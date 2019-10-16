Svenska Dagbladet: панику вокруг «вторжения русской подлодки» вызвал шведский буй

Как удалось выяснить журналистам Svenska Dagbladet, загадочной «российской подлодки», которую активно искали в шхерах Стокгольма в 2014 году, в действительности не существовало. А панику из-за предполагаемого «вторжения» спровоцировал звуковой сигнал, поступивший от буя Шведского института гидрологии и метеорологии в Балтийском море, сообщается в статье.

На этой неделе исполняется пять лет операции «Орёл» в шведских внутренних водах. Однако последние данные показывают, что таинственной «русской подлодки», которую в 2014 году усердно искали в шхерах Стокгольма и присутствие которой якобы было «доказано», на самом деле не существовало, пишет Svenska Dagbladet. Шведские журналисты выяснили, что звуковой сигнал, спровоцировавший панику, в действительности поступил от буя Шведского института гидрологии и метеорологии в Балтийском море.

В то время как в море шла операция по поиску подводной лодки, специалистам потребовалось поднять буй. Для этого к нему был послан закодированный сигнал, а шведская субмарина, которая действовала поблизости, по ошибке приняла его за сигнал с чужой подводной лодки, говорится в статье.



Между тем на пресс-конференции в Русенбаде, которая была организована спустя месяц после «охоты на подлодку», верховный главнокомандующий Сверкер Йорансон без всяких оговорок заявил, что в шведские воды «вторглась подводная лодка небольшого размера», напоминает Svenska Dagbladet. «Решающее наблюдение было зафиксировано датчиками вооружённых сил, что стало возможно благодаря квалифицированным оперативным действиям. Результаты наблюдения соответствуют критериям высочайшего уровня оценки, и они подтвердили наличие подводной лодки», — подчеркнул тогда Йорансон.



Причём никаких сомнений в этом у шведского главнокомандующего не было, отмечается в статье. «Я бы не делал этого заявления, если бы не был уверен», — заверил Йорансон. Его поддержало шведское правительство, напоминает Svenska Dagbladet. «Это грубое и серьёзное вторжение на территорию Швеции», — заявил тогда министр обороны Петер Хультквист. «Мы будем защищать нашу территориальную целостность всеми средствами», — заверил сограждан премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.



Но спустя пять лет после «охоты на подлодку» журналистам Svenska Dagbladet удалось выяснить, в чём же на самом деле заключалось «решающее наблюдение», которое послужило ключевым обвинительным аргументом для Стокгольма. Об этом рассказали на условиях анонимности лица, досконально знакомые со всем происходившим.

Шведский институт гидрологии и метеорологии, в частности, занимается регулярным проведением метеорологических и океанографических измерений в морских водах, на базе которых специалисты изучают колебания температур, ветер, солёность, движение волн и так далее. Для этого используются, в том числе, и два морских буя с датчиками. Один из них установлен в проливе Скагеррак у западного побережья, а второй буй находится в Балтийском море. «Это так называемый буй для сбора океанографических данных. Его обслуживанием занимается как раз Метеорологический институт, однако отчасти его финансируют и Вооружённые силы Швеции, которым нужны прогнозы и оповещения», — сообщается в статье.



Этот метеобуй размещён в Балтийском море, к востоку от архипелага Хувудшер. Однако осенью 2014 года стало известно, что он сломался: мачта оказалась повреждена, а кабели приборов, замеряющих температуру и ветер, отсоединились и болтались в воде, в результате чего Метеорологический институт лишился необходимых данных, поясняет автор. Чтобы достать буй из воды и отправить на ремонт, институт нанял судно технического обслуживания Управления морского судоходства под названием M/S Fyrbyggaren, оснащённое палубным краном для поднятия тяжестей. И в самый разгар операции «Орёл» это судно взяло курс в Балтийское море, чтобы извлечь из воды морской буй «Хувудшер-восток».



