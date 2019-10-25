NRK: историки рассказали, как освобождённые норвежские территории лишь чудом не стали советскими

На этой неделе Норвегия и Россия отмечают 75-летие освобождения советскими войсками Восточного Финнмарка от немецкой оккупации. Вспоминая эти события, историки и эксперты отмечают, что они могли бы кардинально изменить историю. При ином повороте событий Баренцево море могло бы оказаться внутренним российским морем, а норвежские регионы Финнмарк и Северный Тромс «лишь чудом не стали советскими», отмечает NRK.

Историки считают, что норвежские регионы Финнмарк и Северный Тромс только чудом не стали советскими после Второй мировой войны, сообщает NRK. Норвегия и Россия отмечают на этой неделе 75-летие освобождения советскими войсками Восточного Финнмарка от немецкой оккупации, которое осуществили советские войска 25 октября 1944 года. Однако то, что произошло позднее, при ином повороте событий могло бы «кардинально изменить историю», отмечает историк и писатель Альф Якобсен.



По мнению Якобсена, Финнмарк и Северный Тромс лишь чудом не стали советскими: «Правительство Норвегии отказалось от Шпицбергена ещё до 8 мая 1945 года. Если бы Советский Союз получил контроль над всем архипелагом, Баренцево море стало бы чисто русским. В конце концов и Финнмарк, и, возможно, даже Тромс перешли бы в советские руки», — отметил историк в интервью NRK.



«По большому счёту, лишь мировая политика уберегла нас от глупости норвежских политиков», — уверен Якобсен. Прошло всего три месяца после того, как Норвегии в мае 1945 года удалось полностью освободиться от немецкой оккупации, как Соединённые Штаты сбросили первую в мире атомную бомбу на японский город Хиросима, напоминает историк. По его словам, советские дипломаты обратились тогда к Иосифу Сталину с вопросом о том, нужно ли продвигаться дальше в Финнмарке — однако вскоре стало ясно, что это «неактуально».



«СССР не был заинтересован в Финнмарке, потому что в атаке США он увидел не атомную бомбу, сброшенную на Японию, а оружие, направленное на коммунизм», — пояснил Якобсен. По его мнению, Сталин также «опасался» немецких солдат, которые после войны всё ещё оставались на севере Норвегии, и хотел избежать нового противостояния с западными державами. «Они боялись конфронтации с западными державами, которые уже запланировали использовать немцев в войне с востоком, если бы после войны начался конфликт со Сталиным», — заявил норвежский историк в интервью NRK.



Однако профессор истории Института оборонных исследований Свен Холтсмарк «не хочет заходить так далеко», как Якобсен, и считает, что довольно трудно сейчас сказать, что именно планировал Советский Союз, отмечает NRK. По словам Холтсмарка, Сталин и его министр иностранных дел Вячеслав Молотов ещё в 1941 году пришли к выводу, что Норвегия входит в сферу интересов западных стран.



«Когда в декабре 1941 года в Москву приехал британский министр иностранных дел Энтони Иден, чтобы поговорить со Сталиным и Молотовым, Сталин ясно дал понять, что Норвегия после войны войдёт в сферу интересов Запада», — рассказал историк. Он также напомнил, что министр иностранных дел Норвегии Трюгве Ли в мае 1944 года заключил с СССР договор о правилах передвижения на случай, если русские войдут в страну: «Именно это соглашение и регулировало то, что происходило в октябре 1944 года».



С другой стороны, Холтсмарк не скрывает, что советское правительство и Генштаб действительно предлагали предпринять «радикальные меры» в Норвегии. В частности, осенью 1944 года было выдвинуто несколько предложений — например, Генштаб хотел перенести границу к реке Танаэльва и оборудовать военные базы в Северном Тромсе и Финнмарке, сообщил норвежский историк. «Они не уточняли, где именно должны были разместиться эти базы. Но предполагалось, что они будут неподалёку от берега — вероятно, в основном в Финнмарке, а возможно, и в Северном Тромсе», — рассказал он в интервью NRK.



Освобождение Финнмарка состояло из нескольких этапов, напоминает норвежское телевидение: 7 октября 1944 года советские войска перешли в атаку на северном фронте, более 200 тыс. немецких солдат эвакуировались в Люнген в Тромсе. Затем 18 октября первые русские солдаты пересекли границу с Норвегией, в то время как норвежское правительство, находившееся тогда в Лондоне, ничего об этом не знало. «Долгое время было неясно, как далеко зайдут русские и как долго они останутся на норвежской земле», — отмечает NRK. После ожесточённых боёв 25 октября советским войскам удалось взять под свой контроль Киркенес, где на тот момент находилось около 6500 гражданских лиц, многие из которых укрылись в шахтах вокруг города. Наконец, 28 октября территорию Финнмарка вплоть до Танаэльвы полностью освободили, а лишь спустя две недели туда прибыли первые норвежские войска.