Макфол: Трамп дарит Путину и его союзникам одну победу за другой

Поскольку «стандартный процесс формирования» американской внешней политики оказался нарушен и всё сосредоточилось в руках одного человека — президента США Дональда Трампа, он начал использовать это в своих личных интересах, предупреждает экс-посол США в России Майкл Макфол. По его мнению, Трамп ошибочно полагается на интуицию и в итоге просто «дарит» России одну крупную победу за другой на международной арене, не оказывая должного сопротивления и ничего не получая взамен.

Эксперты на протяжении долгих лет спорят о том, что важнее в международных делах: структурные элементы, включая соотношение сил между соперничающими государствами, или идеи и решения отдельных руководителей? Однако президент США Дональд Трамп, по всей видимости, готовится положить конец этим дебатам, пытаясь сконцентрировать всё в собственных руках, пишет на страницах Foreign Affairs бывший американский посол в Москве Майкл Макфол. По его мнению, в результате всё американское общество страдает, союзники США оказываются в проигрыше — а «враги» добиваются успехов. Причём больше всех из-за неверной политики Трампа выиграл российский президент Владимир Путин, подчёркивается в статье.



«Три года назад Соединённые Штаты были самым сильным и влиятельным в мире государством, способным воздействовать на ход и исход событий на всех континентах и по всем вопросам. Но заняв президентский пост, Трамп решил перейти к отступлению. И свою «доктрину ухода» он реализует энергично и напористо», — поясняет Макфол. Почти сразу после прихода в Белый дом президент вышел из торгового соглашения с участием 12 стран, известного как Транстихоокеанское партнёрство. Затем США под его руководство вышли из ядерного соглашения с Ираном, из Парижского соглашения по климату и из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. А сейчас Трамп продолжает этот курс и грозится прекратить действие множества других международных договоров и членство в различных организациях, сообщается в статье.



«Начинал Трамп медленно, но сегодня он влияет почти на все аспекты американской внешней политики. И результаты не очень-то вдохновляют. Трамп, действуя в ущерб национальным интересам, индивидуализировал, приватизировал и лишил официального статуса внешнюю политику. Такая тенденция в последние месяцы существенно ускорилась, приведя к двум катастрофическим оплошностям в отношении Украины и Сирии», — возмущается Макфол. По его мнению, в первый год вступления Трампа на пост президента ещё сохранялись какие-то «намёки на преемственность» с предыдущими администрациями, которые какое-то время влияли на внешнюю политику Белого дома и «сдерживали» её при поддержке конгресса, независимых СМИ, деловых кругов и неправительственных организаций. Поэтому и политика Трампа в отношении России поначалу мало чем отличалась от действий его предшественника Барака Обамы, что даже вызвало «разочарование» Москвы, говорится в статье.



«Сам Путин тогда назвал внутреннюю политику США «главным препятствием», мешающим Трампу улучшить отношения с Россией. Он был прав. Но против американского президента действовало не какое-то зловещее «государство в государстве». Нет, это работавшие в его администрации профессиональные сотрудники из сферы национальной безопасности, включая и его политических назначенцев, — это они сдерживали Трампа, не давая ему в полной мере проявить свои симпатии к Путину», — поясняет американский дипломат.



Но в конечном итоге у Кремля появилось всё больше шансов добиться того, чего он хочет, поскольку Трамп начал постепенно разрушать «обычный процесс принятия решений» по вопросам национальной безопасности и фактически действовать на пользу России, предупреждает автор: «Он оттесняет профессионалов, которые обычно формируют и осуществляют внешнюю политику США, и ставит превыше всего свои частные интересы и необдуманные личные теории, на которые часто влияют дезинформация и конспирологические небылицы. Это катастрофа для национальных интересов США и подарок для России». Трамп теперь редко бывает на заседаниях Совета национальной безопасности, предпочитая принимать решения самостоятельно на основе собственной интуиции и личных предпочтений, и не прислушивается к советам экспертов, говорится в статье.



