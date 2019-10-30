Die Welt: последствия для Европы и всего Ближнего Востока — из-за Сирии мир упускает из виду новую угрозу

Сотни убитых и тысячи раненных — таков итог последних кровопролитных столкновений между протестующими и силовиками в сразу нескольких иракских городах, пишет Die Welt. Если ситуация накалится, то это будет иметь последствия не только для всего Ближнего Востока, но и для Европы, предупреждает немецкое издание.

Сотни убитых и тысячи раненных — таков итог последних кровопролитных столкновений между протестующими и силовиками в сразу нескольких иракских городах, пишет немецкая газета Die Welt.

Начались же акции протеста в Ираке после отставки генерала Абдель-Вахаба Аль-Саади, который командовал иракским антитеррористическим подразделением. Как полагают независимые наблюдатели, отставка Аль-Саади — это дело рук якобы проиранских сил, так как ранее генерал и его люди попытались взять под контроль шиитские подразделения в Ираке.

Если ситуация накалится, то это будет иметь последствия не только для всего Ближнего Востока, но и для Европы, предупреждает автор статьи Альфред Хакенсбергер.

«Весь мир смотрит на Сирию и при этом часто забывает про Ирак, который в своё время находился в центре всеобщего внимания. И это притом что Ирак по-прежнему играет и будет играть ключевую роль в сохранении глобального баланса сил», — отмечает журналист Die Welt.

В частности, продолжает Хакенсбергер, в Ираке до сих пор находятся американские войска. В то же время «огромное влияние» в стране приобрели иранские подразделения, которые сражаются с «Исламским государством»* на стороне иракской армии.

«Ирак стал ареной большого противостояния на Ближнем Востоке: суннитская Саудовская Аравия против шиитского Ирана — опосредованный конфликт между союзником саудитов США и стоящей за иранцами Россией», — уточняет автор статьи.

А ведь баланс между шиитским большинством и многочисленным суннитским меньшинством в Ираке имеет центральное значение для поддержания стабильности в стране, подчёркивает журналист немецкого издания.

«Беспорядки же в Ираке угрожают конфессиональному балансу и порождают страх, что в стране разразится новая гражданская война и возродится «Исламское государство», — убеждён автор статьи Альфред Хакенсбергер.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.