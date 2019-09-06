Бесплатная земля и налоговые льготы — ARTE рассказал, как Россия развивает Дальний Восток

Кремль пытается сдержать отток населения с Дальнего Востока с помощью бесплатных участков, которые может получить любой житель страны, — ARTE побывал в гостях у дальневосточного фермера, получившего благодаря этой программе 11 гектаров земли. Кроме того, телеканал рассказал о налоговых послаблениях для привлечения иностранных инвесторов, а также о планах правительства потратить более миллиарда евро в следующие три года на развитие региона.

Этот маленький домик на необъятном Дальнем Востоке принадлежит Алексею Михайловичу и его семье. На 11 человек они бесплатно получили 11 гектаров земли благодаря российской государственной программе, которая позволяет каждому россиянину стать хозяином земли на Дальнем Востоке.

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ МАРКОВ, фермер: Ну вот это всё было заросшее просто травой пастбище. Представляешь, просто трава, ничего здесь не было. Здесь были высажены арбузы, сельдерей, баклажаны, капуста, кукуруза. Здесь были высажены дыни, за ним были высажены помидоры и до самого конца за помидорами — картофель.

Его сын не смог найти работу из-за санкций и кризиса, поэтому Алексей Михайлович рассчитывал, что его урожай поможет прокормить семью. Но этим летом циклоны и наводнения уничтожили плоды их труда.

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ МАРКОВ: Ну вот смотрите. Вот, пожалуйста, всё, что осталось от арбузных плетей. Всё пропало, плоды соответственно. Просто вот эта вот территория была закрыта водой. Процентов 90 урожая пропало. Силы потраченные. Всё испортила погода.

Именно погода и сложные условия для жизни толкают десятки тысяч жителей ежегодно уезжать из этого региона. Поэтому, чтобы сдержать отток населения, российские власти поощряют приток инвестиций.

Во Владивостоке завод Mazda является одним из примерно 1800 предприятий, которые воспользовались освобождением от налогов. Цель правительства — сделать регион привлекательным, особенно для азиатских инвесторов.

АЛЕКСАНДРА РОЩЕКТАЕВА, руководительница проекта в Корпорации развития Дальнего Востока: Большинство передовых производств сосредоточено в центральной части нашей страны. Мы пытаемся изменить отставание экономики на Дальнем Востоке, привлекая население сюда. Это, наверное, какой-то пока не очень результат, пока работа ещё ведётся, но направление чётко задано.

В ближайшие три года правительство России собирается дополнительно потратить 1,3 миллиарда евро на развитие Дальнего Востока — приоритетной задачи для Владимира Путина в его стратегии по завоеванию Евразии.

Дата выхода в эфир 05 августа 2019 года.