T-Online: «никаких авиаударов не зафиксировано» — Россия усомнилась в версии США о ликвидации главаря ИГ

Москва потребовала от Вашингтона представить доказательства ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, сообщает T-Onlinе. За последние дни никаких авиаударов по зоне безопасности в Идлибе зафиксировано не было, заверили в российском Министерстве обороны. Как отмечает немецкий новостной портал, Россия не только разместила свои войска в Сирии, но и внимательно следит за происходящим там со спутников.

Главарь террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади якобы был уничтожен в ходе спецоперации США в Сирии: по крайней мере именно так утверждает глава Белого дома Дональд Трамп, пишет T-Online.

В Москве, однако, усомнились в версии Вашингтона и потребовали от американской стороны представить доказательства ликвидации лидера ИГ, сообщает немецкий новостной портал.

«Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой «операции», каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и тем более в успехе», — заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как заверил российский генерал, в прошедшую субботу и за последние дни «никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиационными средствами не зафиксировано».

Россия не только разместила свои войска в Сирии, но и ведёт наблюдение «за происходящим там со спутников», напоминает T-Online.

Конашенков также подчеркнул, что вся неподконтрольная сирийскому правительству территория зоны безопасности в Идлибе управляется и контролируется сирийским филиалом «Аль-Каиды»**, террористической группировкой «Джабгат ан-Нусра»***.

«Данная группировка всегда бескомпромиссно уничтожала ИГ и любого ее представителя прямо на месте, — уточнил генерал. — Поэтому спокойное пребывание на территории, подконтрольной «сирийской Аль-Каиде», бывшего лидера ИГ, заслуживает как минимум отдельных прямых доказательств».

Впрочем, информация об «очередной «смерти» Абу Бакра аль-Багдади» в любом случае никак не повлияет на ситуацию в Сирии, выразил уверенность официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

**«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Джабхат ан-Нусра» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Хайат Тахрир аш-Шам») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.