы, снизив при этом загрязнение от использования угля и нефти.

В рамках этих двух проектов Россия сможет экспортировать около 26 млн тонн СПГ в год, тем самым страна вдвое увеличит свои нынешние объёмы экспорта сжиженного газа.

Москва уже занимает первое место по поставкам трубопроводного газа и второе место по поставкам сырой нефти, а СПГ даст российскому президенту Владимиру Путину возможность играть более серьёзную роль в мировой экономике, поскольку его страна обладает обширными запасами полезных ископаемых.

Россия, которая в прошлом году отвечала за 8% рынка СПГ, хочет к 2035 году увеличить этот показатель до 20% и войти в число крупнейших экспортёров сжиженного газа, среди которых Катар и Австралия. И планы, о которых в четверг заявили «Новатэк» и «Роснефть», демонстрируют, насколько быстро страна идёт к поставленной цели, пишет Bloomberg.