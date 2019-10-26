WSJ: план по развитию российского Дальнего Востока пока не оправдывает ожиданий

Амбициозный план по заселению Дальнего Востока пока не оправдывает ожиданий, однако этот регион привлекает внимание китайских инвесторов, что вызывает неприязнь у местных жителей. Однако, как пишет The Wall Street Journal, существуют и те россияне, которые не только сумели построить на бесплатном гектаре дальневосточной земли крепкое хозяйство, но и уже думают о его увеличении.

Три года назад Россия приступила к осуществлению смелого плана по возрождению Дальнего Востока, начав бесплатную раздачу земли. Цель состояла в том, чтобы остановить сокращение численности населения в этом богатом древесиной, полезными ископаемыми и нефтью регионе, который вызывает интерес у китайских инвесторов и компаний.

Однако, как пишет The Wall Street Journal, амбициозная программа по прекращению длящегося десятилетиями оттока населения не оправдала ожиданий: первопроходцы из этой пятилетней пилотной программы столкнулись с многочисленными трудностями, такими как нехватка дорог, слабая обеспеченность электроэнергией и неожиданные расходы. Из-за этого некоторые местные жители боятся, что не смогут идти вровень с китайским экономическим монстром.

Как пишет издание, юрист Олег Кучма обнаружил, что выделенный ему бесплатный гектар зарос деревьями и кустарником. Он планировал построить на этой земле предприятие по бутилированию воды или спортивный центр, но местные инженеры сказали, что ему придётся потратить огромные суммы на создание инфраструктуры и подводку электричества. А ещё ему придётся пробурить скважину для получения артезианской воды.

«Не знаю, буду ли я разрабатывать свой гектар. Ехать сюда, чтобы сделать шашлык и поплавать, слишком дорого, далеко и утомительно», — говорит Кучма, который уже задумался о том, не остаться ли ему во Владивостоке, находящемся в двух часах езды.

Некоторые переселенцы в Приморском крае, ставшем самым популярным в этой программе, обнаружили, что выбранные ими без предварительного посещения участки находятся в болоте. Глядя на карту, это обстоятельство можно было не заметить. Другие ссорятся и вступают в конфликты, столкнувшись с тем, что получили один и тот же участок земли. Они также наткнулись на резко негативное отношение некоторых местных жителей. Кроме того, жизнь у многих первопроходцев оказалась намного суровее, чем они ожидали.

Юрий Бугаев из Санкт-Петербурга уже махнул рукой на свой гектар. Он организовал группу из 100 казаков, чтобы подать коллективную заявку на дальневосточную землю, создать там поселение, построить дороги и провести электричество.

«Но возникала одна причина за другой, из-за которых наши планы оказались неосуществимыми», — говорит Бугаев.

Между тем, отмечает издание, в России усиливаются протесты против китайской экспансии. В последние годы Владимир Путин сделал геополитический и экономический разворот в сторону Китая, стремясь получить инвестиции и политическую поддержку от этого азиатского гиганта в своём противостоянии с Западом. Однако приезжих и инвесторов из Китая встречают недоброжелательно, в том числе в тех районах, где мало населения и слабые экономические перспективы. Например, жители Сибири, которую Кремль также пытается заселить, жалуются на китайские предприятия, скажем, на завод по розливу воды на берегу Байкала.

Руководство страны не обращает внимания на страхи перед «китайским вторжением», как некоторые местные жители называют приток китайцев. Министр иностранных дел Сергей Лавров недавно заявил, что «попытки распространения мифов о китайской угрозе» являются делом рук тех, кому не нравится конструктивное развитие российско-китайских отношений.

Однако, отмечает автор статьи, существуют и такие переселенцы, которые довольны своими начинаниями. 45-летний видеооператор из Владивостока Андрей Попов принял предложение государства осуществить свою мечту: построить сельский дом и заниматься сельским хозяйством. Он объединил свою землю с шестью соседями и начал её обрабатывать, чтобы выращивать грибы шиитаке и отправлять их на экспорт. В дальнейшем он планирует разводить кур и перепелов.

«Это подарок, — говорит Попов. — Он дал мне возможность изменить жизнь».

Александр и Наталья Сухарниковы тоже решили попробовать. Они продали всё своё имущество и переехали на восток, преодолев шесть с половиной тысяч километров: он на машине, а она с тремя маленькими детьми на поезде. 47-летний Сухарников купил трактор, сельскохозяйственную утварь и с марта пашет свой гектар, где вместе с женой, преподававшей в школе математику и информатику, они намереваются выращивать кукурузу, горох и, может быть, даже арбузы.