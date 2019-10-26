Bild: не надо поучать Анкару — турецкий МИД пригрозил Маасу накануне его визита

В преддверии визита Хайко Мааса в Анкару глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу опубликовал на немецком языке твит, похожий на прямую угрозу, сообщает таблоид Bild. Турецкий дипломат написал, что в его стране всегда рады коллеге из Германии — но не когда он приезжает с «перстом указующим», потому что тот, кто берётся поучать Турцию, должен рассчитывать на соответствующий ответ. Незадолго до этого Маас потребовал, чтобы Анкара соблюдала международное право в обращении с беженцами, отмечает издание.

Незадолго до поездки министра иностранных дел Германии Хайко Мааса в Турцию его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обратился к нему в Twitter с открытой угрозой, утверждает немецкий таблоид Bild.

Как сообщается в статье, в четверг глава МИД Турции опубликовал твит на немецком языке, который явно можно понимать как угрозу.

«Дорогой Хайко Маас, я рад твоему предстоящему визиту в Турцию, — написал Чавушоглу. — Тебе у нас всегда рады. Но не с перстом указующим». Эти первые строки сформулированы в дружественной манере, однако последующее предложение показывает, как в действительности следует понимать всё высказывание, отмечает издание. В нём сказано: «Кто поучает Турцию, тот должен рассчитывать на соответствующий ответ». По версии Bild, это означает: «Если ты ещё раз вмешаешься, мы нанесём ответный удар». В дипломатических кругах подобные выражения немыслимы, возмущается немецкий таблоид.

Lieber @HeikoMaas, ich freue mich auf Deinen Besuch in der Türkei. Du bist uns immer willkommen. Aber nicht mit erhobenem Zeigefinger. Wer die Türkei belehrt, muss mit einer entsprechenden Antwort rechnen. https://t.co/fhCa1FV1Nk — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 24, 2019

Как поясняет издание, причиной появления такого сообщения от Турции в Twitter стала поездка Мааса в Анкару, которую он планирует совершить в субботу. В четверг глава внешнеполитического ведомства Германии объявил об этом в бундестаге. По его словам, в Турции он намерен настаивать на продолжительном перемирии на севере Сирии.

В связи с этим Маас предъявил к Турции требования — тоже через Twitter. «При обращении с беженцами Турция должна соблюдать международное право. И она должна поддерживать политический процесс, вместо того чтобы подрывать его», — среди прочего, написал Хайко Маас.

Эта перепалка в соцсети — уже не первый обмен ударами между Маасом и представителями турецкой власти, отмечает немецкий таблоид. Только на прошлой неделе президент Турции резко высказался в адрес главы МИД Германии.

Эрдоган был в ярости из-за намерения Берлина ограничить экспорт вооружений в Турцию. В разговоре с журналистами он насмешливо заявил: «И вот приезжает немецкий министр иностранных дел — человек, который не знает чувства меры, — и говорит: мы не будем продавать Турции оружие. Это предел». Тогда же лидер Турции упрекнул главу внешнеполитического ведомства в дилетантизме, сказав, что тот ничего не понимает в политике, напоминает Bild.

Как отмечает издание, всё более резкий тон турецкого президента опасен, потому что отношения между Турцией и Евросоюзом сейчас далеки от гармоничных. После того как Европарламент осудил турецкое наступление на севере Сирии, Эрдоган в четверг снова пригрозил Европе волной беженцев. «Когда мы говорим, что откроем ворота, они начинают дрожать, — заявил президент Турции, выступая с трибуны перед своим дворцом. — Не дрожите — однажды этот день настанет, и тогда вы можете принимать сотни тысяч».