WT: США отрежут Москву и Дамаск от сирийских нефтерождений

Хотя Дональд Трамп объявил, что США выводят войска из Сирии, они решили оставить часть контингента для защиты нефтерождений. Причём, как отмечает Washington Times, защищать их будут как от террористов, так и от России и от Сирии.

Миссия США в Сирии вышла за рамки контртеррористической операции и теперь завела американские силы в ситуацию, когда они могут оказаться втянуты в столкновение с российскими военными за контроль над сирийскими нефтерождениями, предупреждает Washington Times.



На следующий день после того, как Трамп объявил об успехе рейда, во время которого был убит лидер ИГ*, Пентагон заявил, что борьба против террористов в Сирии не окончена, и её будут вести до окончательного разгрома ИГ. Ведь хотя физически халифат победили, его идеология ещё жива в некоторых районах.

Кроме того, военные засвидетельствовали, что американцы отошли от своих изначальных целей в Сирии и, несмотря на усилия Трампа по выводу войск оттуда, они утверждают, что американская миссия теперь заключается в том, чтобы защитить важнейшие нефтерождения региона не только от ИГ, но и от всех остальных, включая Россию и Сирию.

Так, министра обороны США Марка Эспера спросили, входит ли в новые планы США не пускать к источникам энергоресурсов российские и сирийские силы, и он ответил «да». «Мы хотим обеспечить сирийским демократическим силам доступ к ресурсам, чтобы охранять тюрьмы, вооружать их бойцов, чтобы помочь нам победить «Исламское государство», — ответил глава Пентагона.

И хотя вероятность того, что Россия и США на самом деле будут воевать в Сирии, весьма мала, тот факт, что администрация Трампа даёт этому сценарию зелёный свет, аналитиков беспокоит. «Вести так внешнюю политику очень опасно», — приводит издание слова политолога Билла Роджио. По его мнению, это выход миссии за рамки изначальных целей.

Нефтерождения Сирии на пике своей активности давали по 400 тыс. баррелей в день, но из-за войны их производительность упала. Пока неясно, какие силы США и как долго будут находиться в Сирии для защиты нефтерождений, однако Эспер рассчитывает, что их будет меньше, чем те 2 тыс. человек, которые были там до недавних пор.

Вывод американских сил из Сирии и операция Турции против курдов привели к увеличению влияния России и к тому, что теперь российские силы патрулируют турецко-сирийскую границу. Но сразу после объявления о выводе войск Трамп сказал, что часть солдат останется, чтобы не позволить бойцам ИГ захватить нефтяные месторождения. Террористы используют доход от продажи нефти, чтобы вести операции на Ближнем Востоке и в Африке.

Американские военные, впрочем, не очень беспокоятся по поводу вероятного столкновения с Москвой из-за сирийской нефти. По их словам, их главная миссия — не дать ИГ воспользоваться доходами от нефти, чтобы ответить на убийство их главаря.

Москва такие попытки отрезать нефтяные районы Сирии осудила. Она настаивает, что США не имеют на это права, что эта нефть принадлежит правительству Асада, отмечают журналисты Washington Times.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.