Рано утром во вторник, 21 октября 2014 года, судно покинуло пристань Стокгольма. В 10:35 оно приблизилось к бую, а в 12:33 взяло обратный курс на Стокгольм, пишет Svenska Dagbladet. Все эти данные были зафиксированы системой автоматической идентификации в транспондерах судна. Операцией по изъятию буя из воды руководил Пэр Ульссон из Шведского института гидрологии и метеорологии. Он тоже был на борту M/S Fyrbyggaren. «Да, я заглянул в свои записи и вспомнил тот случай», — подтвердил он через пять лет в беседе с журналистами.

По его мнению, причиной поломки стало какое-то столкновение. Чтобы извлекать из воды тяжёлые буи, иногда применяется система с акустическим размыкателем. Именно её тогда и применили, пояснил Ульссон: «Это был первый год, когда мы пользовались акустическим размыкателем. Едешь на место, отправляешь сигнал с передатчика — заранее установленную на размыкателе буквенную комбинацию. Получаешь ответ, система отщёлкивает крюк, и буй всплывает на поверхность».



В то время как неподалёку от Хувудшера поднимали на борт метеобуй, в шхерах Стокгольма полным ходом шла охота на подводную лодку, напоминает Svenska Dagbladet. Задействованная в этой операции шведская подлодка находилась между Урнё и Утё, примерно на уровне базы ВМС Берга и базы в Мускё. Это была старая субмарина типа Södermanland, произведённая в конце 1980-х и модернизированная в 2000-х годах, говорится в статье: «И вот подлодка исследовала море, а её экипаж слушал, надеясь засечь нарушителя в северной части Хорсфьердена и Мюсингена. А прямо по курсу от Мускё, в открытом море, был метеобуй».



Ещё одна шведская субмарина более современного типа Gotland находилась тогда в Ландсортской впадине, глубочайшем месте Балтийского моря в нескольких милях к югу. Она караулила «иностранную подлодку», которая якобы «вторглась в территориальные воды Швеции» и могла попытаться улизнуть в нейтральные воды через южный проход у Мэлльстена и канала Данцигер Гатт.

И когда корабль M/S Fyrbyggaren послал закодированный звуковой сигнал к акустическому размыкателю метеобуя, его зарегистрировали датчики подлодки Södermanland — что и стало причиной ошибки. «Подлодка ждала сигнала из пространства в сторону суши, надеясь обнаружить нечто, направляющееся в открытое море. Раздался звук, люди ошиблись и не обратили внимания, что сигнал идёт с другой стороны. Тогда они этого не знали, и сначала запись всех ввела в заблуждение», — объяснил в беседе с журналистами неназванный «осведомлённый источник».



Между тем выводы предварительного анализа штаба Вооружённых сил гласили, что «произошло вторжение», напоминает автор. На пресс-конференции в Русенбаде, где было представлено «решающее доказательство вторжения», верховный главнокомандующий Швеции не упомянул, что сигнал зарегистрировала шведская подлодка, поскольку это считалось секретной информацией.

«Не было никаких признаков, что что-то пошло не так», — пишет Svenska Dagbladet. Затем аналитическую работу продолжили под руководством Военно-морского тактического штаба. И вот тогда убеждённость в том, что запись с подлодки Södermanland можно считать «достоверным доказательством», пошатнулась: у экспертов появилась мысль, что источник звука мог быть иным — «другой предмет в воде», как это описывалось в отчётах.



«Звук долго изучали всеми возможными способами при помощи данных из разных источников, но это не помогло. По-прежнему имелась только одна запись, причём качество звука не давало возможности понять, откуда он идёт», — рассказал журналистам неназванный эксперт. Решение нашли в Ландсортской впадине, использовав датчики более современной подлодки Gotland, оснащённой более продвинутым оборудованием.

Хотя она находилась на приличном расстоянии от источника звука, аналитикам удалось разобрать тот же самый звуковой сигнал, который записали на борту Södermanland — однако направление было другое, отмечается в статье. «На этом жёстком диске был зафиксирован точный азимут к точке за Хувудшером, где находился метеобуй Института гидрологии и метеорологии. Военные им тоже пользовались. Буй сломался, и, как выяснилось, Институт отправил судно, чтобы его забрать. Звук совпал с сигналом на записях обеих шведских подлодок, и всё выяснилось. Никаких вторжений — просто сигнал метеобуя», — пояснил эксперт.



