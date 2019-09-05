Bloomberg: Россия намерена доминировать и на рынке СПГ

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Азия от Шанхая до Петербурга — французский эксперт раскритиковал план Макрона по сближению Европы и России Boulevard Extérieur
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Боец Bellator Немков сравнил Нурмагомедова и Фёдора Емельяненко
Российский боец Bellator Вадим Немков провёл параллель между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и легендарным бойцом ММА Фёдором Емельяненко.
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Зеленский обсудил с сенаторами США поставки СПГ на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мёрфи обсудил вопрос поставок сжиженного газа из Соединённых Штатов на Украину.
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Лукас Сантос: Акинфеев — дружелюбный человек с отличным чувством юмора
Бразильский новичок московского ЦСКА Лукас Сантос поделился мнением о капитане команды Игоре Акинфееве.
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Юрист оценила решение кабмина о средствах на закупку лекарств
Юрист центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Анастасия Жданова в беседе с НСН прокомментировала распоряжение правительства России о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.
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В Лондоне ответили на заявление Ирана о сокращении обязательств по СВПД
Великобритания разочарована новым заявлением Ирана о сокращении обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявили в британском МИД.
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Эксперт оценил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк в беседе с радио Sputnik оценила идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
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СМИ: Зидан убедил Мбаппе присоединиться к «Реалу» в 2020 году
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сумел убедить своего соотечественника Килиана Мбаппе перейти в королевский клуб.
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США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик
На авиабазе Фэрфорд в Великобритании 5 сентября приземлился американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты.
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Эксперт оценил значение ВЭФ для России и Дальнего Востока
Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН оценил значение Восточного экономического форума для России и Дальнего Востока.
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Более 20 млн прививок от гриппа сделали в Москве за три года
Более 20 млн прививок от гриппа сделали в столице за три года, сообщает сайт «Москва 24».
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«Ак Барс» разгромил «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Казанский «Ак Барс» добыл первую победу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) под руководством нового тренера Дмитрия Квартальнова.
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В столичном метро запустили поезд «ВДНХ-80»
В Московском метрополитене запустили поезд «ВДНХ-80», посвящённый юбилею выставки. Об этом сообщает kp.ru.
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Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Певец и музыкант Юрий Петерсон, ставший первым исполнителем песни «Снег кружится», скончался в возрасте 71 года после продолжительной болезни.
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Эксперт оценил итоги трансферного окна в российском футболе
Бывший селекционер «Краснодара» Дмитрий Нечипоренко в беседе с ФАН оценил итоги трансферного окна в российском футболе.
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Туменов назвал Нурмагомедова главным спортсменом России
Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов считает чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова главным спортсменом страны.
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Медведев обсудит вопросы Союзного государства с премьером Белоруссии
Премьер-министры России и Белоруссии — Дмитрий Медведев и Сергей Румас — 6 сентября проведут переговоры в Москве, в ходе которых обсудят вопросы интеграции в рамках Союзного государства.
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Пенс подтвердил на встрече с Джонсоном поддержку США брексита
Вице-президент США Майк Пенс на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Лондоне подтвердил поддержку Вашингтоном решения британского народа о выходе Британии из Евросоюза.
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СМИ: Месси имеет право разорвать контракт с «Барселоной» после каждого сезона
Договор Лионеля Месси с «Барселоной» предполагает возможность одностороннего расторжения по инициативе футболиста.
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Валерий Тодоровский рассказал о своём новом фильме «Гипноз»
Режиссёр Валерий Тодоровский в беседе с kp.ru рассказал о своём новом фильме «Гипноз».
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Под Ивановом в ДТП с автобусом пострадали десять человек
В Ивановской области в результате столкновения автобуса с выехавшим на встречную полосу грузовым автомобилем пострадали десять человек. Об этом заявил представитель управления МВД по региону Владислав Радостин.
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Стало известно расписание турнира UFC 242 с участием Нурмагомедова
В рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242 в Абу-Даби в октагон выйдет целый ряд российских бойцов во главе с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
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Лётчик-испытатель поделился впечатлениями от полёта на Су-57
Лётчик-испытатель Сергей Богдан в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о впечатлениях от полёта на российском истребителе пятого поколения Су-57, отметив «сверхзвуковые» скоростные возможности самолёта.
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В Краснодарском крае предупредили об усилении ветра до 22 м/с
В Краснодарском крае ожидается ухудшение погодных условий с 5 по 7 сентября, сообщает портал «Юга.ру».
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Сборная Италии обыграла команду Армении в отборочном матче ЧЕ-2020
Итальянские футболисты добыли волевую победу над сборной Армении на стадии группового раунда квалификационного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
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Тральщик ЧФ «Иван Антонов» вернётся из Кронштадта в Севастополь 7 сентября
Морской тральщик Черноморского флота «Иван Антонов» возвращается из Кронштадта в Севастополь. Он уже прошёл проливы Дарданеллы и Босфор. Как ожидается, судно прибудет в пункт базирования 7 сентября.
