Welt: Центральный совет евреев в ФРГ возложил ответственность за кровавую расправу в Галле на полицию

После неудавшейся атаки на синагогу в немецком Галле 27-летний Штефан Б. застрелил двоих человек и ещё двоих тяжело ранил, передаёт Welt. Центральный совет евреев в Германии резко раскритиковал действия правоохранительных органов. Там считают, что в главный еврейский праздник Йом Кипур полиция попросту не предприняла необходимые меры по обеспечению безопасности, отмечает телеканал.

После неудавшейся атаки на синагогу в Галле появляется всё новая информация о личности предполагаемого нападавшего — правом экстремисте Штефане Б. Очевидно, что лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств удалось избежать кровопролития в доме господнем. Собственно, поэтому преступник и подыскал себе две невиновные непричастные жертвы на улице перед зданием синагоги и у киоска с шаурмой. Он застрелил мужчину и женщину, а также тяжело ранил ещё двух человек. Центральный совет евреев в Германии, в свою очередь, резко раскритиковал действия правоохранительных органов. Там считают, что в главный еврейский праздник Йом Кипур полиция не предприняла необходимые меры по обеспечению безопасности.



Шокировала новость и жителей Берлина. Чтобы почтить память жертв, поздно вечером люди спонтанно собрались у стен одной из берлинских синагог.



АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Моя цель и цель других политиков — сделать всё необходимое для того, чтобы вы могли жить в безопасности. Горькая правда, однако, заключается в том, что это не так просто и что для этого мы должны прилагать больше усилий. И сегодняшний день это подтверждает.



Вчера днём в Галле 27-летний Штефан Б. неожиданно открыл огонь. Вооружённый с головы до ног, в камуфляжной форме и шлеме, оснащённом видеокамерой, он снимал кровавую расправу и вёл прямую трансляцию в интернете.



ОЧЕВИДЕЦ: Он произвёл первые выстрелы, а затем застрелил девушку.



Судя по всему, она стала случайной жертвой. В намерения преступника вообще-то входил штурм синагоги, который, правда, не удался. В тот самый момент около 50 человек праздновали в ней главный еврейский праздник Йом Кипур. По всей видимости, на преступление Штефана Б. пошёл из-за ненависти к евреям. Затем всего в нескольких сотнях метров от синагоги он застрелил мужчину у киоска с шаурмой. Большего же количества жертв удалось избежать благодаря тому, что преступник был вооружён самодельным оружием и у него раз за разом возникали проблемы с перезарядкой. В итоге преступника задержали на трассе Б91 у города Вершен в такси, которое он ранее угнал в Ландсберге.



РАЙНЕР ХАЗЕЛОФ, премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт: Мы знаем, что генеральный прокурор взял на себя расследование. Его следователи обязательно установят мотив преступления.



Нападение Штефан Б., похоже, планировал долго. В настоящий момент в интернете можно найти своего рода письменное признание в совершении преступления.



Дата выхода в эфир 10 октября 2019 года.