Independent: к недовольству вашингтонских ястребов, Трамп продлил послабления по санкциям против Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа вновь продлила действие временных исключений из санкций против Тегерана, тем самым давая возможность России, Китаю и Европе продолжить ядерные работы в Иране, пишет The Independent.

Эти исключения позволяют иностранным компаниям сотрудничать с иранской Организацией по атомной энергии в рамках гражданской ядерной программы.

Таким образом неамериканские компании получают возможность работать на двух ядерных объектах Ирана. Так, российский «Росатом» ведёт работы на предприятии по обогащению урана в Фордо, а Китайская национальная ядерная корпорация — на исследовательском реакторе в Араке.

Администрация Трампа пошла на продление исключений несмотря на сильное давление со стороны вашингтонских ястребов, которые призывали президента США отменить эти послабления.

В частности, сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Тед Круз уже раскритиковали Трампа за это решение и заявили, что исключения из санкций позволят Тегерану создать свою ядерную программу.

«Это разочаровывающий момент и ещё одна потерянная возможность раз и навсегда разорвать катастрофическую ядерную сделку, заключённую между Обамой и Ираном, — подчеркнули политики в совместном заявлении. — Президенту Трампу следует немедленно приказать своей администрации больше не предоставлять исключений по гражданской ядерной программе».

Как поясняют эксперты, Трамп пошёл на этот шаг по двум причинам. Во-первых, всё это в интересах национальной безопасности США, и даже нынешняя администрация видит выгоды для себя. Во-вторых, глава Белого дома хочет иметь хотя бы малейший шанс на встречу с иранцами, перед тем как его поглотит противостояние импичменту и жёсткая предвыборная борьба, пишет The Independent.