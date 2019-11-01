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Independent: к недовольству вашингтонских ястребов, Трамп продлил послабления по санкциям против Ирана

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Администрация Трампа, к недовольству вашингтонских ястребов, продлила действие временных исключений из санкций против Ирана, пишет The Independent. Таким образом Россия, Китай и Европа получили возможность продолжать работы в рамках иранской программы мирного атома.
Independent: к недовольству вашингтонских ястребов, Трамп продлил послабления по санкциям против Ирана
Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа вновь продлила действие временных исключений из санкций против Тегерана, тем самым давая возможность России, Китаю и Европе продолжить ядерные работы в Иране, пишет The Independent.
 
Эти исключения позволяют иностранным компаниям сотрудничать с иранской Организацией по атомной энергии в рамках гражданской ядерной программы.
 
Таким образом неамериканские компании получают возможность работать на двух ядерных объектах Ирана. Так, российский «Росатом» ведёт работы на предприятии по обогащению урана в Фордо, а Китайская национальная ядерная корпорация — на исследовательском реакторе в Араке.
 
Администрация Трампа пошла на продление исключений несмотря на сильное давление со стороны вашингтонских ястребов, которые призывали президента США отменить эти послабления.
 
В частности, сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Тед Круз уже раскритиковали Трампа за это решение и заявили, что исключения из санкций позволят Тегерану создать свою ядерную программу.
 
«Это разочаровывающий момент и ещё одна потерянная возможность раз и навсегда разорвать катастрофическую ядерную сделку, заключённую между Обамой и Ираном, — подчеркнули политики в совместном заявлении. — Президенту Трампу следует немедленно приказать своей администрации больше не предоставлять исключений по гражданской ядерной программе».
 
Как поясняют эксперты, Трамп пошёл на этот шаг по двум причинам. Во-первых, всё это в интересах национальной безопасности США, и даже нынешняя администрация видит выгоды для себя. Во-вторых, глава Белого дома хочет иметь хотя бы малейший шанс на встречу с иранцами, перед тем как его поглотит противостояние импичменту и жёсткая предвыборная борьба, пишет The Independent. 
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Independent Великобритания Европа
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