RTL: Памела Андерсон поблагодарила Путина за спасение белух и косаток

Актриса и активистка Памела Андерсон написала письмо российскому президенту Владимиру Путину, в котором она благодарит его за освобождение белух и косаток из «китовой тюрьмы» близ Находки, пишет RTL. При этом она призывает его взять под свою защиту всех дельфинов и китов, чтобы они плавали на свободе, а не в неволе ради забавы.

Российский президент получил письмо от актрисы Памелы Андерсон, которая активно выступает в защиту животных, сообщает бельгийское издание RTL. И при этом она пишет не для того, чтобы обвинить российского президента, а чтобы поблагодарить.

Как напоминает издание, год назад у берегов Находки нашли «китовую тюрьму», в которой содержали животных в тесных бассейнах, и этот факт возмутил общественность. Российские власти провели расследование и в итоге выпустили 11 косаток и 90 белух.

Памела Андерсон решила поблагодарить российского президента за это. «Я пишу вам, чтобы поблагодарить за то, что вы приняли смелое решение освободить китов и косаток, которых держали в неволе у берегов Находки. Я благодарю вас за ваше обязательство отпустить оставшихся 75 китов и не допустить отлов свободных белух и многих видов дельфинов в российских водах в 2020 году», — приводит издание её слова.

Актриса также отметила, что «неволя — это огромный стресс для этих животных, она может привести к травмам, смерти и снижению численности популяции в конце концов». «Если все дельфины и киты будут свободно плавать в океане, а не в заключении ради забавы, Россия сможет полноправно гордиться тем, что защищает всех китов», — цитирует Андерсон RTL.