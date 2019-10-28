Советник по нацбезопасности США: Россия нам не союзник, хотя мы и сотрудничаем против ИГ

Российские и американские интересы совпадали в необходимости ликвидации главы ИГ аль-Багдади, однако Россия — совсем не союзник США, заявил в интервью NBC News советник Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайан. По словам чиновника, Москва представляет для Америки серьёзную угрозу, которая беспокоит Вашингтон, — особенно в контексте украинского кризиса.
Давайте поговорим о политике: Россия. Она союзник США в этой войне против ИГ*, но противник Америки, если мы говорим о ситуации на Украине. Что вы по этому поводу думаете?
РОБЕРТ О’БРАЙАН, советник президента США по национальной безопасности: Давайте начистоту: Россия — не союзник Соединённых Штатов. Так не считает ни президент, ни я, ни вообще кто-либо ещё.
Это была первая страна, которую он (Трамп. — ИноТВ) сегодня поблагодарил.
РОБЕРТ О’БРАЙАН: Послушайте, порой наши интересы совпадают с российскими. Прошлой ночью так и было. Мы не хотели, чтобы российские ракеты летели в наших мужчин и женщин, которые осуществляли этот рейд (на главу ИГ аль-Багдади. — ИноТВ). Кроме того, как и указал президент, ИГ они не любят. Прошлой ночью наши интересы совпадали. Когда они совпадают, у нас нет причин отказываться от сотрудничества. Но Россия — это не союзник США; она представляет для Америки большую угрозу, и мы следим за ней каждый божий день.
Что же касается ситуации на Украине и того, чем российские силы занимаются там прямо сейчас — угрожают украинцам и убивают их… Вас это сильно беспокоит?
РОБЕРТ О’БРАЙАН: Весьма. Я писал об этом задолго до того, как вошёл в состав правительства. Я был на Украине и наблюдал за ходом выборов в 2014 году. Когда я приехал туда в 2014-м, украинцы говорили: «Мы не можем достать бронежилеты, кевларовое снаряжение, мы не можем достать какое бы то ни было наступательное вооружение. Мы не можем себя защитить. Вы посылаете нам одеяла и ИРП. США однажды были арсеналом демократии, но вы ничего нам не даёте».
С момента вступления нашего президента в должность мы поставляем Украине оружие смертельного поражения, в том числе и противотанковое. Мы активно и энергично поддерживаем украинцев. Так что мне кажется, что если вы поговорите с ними — особенно с теми украинцами, которые противостоят пророссийскому ополчению, иррегулярным частям или вооружённой оппозиции на востоке Украины, — то вы поймёте, что нынешняя администрация им приходится по душу куда больше, потому что они получают от неё оружие смертельного поражения.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 27 октября 2019 года.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Минкомсвязи работает с телецентром «Останкино» по недопущению перебоев в телевещании, заявил заместитель главы ведомства Алексей Волин. По его словам, министерство в курсе ситуации и поддерживает принимаемые антикризисные меры.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) будет рассматривать российский вопрос в начале ноября.
Бывший российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров посоветовал чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову провести повторный бой с ирландцем Конором Макгрегором на территории соперника.
Заместитель министра экономического развития Михаил Расстригин в письме к правительству сообщил, что Минэкономразвития отказалось от введения предложенного главой «Роснано» Анатолием Чубайсом так называемого углеродного налога.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы лидера добровольческого полка «Азов» Андрея Билецкого ввести в Донбасс 10 тыс. бойцов показывают, кто является «истинным виновным» в невыполнении минских договорённостей.