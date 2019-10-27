Welt: Анкара отвергла требование Минобороны Германии по Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал нереалистичным требование министра обороны ФРГ Аннегрет-Крамп Карренбауэр создать международную зону безопасности на севере Сирии, передаёт Welt. При этом высокопоставленный турецкий дипломат выразил надежду, что Германия, несмотря на отказ, продолжит видеть в Турции союзника, отмечает немецкий телеканал.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал нереалистичным требование министра обороны Германии Аннегрет-Крамп Карренбауэр создать международную зону безопасности на севере Сирии.

Как заявил Мевлют Чавушоглу на совместной с Хайко Маасом пресс-конференции в Анкаре, Турция также ожидает, что Германия продолжит видеть в Турции союзника.

При этом ранее Турция и Россия договорились совместно осуществлять контроль над граничащими с Турцией сирийскими территориями. Режим прекращения, введённый для вывода курдских подразделений, будет действовать до вторника по местному времени.

Кроме того, в ходе пресс-конференции в Анкаре министр иностранных дел Германии Хайко Маас дал отчётливо понять, что он будет добиваться сохранения режима прекращения огня в долгосрочной перспективе.

ХАЙКО МААС, министр иностранных дел Германии: Принимая во внимания договорённости в Сочи, для нас крайне важно добиться, чтобы режим прекращения огня не только остался в силе, но и был продлён. И я приветствую готовность Турции пойти на это, если соответствующие условия и обещания будут выполнены. В этом случае мирное жители смогли бы вернуться в свои дома.

Дата выхода в эфир 26 октября 2019 года.