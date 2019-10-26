Джон Керри: несмотря на «победу» США над ИГ, будущее Сирии решат Путин и Эрдоган

Несмотря на то, что победила ИГ вовсе не Россия, а США во главе международной коалиции, будущее Сирии решают именно Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, в то время как Америке места за столом переговоров так и не досталось, заявил в эфире CNN экс-госсекретарь США Джон Керри. По его словам, Трамп отказался от буфера против угрозы ИГ в лице курдов, что привело к исчезновению возможности дипломатического решения конфликта.

Вы упомянули о двух важных моментах. Прежде всего, такой же вопрос я задала и министру обороны Эсперу во время интервью в Саудовской Аравии, где он устроил демонстрацию тех сил, которые США туда направили на случай любого столкновения с иранской угрозой. Я спросила его, не похоже ли это на ситуацию, когда ты одной рукой даёшь, а другой — берёшь, учитывая то что, как вы говорили, сирийская территория теперь открыта для действий Ирана, России и Асада. Что вы думаете о попытках дать отпор Ирану с одной стороны, открывая при этом сирийскую территорию для российского и иранского влияния?



ДЖОН КЕРРИ, бывший госсекретарь США: Мне кажется, что большинство людей видят здесь отсутствие настоящей стратегической мысли; они видят стрельбу от бедра. Кристиан, в Пентагоне отлично понимают происходящее. Кстати говоря, те солдаты, которые на местах наладили личные отношения и союзнические связи с курдами, которые рискуют своими жизнями в войне против ИГ*, сегодня делили с ними палатку, а на следующий день им пришлось уходить. Поэтому мы видели, как наши грузовики забрасывают картошкой и другими предметами. Это момент позора. Это ужасный момент, который эти солдаты будут помнить до самой смерти.



Я считаю, что президент и его сторонники сейчас пытаются «съехать» с темы, найти способ скрасить реальность, но это невозможно. Факты говорят о том, что курды были нашими союзниками по сдерживанию ИГ, но теперь этим никто не занимается. Их действия давали основания полагать, что они не воспрянуть вновь. У нас был буфер против той угрозы, с которой другие региональные державы, по правде говоря, боролись не в полную силу.



Я хочу сказать, что ИГ победила не Россия. Эту задачу выполнили США и их политика, благодаря которой при администрации Обамы удалось дипломатическим путём объединить более 68 стран в рамках альянса, с тем, чтобы затем согласно решению президента начать постепенно бомбить хребет Синджан и спасать жизни, а также пядь за пядью отбивать территорию у ИГ. И президент Трамп продолжил этот курс. В определённых местах он ускорил этот процесс. Однако всё дело в том, что стратегия оставалась неизменной. Теперь всё это уничтожено. Этого больше нет.



При этом присутствие Америки на месте событий не превратилось в ежедневную, бесконечную войну. Это было стратегическое размещение войск, которые самим фактом своего присутствия сглаживали ситуацию. И русские занимались вроде как своей территорией, а мы заботились об определённой части нашей зоны. Курды занимались тем, чем занимались, а у Асада были связаны руки. Для достижения дипломатического решения существовал какой-никакой рычаг давления.



Теперь этого нет. И вы видите, как Путин встречается с Эрдоганом. Они сидят там и решают, каким будет будущее, в то время как США участия в этом процессе не принимают.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 26 октября 2019 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.