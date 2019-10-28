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Euronews: заявление Трампа о ликвидации главаря ИГ в мире оценили по-разному
В ответ на заявление президента США Дональда Трампа об успешном завершении операции по ликвидации главаря ИГ другие мировые лидеры отметили, что «битва со злом» на этом не заканчивается и надо стремиться к полной ликвидации терроризма. В то время как в Иране считают, что американцы «просто убили своё собственное творение», передаёт Euronews.

Сообщение Дональда Трампа о ликвидации главаря группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади обсуждают во всём мире. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента США с успешным завершением операции и отметил:

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ, премьер-министр Израиля: Это отражает единое стремление всех свободных стран, предводимых Соединёнными Штатами, бороться с силами террора, террористическими организациями и террористическими государствами. Это важная веха, но это лишь часть битвы, которую мы должны выиграть.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал смерть аль-Багдади важным моментом в борьбе с террором, но считает, что «битва со злом ещё не закончена». Эту точку зрения разделяет и президент Франции. «Окончательный разгром группировки «Исламское государство» — наш приоритет в регионе Леванта», — написал в своём Twitter Эммануэль Макрон.

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков выразил сомнение в том, что в Сирии был убит именно аль-Багдади. А министр информации Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми счёл новость не заслуживающей внимания, отметив, что США «просто убили своё собственное творение».

Дата выхода в эфир 27 октября 2019 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

 

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Euronews Франция Европа
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