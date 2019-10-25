Süddeutsche Zeitung: каждый четвёртый немец — антисемит

Каждый четвёртый немец мыслит, как антисемит, сообщает немецкая Süddeutsche Zeitung со ссылкой на результаты опроса, проведённого Всемирным еврейским конгрессом. Свыше 40% населения считают, что евреи слишком много говорят о холокосте, больше половины признают повышенный риск агрессии и применения насилия в отношении евреев, а четверть всех немцев даже считают возможным повторение в Германии «чего-то подобного холокосту».

«Каждый четвёртый немец мыслит в духе антисемитизма», — пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. К такому выводу пришли авторы опроса, проведённого Всемирным еврейским конгрессом.

41% населения Германии полагает, что евреи слишком много говорят о холокосте. Более того, антисемитские стереотипы распространены даже среди выпускников высших учебных заведений.

Антисемитизм в Германии широко распространён, отмечает издание. 25% всех немцев и 18% тех, кто причисляет себя к «элите», придерживаются антисемитских взглядов. Такие данные были получены в результате опроса, проведённого Всемирным еврейским конгрессом, — организацией, покровительствующей евреям в более чем сотне стран. Опрос проводился на протяжении двух с половиной месяцев, ещё до нападения на синагогу в Галле. В опросе приняли участие 1300 человек.

Основная часть населения осознаёт рост антисемитизма в Германии и связывает его с успехом крайне правых партий. Эту взаимосвязь улавливают 65% немцев и 76% так называемых элит, сообщается в статье.

По версии издания, примечательны результаты опроса среди выпускников высших учебных заведений с годовым заработком не менее €100 тыс., которые в исследовании позиционируются как элитная группа населения. 28% из них считают, что евреи обладают слишком большой властью в экономике, 26% видят слишком большое влияние евреев на мировую политику. Именно такие высказывания относятся к «классическому репертуару антисемитизма», подчёркивает немецкая газета.

Почти половина элитной группы немцев утверждает, что местные евреи больше преданы Израилю, чем Германии. 12% всех опрошенных даже приписывают евреям ответственность за большинство войн в мире. 22% сказали, что евреев ненавидят за их поведение.

В то время как антисемитизм набирает обороты, растёт готовность бороться с ним, отмечает Süddeutsche Zeitung. Две трети немецких элит подписали бы петицию против антисемитизма, треть всех опрошенных готовы выйти на уличные протесты против антисемитизма. Около 60% признали, что евреи подвержены риску применения к ним силы или вербальной агрессии.

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер прокомментировал результаты опроса в резких выражениях. По его мнению, антисемитизм в Германии достиг критической отметки. «Мы видели, что происходит, когда простые люди отворачиваются или молчат, — отметил он. — Пришло время всему немецкому обществу определить свою позицию и напрямую бороться с антисемитизмом».

Лаудер напомнил, что Германия дала обещание препятствовать возвращению нетерпимости и ненависти. Если четвёртая часть общества придерживается антисемитских взглядов, для остальных трёх четвертей настало время защищать демократию и толерантное общество.

В рамках опроса треть респондентов признала, что с евреями в Германии обходятся не слишком хорошо. В то же время только 44% выразили обеспокоенность в связи с применением силы в отношении евреев или их учреждений. Четверть опрошенных не исключает возможности повторения в современной Германии «чего-то подобного холокосту». Впрочем, подобную опасность в других странах усматривают 38% опрошенных, заключает Süddeutsche Zeitung.