«Для правительства Швеции и руководства Вооружёнными силами эта информация, представленная в мае 2015 года, стала потрясением. Но они молчали», — подчёркивается в статье. Риксдагу сообщили только через четыре месяца. Между тем в середине июня того же года был принят оборонный бюджет Швеции, предусматривавший дополнительно 10 млрд крон и расширенные ресурсы «для отслеживания подводных лодок». А в конце июня был заключён контракт с Saab на покупку двух новых подлодок типа A26 и участие в модернизации ещё двух субмарин класса Gotland на общую сумму 8,6 млрд крон, что зафиксировано в договоре с Управлением по материальной части Министерства обороны Швеции, пишет Svenska Dagbladet.



Тем не менее в засекреченном итоговом докладе правительству в сентябре 2015 года Вооружённые силы Швеции ещё придерживались версии о «вторжении во внутренние воды», как и в пресс-релизе под заголовком «Вне всякого разумного сомнения», говорится в статье. Считалось, что теперь «выводы обоснованы лучше», чем раньше. Члены комиссии по вопросам обороны в конце сентября узнали лишь о том, что «решающее доказательство» было признано недействительным, а объяснение теперь «иное», поясняет автор: «В остальном и верховный главнокомандующий, и министр обороны продолжали хранить молчание о том, что именно произошло».



Когда основное доказательство исчезло, упор стали делать на «прочие наблюдения», при этом 21 свидетельство отметили как «особенно интересные», а некоторые из них в ходе аналитической работы получили «более высокий статус». Общий вывод военных аналитиков гласил, что «общая сумма наблюдений в районе даёт очень высокую степень достоверности» — то есть поддерживает версию «вторжения», сообщает Svenska Dagbladet. «Нельзя совместить несколько наблюдений и таким образом «повысить» их ценность. Надо рассматривать каждое по отдельности, а ни одного свидетельства высшего уровня нет, и это факт», — подчеркнул в беседе с корреспондентом источник, хорошо знакомый с материалами дела.



Основываясь на новых данных, журналисты Svenska Dagbladet обратились к премьер-министру Швеции Стефану Лёвену, министру обороны Петеру Хультквисту и прежнему верховному главнокомандующему Сверкеру Йорансону с просьбой прокомментировать три вопроса, касающихся «охоты на подводную лодку» осенью 2014 года.

Во-первых, как оказалось, для «вторжения подводной лодки», которое первоначально считалось «доказанным», существует другое объяснение?

Во-вторых, о каком «другом предмете в воде» конкретно идёт речь в отчёте? И в-третьих, можно ли понять, в чём именно заключалась ошибка? Однако Лёвен и Йорансон не ответили, а Хультквист от лица правительства сослался на данные Вооружённых сил, говорится в статье. Ранее Лёвен и Хультквист также отказались отвечать на вопросы о том, не было ли решение выступить с данными предварительного анализа чересчур поспешным, не осуществлялось ли политическое давление на Вооружённые силы, и почему риксдаг проинформировали об утрате основополагающего доказательства только через четыре месяца, сообщает Svenska Dagbladet.



При этом Вооружённые силы Швеции ссылаются на «государственную безопасность», отмечается в статье. По данным издания, Министерство обороны Швеции некоторое время назад провело тайную проверку засекреченного итогового доклада, представленного правительству 10 сентября 2015 года. Однако в отзыве для правительства Вооружённые силы отказываются обнародовать содержание доклада, объясняя это тем, что «эти данные имеют особое значение для безопасности государства», и обнародование подобных сведений «может, вероятно, навредить международным связям Швеции или нанести стране ущерб иного рода». В остальном представители Вооружённых сил отказываются комментировать засекреченные сведения вокруг операции «Орёл», заключает Svenska Dagbladet.