RTL: Памела Андерсон поблагодарила Путина за спасение белух и косаток
Президент США Дональд Трамп рассказал о прогрессе в переговорах с Китаем по поводу торговых отношений двух стран.
Суд в Кишинёве выдал мандат на заочный арест бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.
Московский футбольный клуб «Локомотив» сообщил о переносе времени начала матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии «прикидок» по возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в Чили в ноябре.
Россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае с греком Стефаносом Циципасом.
Министр финансов России Антон Силуанов призвал студентов заняться бизнесом в свободное от учёбы время.
Посольство России в Латвии подверглось хакерской атаке, целью которой стала почтовая система дипломатического ведомства.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказал мнение о возможных санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил отменить военный сбор на Украине.
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением по поводу создания фонда финансирования футбольных клубов.
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением по поводу создания единого фонда финансирования футбольных клубов.
Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над украинкой Даяной Ястремской в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин соболезнует в связи со смертью советского космонавта Алексея Леонова.
В МИД России глубоко разочарованы срывом Украиной повторного разведения сил и средств на двух участках линии соприкосновения в Донбассе в районе Золотого и Петровского. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выразило соболезнования в связи со смертью советского космонавта Алексея Леонова — первого в истории человека, совершившего выход в открытый космос.
Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов до сих пор не расторг контракт с клубом.
Черёмушкинский суд Москвы не стал удовлетворять ходатайство прокуратуры об аресте имущества организаторов несогласованных акций 27 июля и 3 августа.
Руководство «Роскосмоса» выразило соболезнования родственникам и близким советского космонавта Алексея Леонова в связи с его кончиной.
Старший научный сотрудник Киевского международного института социологии Ольга Лысая заявила, что уровень теневой экономики на Украине в 2018 году составил 47,2% от официального валового внутреннего продукта (ВВП).
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об аллергии на слово «капитуляция», заверив, что национальные интересы страны в ходе урегулирования конфликта в Донбассе не будут сданы.
Полузащитник сборной России по футболу Магомед Оздоев поддержал генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тину Канделаки после её оговорки про иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT слова главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, который назвал причины закупки Анкарой зенитных ракетных систем С-400.
Российские спортсменки Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене претендуют на звание лучшей легкоатлетки года в Европе.
Аудитор Счётной палаты Сергей Штогрин заявил, что размер пенсий неработающих пенсионеров превысит прожиточный минимум этой категории граждан почти в два раза к 2022 году.
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала свою оговорку про иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом назвал причины закупки зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400.
Прощание с убитой в Саратове девятилетней девочкой пройдёт в воскресенье, 13 октября, сообщает пресс-служба администрации города.
Представитель ЕС отметил прогресс в реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, однако заявил о желании услышать оценку ситуации от главы украинского МИД Вадима Пристайко.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о недовольстве Североатлантического альянса покупкой Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. По его словам, они недостаточно совместимы с системой ПВО НАТО.
Статистическая платформа InStat назвала сборную России по футболу самой прогрессирующей национальной командой с 2017 года.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарной дискуссии «2035» на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis пояснила, почему люди продолжают использовать наличные.
Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на людей в Манчестере. В результате инцидента несколько человек получили ранения.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил об инвестировании более $5 млрд в военную инфраструктуру Турции в последние годы.
Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк рассказал о том, как попал в полицию, когда выступал за немецкий «Штутгарт».
Пресс-атташе посольства России в Демократической Республике Конго Наталья Кононова заявила, что среди членов экипажа потерпевшего крушение на востоке ДРК грузового самолёта Ан-72, по предварительным данным, были россияне.
Россия не приветствует попытки нагнетания обстановки у своих границ со стороны НАТО, но будет реагировать на учения спокойно. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, говоря о предстоящих учениях альянса.
Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал слухи о своём назначении на пост наставника московского «Динамо».
Сериал «Идентификация» режиссёра Владлены Санду вошёл в основную программу 25-го Международного кинофестиваля в Женеве (GIFF).
Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове.
Герой России, депутат Государственной думы, космонавт-испытатель Максим Сураев прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти советского космонавта Алексея Леонова.
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравила сборную России по футболу с победой над Шотландией в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года, упомянув иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
Глава Сбербанка Герман Греф призвал ужесточить ответственность за кражу личных данных клиентов банков. Об этом сообщает ТАСС.
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на мероприятиях по случаю Дня защитника Украины, заявил, что никогда не забудет о Крыме.
Украинские силовики сорвали третью попытку отвода сил и средств в районе Золотого в Донбассе. Об этом заявили в самопровозглашённой Луганской народной республике.
Советский космонавт Алексей Леонов, первый в истории человек, который совершил выход в открытый космос, скончался на 86-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Центр подготовки космонавтов.
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала о встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках Совета при президенте.
Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила о надежде Берлина на то, что Анкара будет придерживаться соглашения с Евросоюзом по размещению мигрантов в стране. Об этом она сказала, комментируя слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который пригрозил открыть границу и выпустить беженцев в Европу.
Минута молчания пройдёт 17 октября во всех учреждениях и на предприятиях Керчи в память о погибших в результате трагедии в политехническом колледже.
Глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв в беседе с «Российской газетой» рассказал о планах по продлению радиальных линий столичного метрополитена.