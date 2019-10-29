«Гуманитарный кризис поразительных масштабов» — MSNBC о судьбе курдов после ухода американских союзников

После того как Дональд Трамп вывел военнослужащих США с севера Сирии, местное курдское население оказалось перед выбором: остаться, несмотря на турецкие пули и бомбы, или стать беженцами, пишет MSNBC. Как сообщает сайт американского телеканала, сотрудники международных гуманитарных организаций тем временем спешно покидают регион.

«Турецкие, российские и сирийские войска вынуждают огромное количество людей, живущих в Курдистане, вдоль границы Сирии и Турции, покинуть свои дома, и сотням тысяч мирных курдов угрожает гуманитарный кризис поразительных масштабов», — пишет сайт американского телеканала MSNBC.



Как отмечается в статье, курдов уже не в первый раз гонят с их родной земли: режим иракского президента Саддама Хусейна заставил многих бежать их городов в горы. «На этот раз изгнание курдов спровоцировано внезапным выводом войск США», — говорится в тексте.

По сообщениям СМИ, боевые действия на севере Сирии заставили более 200 тыс. человек покинуть свои дома. Курдские мужчины, женщины и дети «эвакуируются как беженцы, не имея страны, которую они могли бы назвать своей». Они рискуют столкнуться с недостатком еды и безопасной питьевой воды; медицинская помощь для них будет «в лучшем случае скудной», а жилищные условия «в лучшем случае едва сносными», пишет MSNBC.



В родном регионе им оставаться всё опаснее из-за угрозы «снайперского огня, бомб и зажигательных устройств». Официальный представитель арабо-курдских Сирийских демократических сил Мустафа Бали написал в Twitter: «Турецкие военные самолёты начали авиаудары по местам проживания мирного населения. В регионе ужасная паника». Сирийский Арабский Красный Полумесяц сообщал о шести людях, в том числе мирных жителях и детях, госпитализированных с загадочными ожогами, возможно, от белого фосфора.



Тем временем сотрудники международных гуманитарных организаций, таких как «Врачи без границ», «Корпус милосердия» и «Спасём детей», массово покидают регион, пишет MSNBC.



В статье отмечается, что, помимо ожогов и ранений, населению угрожают проблемы с психическим здоровьем, такие как посттравматическое стрессовое расстройство, депрессивные состояния, тревожность и так далее. Такие последствия войны и бегства из дома не получают должного внимания СМИ, подчёркивает сайт телеканала.



«Курды были союзниками США в борьбе с ИГ*. Из-за зверств экстремистов ИГ, направленных не только против этнических курдов, но и против других несогласных с их идеологией, между военнослужащими США и курдским народом установилось связь, — пишет MSNBC. — В своей повседневной жизни курдское гражданское население имеет больше сходства с обычным американским гражданским населением, чем отличий от него». Сайт подчёркивает, что курды, «ставшие жертвами геополитических махинаций Сирии, Турции, России и Соединённых Штатов», такие же люди, хотя и живут на другом конце Земли.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



