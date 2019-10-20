FAZ: «окажемся на пути у России» — премьер Норвегии призвала не быть наивными и вооружаться

Все без исключения страны — члены НАТО должны увеличить военные расходы, заявила в интервью Frankfurter Allgemeine глава норвежского правительства Эрна Сульберг. «Если Россия пойдёт на конфликт с Западом, то Норвегия окажется у неё на пути, — предупредила политик. — Быть наивными просто недопустимо».
Все без исключения страны — члены Североатлантического альянса должны повысить военные расходы, заявила в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.
«Я ожидаю от всех стран, что они начнут делать больше. Полагаю, все уже поняли, что мы должны платить больше», — выразила уверенность глава норвежского правительства.
Свою позицию Сульберг объяснила тем, что в последние годы ситуация с безопасностью в регионе якобы изменилась.
«Мы видим, как Россия наращивает военной потенциал и становится всё более уверенной. Мы, в свою очередь, повысили расходы на оборону. Мы увеличиваем и модернизируем армию. Мы уже тратим на это 1,8% валового внутреннего продукта. Хоть мы и наладили хорошее сотрудничество с Россией в некоторых областях, мы, однако, не забываем о нашем географическом положении. Если Россия пойдёт на конфликт с Западом, то Норвегия окажется у неё на пути. Именно поэтому мы в и НАТО. Быть наивными просто недопустимо», — констатировала премьер-министр Норвегии.
Прокомментировала Сульберг и ситуацию в Арктике — регионе, в котором Россия вновь проявляет активность.
«Нам бы хотелось, чтобы Арктика оставалась регионом низкой напряжённости. По этой причине нам бы и хотелось взять его под наблюдение. Для этого мы инвестируем деньги и закупаем, например, самолёты, чтобы вести наблюдение. Как мы всегда заявляли, мы — маленькое НАТО на севере», — подчеркнула глава норвежского правительства.
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