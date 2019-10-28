Der Tagesspiegel: немецкие политики ополчились на главу МИД ФРГ за «раболепство» перед Турцией

«Катастрофа, раболепство, постыдный момент для внешней политики Германии» — немецкие политики резко раскритиковали поведение главы МИД ФРГ Хайко Мааса в ходе последнего визита в Анкару, пишет Der Tagesspiegel. В частности, министра обвинили в том, что он буквально «бросился на шею партнёру, который в Сирии нарушает международное право и поддерживает Россию в её опасных играх за власть», отмечает издание.

Немецкие политики «задали сильную головомойку» главе МИД ФРГ Хайко Маасу после того, как тот в ходе официального визита в Анкару «оставил в дураках» свою коллегу по правительству, министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает Der Tagesspiegel.

«Вообще-то Хайко Маас — глава немецкой дипломатии. В ходе визита в Анкару рядом с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу он, однако, вёл себя крайне недипломатично. Причём не по отношению к главе МИД страны, которая нападает на курдов на севере Сирии, убивает и вынуждает десятки тысяч людей оставлять свои дома, а по отношению к своей коллеге по кабинету министров, главе Минобороны ФРГ и ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая хочет создать зону безопасности под защитой «голубых касок» ООН и тем самым остановить страдания населения», — отмечает автор статьи Георг Измар.

На совместной с главой турецкого МИД пресс-конференции в Анкаре министр иностранных дел Германии дал отчётливо понять, что он думает об инициативе своей коллеги.

«Везде нам говорят, что это нереалистичное предложение, — заявил Маас. — У нас не было времени обсуждать вещи, которые носят скорее теоритический характер».

И нет ничего удивительного в том, что в Берлине подобное поведение министра иностранных дел Германии резко раскритиковали, продолжает журналист Die Welt.

«Глава МИД ФРГ столь раболепно бросился на шею партнёру, который в Сирии нарушает международное право и поддерживает Россию в её опасных играх за власть. И это сильный удар по интересам Германии и Европы», — констатировал член фракции ХДС/ХСС в бундестаге Михаэль Бранд.

В свою очередь, главу комитета бундестага по внешней политике Норберта Рёттгена заявления Хайко Мааса в Анкаре и вовсе шокировали, подчёркивает автор статьи.

«Это постыдный момент для немецкой внешней политики, — прокомментировал ситуацию Рёттген в интервью Der Tagesspiegel. — Турция вторглась в Сирию и тем самым нарушила международное право, а глава МИД Германии едет в Анкару лишь для того, чтобы его там убедили, что международная зона безопасности под контролем ООН вместо турецкой оккупации — это плохая идея».

По мнению же эксперта по обороне Свободной демократической партии Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерман, ситуация с главой немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маасом — не что иное, как самая настоящая «катастрофа».

По её словам, сначала министр иностранных дел ФРГ не предпринимает никаких действий, а потом «с лёгкостью делает вид, что никакого международного права Турция не нарушала». Всё случившееся просто «постыдно», а назначение Хайко Мааса на пост главы МИД Германии «было большой ошибкой», заявила Штрак-Циммерман.