Handelsblatt: терминалы СПГ в Европе способны принести больше выгоды России, чем США

США хотят продавать Европе как можно больше своего газа и настаивают на строительстве терминалов СПГ. Однако в итоге больше выгоды от этого могут получить не американские, а российские поставщики, отмечает немецкая газета Handelsblatt. Берлин не видит смысла ограничивать конкуренцию на рынке сжиженного газа, а Москва ещё прошлой зимой поставила Европе больше СПГ, чем Вашингтон.

США настаивают на строительстве терминалов сжиженного газа в Европе, но выиграть от этого в итоге могут российские поставщики, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Когда российский концерн «Новатэк» и бельгийский оператор газовых сетей Fluxys прошлой осенью сообщили о планах по строительству терминала СПГ в порту Ростока, это заинтересовало лишь узкий круг профессионалов. В то время сообщалось, что мощность терминала составит лишь 300 тыс. тонн в год — таким образом, его можно причислить к небольшим установкам по переработке сжиженного газа.

Однако значение этого терминала намного больше, чем можно судить, исходя из его размеров, уверяют авторы статьи Мориц Кох и Клаус Штратманн. По их мнению, в Ростоке оформляется сырьевое соперничество между Россией и США, в котором смешиваются геополитика и геоэкономика — «потому что не только русские, но и американцы хотят продавать Германии сжиженный газ, причём как можно больше».

США активно настаивают на строительстве терминалов СПГ в Европе и предостерегают правительство Германии от укрепления энергетического партнёрства с Москвой. Выполнять это требование Берлин не спешит, об этом говорит строительство газопровода «Северный поток — 2». Зато немецкое правительство занимается развитием инфраструктуры для сжиженного газа.

Недавно министр экономики Петер Альтмайер сделал так, чтобы газопроводы, связывающие будущие терминалы СПГ с потребительской газовой сетью, не должны были оплачиваться инвесторами, вложившимися в строительство терминалов. Связующая инфраструктура должна стать частью общей газовой сети. В результате расходы перекладываются на всех потребителей газа, что должно облегчить ситуацию для инвесторов в терминалы СПГ. В ряде немецких городов уже разработаны конкретные планы по строительству новых установок. «Однако в конечном счёте русские могут получить от этого больше выгоды, чем США», — предостерегают немецкие журналисты.

Трансатлантические отношения никогда не находились в таком упадке, как сейчас, и, пока Дональд Трамп правит в Белом доме, надежды на улучшение ситуации мало, отмечает Handelsblatt. С отношениями между Россией и Германией всё обстоит ещё хуже, но, по крайней мере, впервые за годы здесь начали прослеживаться усилия, направленные на снятие напряжённости. Так, с четверга возобновились встречи высокопоставленных представителей обеих стран в рамках «Петербургского диалога». Перед встречей со своим российским коллегой министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул, что диалог с Россией необходим.

«Новатэк» намерен использовать ситуацию себе на пользу, уверены авторы статьи. Компании удалось перебороть экспортную монополию российского государственного концерна «Роснефть» в том, что касается сжиженного газа. Теперь «Новатэк» может заключить договор о поставках с поставщиком электроэнергии Баден-Вюртемберга EnBW. Если в Германии будут появляться новые терминалы СПГ, это создаст новые шансы для «Новатэк» и других российских экспортёров, подчёркивает издание.

Однако это противоречит цели США — сократить значимость России как поставщика газа для ЕС. Поэтому американское правительство с тревогой наблюдает за развитием событий. «Обращение к России в том, что касается поставок СПГ, было бы шагом назад для энергетической независимости Германии», — предупредила представитель американского посольства в разговоре с журналистами издания.

Между тем, Берлин не особенно сопротивляется поставкам сжиженного газа из России. С точки зрения внешнеполитического ведомства Германии, российским поставкам СПГ нечего противопоставить. Министерство экономики, по-видимому, тоже не видит интереса в том, чтобы чинить препятствия российскому СПГ. «Как и в случае с газом из трубы, откуда и какими путями они получают газ, решают частные дистрибьютеры и, таким образом, рынок», — заявили в министерстве Петера Альтмайера.

К тому же профессионалы предостерегают от того, чтобы дискриминировать российские поставки сжиженного газа и отдавать предпочтение американским. «Не должно быть никаких политически мотивированных монополий, в том числе в сфере СПГ», — подчеркнул руководитель немецкого энергетического агентства Dena Андреас Кульманн. Увеличение числа поставщиков на рынке СПГ он считает позитивным знаком: глобальная конкуренция развивается динамично, и это хорошо. Это повышает конкуренцию и эффективность газоснабжения, что, в конечном итоге, ведёт к более выгодным ценам и позволит ускорить успешный переход с угля на газ как в Германии, так и во всей Европе.

Эксперт по энергетике из Фонда науки и политики Кирстен Вестфаль согласна с этой оценкой. «Российский СПГ — интересная составляющая глобального рынка СПГ. Стремление исключить отдельных игроков противоречит логике этого глобального рынка СПГ», — отметила она в беседе с журналистами Handelsblatt.

Действительно, значение сжиженного газа из России для Европы в последнее время существенно возросло, признаёт немецкая газета. По словам Вестфаль, прошлой зимой из России в ЕС уже было поставлено больше СПГ, чем из США. Согласно её объяснению, причиной стали снижающиеся цены на азиатском рынке СПГ. «Значение СПГ для европейского газового рынка в будущем будет расти», — предсказывает эксперт со страниц Handelsblatt.