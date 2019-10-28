Советник по нацбезопасности США: Россия нам не союзник, хотя мы и сотрудничаем против ИГ

Российские и американские интересы совпадали в необходимости ликвидации главы ИГ аль-Багдади, однако Россия — совсем не союзник США, заявил в интервью NBC News советник Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайан. По словам чиновника, Москва представляет для Америки серьёзную угрозу, которая беспокоит Вашингтон, — особенно в контексте украинского кризиса.

Давайте поговорим о политике: Россия. Она союзник США в этой войне против ИГ*, но противник Америки, если мы говорим о ситуации на Украине. Что вы по этому поводу думаете?



РОБЕРТ О’БРАЙАН, советник президента США по национальной безопасности: Давайте начистоту: Россия — не союзник Соединённых Штатов. Так не считает ни президент, ни я, ни вообще кто-либо ещё.



Это была первая страна, которую он (Трамп. — ИноТВ) сегодня поблагодарил.



РОБЕРТ О’БРАЙАН: Послушайте, порой наши интересы совпадают с российскими. Прошлой ночью так и было. Мы не хотели, чтобы российские ракеты летели в наших мужчин и женщин, которые осуществляли этот рейд (на главу ИГ аль-Багдади. — ИноТВ). Кроме того, как и указал президент, ИГ они не любят. Прошлой ночью наши интересы совпадали. Когда они совпадают, у нас нет причин отказываться от сотрудничества. Но Россия — это не союзник США; она представляет для Америки большую угрозу, и мы следим за ней каждый божий день.



Что же касается ситуации на Украине и того, чем российские силы занимаются там прямо сейчас — угрожают украинцам и убивают их… Вас это сильно беспокоит?



РОБЕРТ О’БРАЙАН: Весьма. Я писал об этом задолго до того, как вошёл в состав правительства. Я был на Украине и наблюдал за ходом выборов в 2014 году. Когда я приехал туда в 2014-м, украинцы говорили: «Мы не можем достать бронежилеты, кевларовое снаряжение, мы не можем достать какое бы то ни было наступательное вооружение. Мы не можем себя защитить. Вы посылаете нам одеяла и ИРП. США однажды были арсеналом демократии, но вы ничего нам не даёте».



С момента вступления нашего президента в должность мы поставляем Украине оружие смертельного поражения, в том числе и противотанковое. Мы активно и энергично поддерживаем украинцев. Так что мне кажется, что если вы поговорите с ними — особенно с теми украинцами, которые противостоят пророссийскому ополчению, иррегулярным частям или вооружённой оппозиции на востоке Украины, — то вы поймёте, что нынешняя администрация им приходится по душу куда больше, потому что они получают от неё оружие смертельного поражения.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 27 октября 2019 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.