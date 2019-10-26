Der Tagesspiegel: почти половина немцев против операции бундесвера в Сирии

Половина Германии не поддержала инициативу министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании на севере Сирии международной зоны безопасности с привлечением сил бундесвера, сообщает Der Tagesspiegel. Против неё высказалось 49%, за — 40%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологическим институтом Civey.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила создать на севере Сирии международную зону безопасности с привлечением сил бундесвера, сообщает Der Tagesspiegel. Её инициатива разделила ФРГ надвое. 49% немцев высказалось против неё, 40% — за. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологическим институтом Civey.

При этом 43% респондентов в целом поддержали задумку Крамп-Карренбауэр. 37% отнеслись к её идее негативно. Остальные воздержались. В опросе приняло участие 5000 граждан Германии. Он проходил со среды на пятницу. При этом только в пятницу стали известны подробности планируемой операции, отмечает издание.

В СМИ сообщалось, что со своей стороны Германия предоставит 2500 солдат. Три боевых батальона бундесвера возглавят международные силы на севере Сирии. В министерстве обороны заявили, что бундесвер предоставит «полный пакет» снаряжения: спецподразделения, колёсные бронетранспортёры, тяжёлое вооружение, самоходные бронированные гаубицы, инженерные войска и сапёров. Также запланирована поддержка с воздуха.

Вся эта информация пока не получила официального подтверждения, отмечает издание. Более того предложение Крамп-Карренбауэр приняли в штыки не только партнёры по коалиции из Социал-демократической партии Германии, но и однопартийцы из Христианско-демократического союза. Вице-президент ХДС Армин Лашет заявил, что она совершила ошибку, не согласовав эту инициативу с социал-демократами.

До этого предложение Крамп-Карренбауэр осудил министр иностранных дел Хайко Маас. По его словам, это всего лишь «теоретическая дискуссия», для которой сейчас нет времени. «За пределами Германии сейчас никто не обсуждает зоны безопасности, а говорят о том, как добиться перемирия», — заявил глава внешнеполитического ведомства.