DLF: немецкий политик заверил — самые большие проблемы «голубые каски» в Сирии доставят Путину

В случае создания на севере Сирии зоны безопасности под контролем ООН самые большие проблемы «голубые каски» доставят именно главе Кремля Владимиру Путину, заявил в интервью Deutschlandfunk спикер фракции ХДС/ХСС в бундестаге по вопросам внешней политики Юрген Хардт. Более того, если это случится, то в мирном урегулировании сирийского конфликта «тон уже будет задавать не Путин, а Организация Объединённых Наций», выразил уверенность немецкий политик.

В случае создания на севере Сирии зоны безопасности под контролем ООН самые большие проблемы «голубые каски» доставят именно президенту России Владимиру Путину, заявил в интервью немецкой радиокомпании Deutschlandfunk спикер фракции ХДС/ХСС в бундестаге по вопросам внешней политики Юрген Хардт.

«Самые большие проблемы подобная зона безопасности создаст союзнику Эрдогана — президенту Путину и России. Ведь в конечном счёте именно он и контролирует эту часть Сирии», — отметил Юрген Хардт.

Отправить «голубые каски» ООН на север Сирии предложила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. И даже если это предложение «не реализуют на практике завтра утром», то его всё равно можно считать «конструктивным вкладом в процесс мирного урегулирования в Сирии, в котором тон уже будет задавать не Путин, а Организация Объединённых Наций», подчеркнул депутат бундестага.

По мнению Юргена Хардта, пять стран ЕС — членов Совета Безопасности ООН должны предложить резолюцию о размещении «голубых касок» на севере Сирии.

В тот самый момент и станет понятно, «кто отстаивает международное право, а кто его блокирует», констатировал немецкий политик.

«И вот уже тогда России придётся раскрыть свои карты», — выразил уверенность спикер фракции ХДС/ХСС в бундестаге по вопросам внешней политики.