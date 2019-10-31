La Croix: эмбарго помогло — в России стремительно растёт производство лосося

Благодаря эмбарго на европейские продукты и щедрым субсидиям государства в России резко выросли объёмы промышленного разведения лососёвых, сообщает La Croix. Так, в Мурманске рыбная компания «Русская аквакультура» успешно перенимает норвежские технологии и стремится стать лидером страны в этой области.

После начала украинского кризиса в 2014 году и «санкционной войны» России с Евросоюзом в Мурманске стремительно набирает обороты промышленное разведение лососёвых, пишет La Croix.

Как напоминает издание, в качестве ответных мер на западные санкции Кремль ввёл эмбарго на европейские продовольственные товары, под которое попали поставки рыбы из Норвегии — мирового лидера в этой области. Если вначале потребление лосося в России сократилось вдвое (со 150 до 60 тыс. тонн в год), то с тех пор оно не прекращает расти и теперь превышает 100 тыс. тонн в год во многом благодаря импорту из Чили и Фарерских островов.

В то же время российское правительство воспользовалось запретом на поставки для возрождения своей пищевой промышленности. Наряду с разведением коров, выращиванием овощей и производством сыров поощрения и субсидии коснулись также разведения рыбы, которое переживает настоящий бум.

Как с энтузиазмом рассказал французской газете Никита Падерин, заместитель генерального директора частной компании «Русская аквакультура», эмбарго стало импульсом к развитию предприятия, которое теперь хочет стать лидером по производству лососёвых в России. За пять лет производитель рыбы и других морепродуктов накопил почти 8 млрд рублей на усовершенствование своей инфраструктуры и практически столько же планирует получить в следующие пять лет. Правительство субсидировало его банковские займы и обеспечило низкую процентную ставку, что позволит сэкономить 100—160 млн рублей.

Издание отмечает, что «Русская аквакультура» хочет построить в Мурманске свой собственный завод смолта — молодых особей, с которых начинается разведение рыбы. Также в планах компании увеличение объёмов продукции с 6 тыс. тонн в прошлом году до 20 тыс. тонн в этом и 35 тыс. тонн к 2024 году. Хотя этим цифрам не сравниться с норвежскими (1,2 млн тонн в год), в Мурманске, по утверждению Падерина, «взяли всё лучше от соседей»: оборудование, технологии, смолт и корма.

Журналист La Croix побывал в самом современном из семи комплексов компании, расположенных в 70 км от Мурманска в открытом море. Здесь в 14 огромных (160 м2 по периметру) плавучих садках под контролем подводных камер резвятся 150 тыс. рыб. Температура зимой опускается ниже 20 градусов, но вода никогда не замерзает. Холод к тому же спасает рыбу от лососевых вшей, которые являются настоящим бичом для лососёвого производства южнее, в частности, в Норвегии. Во время полярных ночей подводные лампы освещают кормление рыб, которое поступает дважды в день по впечатляющему лабиринту трубочек и длится почти пять часов.

Моделью для этих технологических островков послужила Норвегия, и «Русская аквакультура» уверяет, что не отходит от норвежских стандартов в производстве: никаких антибиотиков, смешения с диким лососем или слишком близко расположенных мест выведения. Всемирному фонду дикой природы не в чем упрекнуть российскую компанию, а неправительственная организация «Беллона», которая наблюдает за радиацией от подводных лодок и атомоходов в Мурманске, заверила, что рыба не подвергается заражению. Чтобы соответствовать нормам и в то же время расширять производство, «Русская аквакультура» нанимает норвежских консультантов и отправляет сотрудников на учёбу к своим соседям. Таким образом, замечает La Croix, несмотря на санкции, сотрудничество между странами продолжается.