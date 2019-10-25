Der Spiegel: депутат бундестага предложил рассмотреть вариант исключения Турции из НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг должен оценить последствия турецкого вторжения в северную Сирию для членства Турции в альянсе и решить, может ли Анкара оставаться надёжным партнёром, пишет Der Spiegel, ссылаясь на слова депутата немецкого бундестага Рольфа Мютцениха. Политик подчеркнул, что члены НАТО должны уважать принципы международного права, и отметил, что действия Турции в Сирии нельзя оправдать «правом на самозащиту».

Председатель фракции социал-демократической партии в бундестаге Рольф Мютцених поставил под вопрос членство Турции в НАТО в свете военной операции турецких сил в Сирии, пишет Der Spiegel.

«Каждый должен сам для себя решить, может ли и хочет ли он быть частью НАТО. К Турции это также непосредственно относится. Вторжение турецких вооружённых сил в северную Сирию ни в какой мере не попадает под право на самозащиту. Мои сомнения в Турции увеличились — не в первый раз, с момента покупки российских ЗРК», — приводит издание слова немецкого политика, который также подчеркнул, что любой член НАТО должен уважать принципы международного права.

По мнению Мютцениха, генсек НАТО Йенс Столтенберг должен оценить последствия вторжения Турции в Сирию для её членства в альянсе и решить, является ли по-прежнему Анкара надёжным партнёром. Кроме того, депутат высказался за полноценное, общеевропейское эмбарго на поставку вооружений в Турцию.

Der Spiegel напоминает, что две недели назад турецкая армия вторглась на север Сирии, чтобы выдавить оттуда курдские силы. В минувший вторник Реждеп Эрдоган и Владимир Путин договорились о том, что турецкие и российские силы будут совместно контролировать этот регион. Между тем, бундестаг одобрил решение о продлении миссии бундесвера в Сирии до 31 марта 2020 года, отмечает издание.