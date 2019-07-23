CP предложил объявить бойкот Олимпиаде в Токио — если Япония не прекратит забой китов

Несмотря на то что в 2020 году Япония должна принять Олимпийские игры в Токио, она демонстрирует «гнусное поведение», вернувшись к промышленному забою китов, пишет CounterPunch. Как отмечает портал, если Япония не прекратит «разграблять природные богатства» и расшатывать и без того хрупкую экологию, то всё мировое сообщество должно объявить Играм бойкот.

В 2020 году в Японии должны пройти Олимпийские игры, однако это государство вновь начало охотиться на китов «в японских водах». Япония и раньше на протяжении многих лет занималась китобойным промыслом под предлогом проведения исследований с научными и культурологическими целями. Вместе с тем в 2019 году Токио отказалось от этих «мошеннических утверждений» и направило свои суда против китов, пишет CounterPunch.

«Японский китобойный промысел неправилен и в нём нет необходимости. Япония уже не та поверженная и голодная страна, которой была после окончания Второй мировой войны. Теперь это зажиточное государство, которому ради выживания киты не требуются», — подчёркивает портал.

Более того, по мнению CounterPunch, китовый промысел — это «пощёчина» Международной комиссии по промыслу китов, которая включает в себя страны, которые отказались от убийства этих млекопитающих. Упорное истребление Японией китов может убедить другие страны пойти тем же путём, что приведёт к катастрофическим последствиям как для китов, так и для всей планеты.

Экологическая обстановка в мире настолько нестабильна, что произойти может всё что угодно. Уничтожение же этого вида крупнейших морских обитателей может ещё больше приблизить Землю к «экологическому коллапсу».

Помимо Японии ещё одним источником нестабильности выступают Соединённые Штаты, и, в частности, президент Дональд Трамп. По его словам, глобальное потепление — это ложь. По мнению издания, подобные «неграмотные и безответственные» утверждения уже привели к определённым последствиям. Американское правительство погрузилось в хаос, а большинство чиновников не понимают, должны ли они продолжать защищать людей и окружающую среду от загрязнений. Федеральные ведомства вроде огромного Министерства сельского хозяйства ведут войну против науки, принуждая писать заявления об увольнении сотни специалистов по климату.

«Это музыка для ушей различных лиц, загрязняющих окружающую среду, которые активизировали свою теневую криминальную деятельность. Их поощряют в открытую заниматься грабежом природы. При этом их примеру следуют и другие страны», — отмечает CounterPunch.

Японский китобойный промысел в коммерческих целях — это, возможно, одно из последствий «беззакония», возникновению которого поспособствовал Трамп. По мнению издания, Япония по-прежнему остаётся «американской колонией», поэтому Трамп — это единственная реальная сила, стоящая за японским троном.

Истребление китов, продолжает портал, служит двум целям. Дело в том, что в 2021 году премьер-министр Японии Абэ Синдзо собирается на новый срок. Подобная китовая политика — это «отчаянный рывок в духе экономического национализма». «Абэ показывает японцам, что он настроен серьёзно», — считает портал.

Во-вторых, нарушение Японией международного права сближает Абэ с Трампом, который известен своим пренебрежением по отношению к международным договорам. Абэ уничтожает китов, с тем чтобы показать свою симпатию к Трампу, параллельно удовлетворяя эгоистичные коммерческие интересы.

«Подобное гнусное поведение напоминает миру о том, что в глубине души Япония, возможно, остаётся тем самым государством, которое принесло столько страданий и потерь многим странам во время Второй мировой войны», — считает CounterPunch.

Вместе с тем — и это не менее важно — истребление китов «оскорбляет идеалы Олимпийских игр», подчёркивается в статье.

Если Международный олимпийский комитет не хочет отказываться от проведения Игр в Японии, то уместным поступком был бы «глобальный бойкот» Олимпийских игр в 2020 году.

Истребление китов ничем не лучше чрезмерного вылова рыбы, так как оно сильно бьёт по морским обитателям и экосистеме. Разнообразие биологических видов и так страдает от потока пластика, сбрасываемого в океан. В то же время рост температуры и таяние льдов подрывают пищевые цепочки, поэтому в поисках еды крупным животным вроде китов приходится проплывать большие расстояния.

«Новая экономическая и политическая реальность превращает забой китов в глобальное преступление против природы и цивилизации. Китовый промысел становится войной», — считает CounterPunch.

Война — это антоним Олимпийских игр. Греки проводили Игры в честь Зевса, величайшего из богов. Олимпийские игры и прочие панэллинские празднества сводили всех греков в одно место, что давало им возможность узнать друг друга получше, и, как следствие, попытаться остановить кровопролитие. По крайней мере, во время Олимпиады любые войны и конфликты временно приостанавливались.

Олимпийские игры в их современном виде отчасти следуют этим идеалам древних греков. Они также способствуют дружбе народов и сотрудничеству между странами. Их цель — укрепление и продвижение мира во всём мире.

«Японии придётся принять решение и выбрать путь мира — и Олимпийских игр. Однако если Япония продолжит как ни в чём не бывало вести себя как пария и государство-изгой, то такой подход лишает её права на то, чтобы её ассоциировали с Олимпиадой. Честным шагом будет навсегда прекратить забой китов и оказаться достойными чести проведения Игр», — подытоживает CounterPunch.