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В ЕС призвали Киев расследовать обстрел телеканала «112 Украина»
Европейский союз ожидает, что украинские власти проведут полноценное расследование по факту обстрела из гранатомёта здания телеканала «112 Украина», которое произошло 13 июля. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
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Боец ММА Шлеменко уступил американцу Ханикатту
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко уступил американцу Крису Ханикатту на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night.
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Украинская разведка обвинила Россию в «подготовке к вторжению»
Спикер Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия якобы отрабатывает сценарий ведения боевых действий на украинской территории.
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Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о теракте 11 сентября
Бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби в своей книге написал, что российский президент Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года предупредил американского коллегу Джорджа Буша о наличии у Москвы данных о готовящейся атаке террористов.
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Махачев готов провести бой с Макгрегором в UFC
Российский боец Ислам Махачев заявил, что согласился бы на бой с ирландцем Конором Макгрегором, если бы представители UFC сделали ему подобное предложение.
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Махачев рассказал, сколько килограммов осталось согнать Нурмагомедову
Российский боец Ислам Махачев рассказал, как проходит сгонка веса у его партнёра по команде Хабиба Нурмагомедова перед официальным взвешиванием на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
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В Госдуме оценили заявление Пентагона о киберугрозе со стороны России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление юридического советника Агентства национальной безопасности при Пентагоне Гленна Герстелла о России как о главной угрозе для кибербезопасности США.
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Блинкова обыграла Макхейл и стала четвертьфиналисткой турнира WTA в Нью-Хейвене
Россиянка Анна Блинкова в матче 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Хейвене одержала победу над американкой Кристиной Макхейл.
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В ОБСЕ рассказали о продолжающихся перестрелках в Донбассе
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что перемирие не прекратило перестрелки в Донбассе.
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Бельгиец Жильбер победил на 12-м этапе «Вуэльты»
Бельгиец Филипп Жильбер из команды Deceuninck — Quick-Step одержал победу на 12-м этапе многодневной шоссейной велогонки «Вуэльта».
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Умер президент Гильдии продюсеров России
Президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров скончался в возрасте 67 лет, сообщили в российском Союзе кинематографистов.
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Эксперт прокомментировала распоряжение кабмина о средствах на закупку иностранных лекарств для детей
Сотрудница Центра паллиативной помощи и фонда «Вера» Анастасия Жданова в беседе со «Взглядом» прокомментировала распоряжение правительства России о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.
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В Сеуле предлагают создать совместный с Россией инвестфонд
Вице-премьер Южной Кореи Хон Намги в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума сообщил, что выступит с предложением о создании южнокорейско-российского инвестиционного фонда.
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Шлеменко объяснил, почему россиянам стоит поддержать Нурмагомедова
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко объяснил, почему будет поддерживать чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в предстоящем бое с Дастином Порье и почему россиянам стоит поддержать соотечественника.
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В Новосибирской области прошли учения ракетных войск
В Минобороны заявили о завершении крупных учений ракетных войск в Новосибирской области.
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Скворцова прокомментировала дискуссию о безалкогольных корпоративах
Министр здравоохранения Вероника Скворцова в беседе с «Российской газетой» прокомментировала дискуссию о безалкогольных корпоративах.
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Уайт заявил, что Макгрегор не будет присутствовать на UFC 242
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор не будет присутствовать на поединке Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье.
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Сенаторы США обсудили с главой СНБО усиление военной поддержки Украины
Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мёрфи в ходе визита в Киев обсудили с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком расширение поддержки безопасности Украины.
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В Сочи объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявили в Сочи до 7 сентября, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
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В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий проект приказа Министерства просвещения.
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Тренер сборной Шотландии назвал Россию одной из крупнейших футбольных держав
Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк поделился ожиданиями от квалификационного матча к чемпионату Европы — 2020 с командой России.
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В Пентагоне назвали Россию главной угрозой для США в киберпространстве
Юридический советник Агентства национальной безопасности при Пентагоне Гленн Герстелл заявил, что Россия представляет главную угрозу для кибербезопасности США.
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Ураган «Дориан» ослаб до второй категории
Ураган «Дориан» в Атлантическом океане ослаб до второй категории.
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Робертсон: россияне сделали для развития футбола больше, чем мы
Футболист сборной Шотландии Эндрю Робертсон оценил вклад России в развитие мирового футбола.
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Во Владикавказе произошла давка на распродаже в ТЦ
В торговом центре Владикавказа произошла давка и потасовка во время распродажи одежды по принципу «одна вещь — один рубль», местные власти порекомендовали предпринимателям заботиться о здоровье граждан на подобных мероприятиях.