А недавно новый советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен объявил о новых планах по существенному сокращению аппарата Совета национальной безопасности и по замене кадровых сотрудников «политическими назначенцами» Трампа. Ярким показателем того, насколько «разлажен» теперь механизм работы Белого дома, стал скандальный телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, подчёркивает Макфол: «Похоже, никто заранее не обсуждал вопрос о том, каких целей в сфере национальной безопасности надо добиться в процессе этого разговора. Трамп не читал утверждённые Советом национальной безопасности тезисы беседы. Больше всего шокирует то, что советник по национальной безопасности Джон Болтон не вводил Трампа в курс дела перед разговором и даже не слушал беседу двух президентов. Также пугающе необычно и то, что на линии был госсекретарь Майк Помпео».



Состоявшийся в начале октября разговор Трампа с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, после которого американский президент дал «зелёный свет» турецкому военному вторжению в Сирию, проходил по тому же сценарию, отмечает дипломат: «Совет национальной безопасности не проводил накануне никаких совещаний и не обсуждал целесообразность уступок Эрдогану. Не было брифинга перед разговором, не было тезисов беседы, которые заранее готовит аппарат совета. Странное, непрофессиональное и абсолютно безрезультатное письмо Трампа, в котором он рекомендовал Эрдогану «не быть дураком», тоже составлялось явно не в кабинетах Совета национальной безопасности и не проходило процедуру экспертного анализа».



Другие американские министерства и ведомства тоже сталкиваются с тем, что их нормы и процедуры, не говоря уже о профессиональной этике, подвергаются постоянным «атакам» со стороны президента, пишет Макфол. Первой «мишенью» Трампа ещё до его инаугурации стало ЦРУ, потом под прицел попало ФБР и разведывательное сообщество в целом, подчёркивается в статье: «В июле 2018 года Трамп, стоя рядом с Путиным на саммите в Хельсинки, посмел публично отвергнуть выводы американской разведки о том, что Россия в 2016 году проводила кампанию вмешательства в президентские выборы». По мнению автора, Трамп также серьёзно подорвал авторитет и компетентность Госдепартамента, потому что «беспечно предположил, что он сам вполне в состоянии лично выполнять трудную работу дипломатии».



Такой подход пока не принёс США явных успехов ни в Афганистане, ни в Китае, ни в Иране, ни в Северной Корее, однако окончательно испортил отношения президента с кадровыми дипломатами, отмечает экс-посол. Кроме того, неожиданное решение Трампа вывести американские войска из Сирии ослабило позиции Госдепартамента и подорвало репутацию воевавших там американских солдат, многие из которых «почувствовали унижение и стыд от того, что были вынуждены бросить своих курдских союзников на произвол судьбы», отмечает Макфол. В результате у трёх «важнейших для внешней политики США институтов», к которым относятся разведывательное сообщество, Госдепартамент и Пентагон, сейчас сложились очень плохие отношения с президентом, говорится в статье.



При этом активное «наступление» Трампа на традиционный процесс принятия решений позволило ему «индивидуализировать и приватизировать» американскую внешнюю политику и действовать зачастую даже «в более выгодном для Кремля, чем для Белого дома направлении», пишет Макфол. По его мнению, «тревожным» примером этого также может послужить уже упоминавшийся выше телефонный разговор Трампа с украинским президентом: «Даже не упомянув во время разговора с Зеленским военную интервенцию России в Крыму и в Донбассе, Трамп продемонстрировал своё явное безразличие к суверенитету Украины и к укреплению демократии в этой стране. Это большая победа Путина. Трамп политизировал военную помощь Украине, и это ослабило некогда нерушимую преданность США делу обороны этой страны. Это ещё один подарок Путину».



Кроме того, американский президент неоднократно называл Украину «коррумпированным государством», нанося серьёзный урон её международной репутации «в тот момент, когда у нового президента Зеленского и парламента появилась возможность порвать с коррупционным прошлым» — и это тоже лишь играет на руку Путину, подчёркивает автор.



Причём в этот перечень ещё следует включить ущерб, который необдуманные действия американского президента нанесли непосредственно Соединённым Штатам, отмечает дипломат: «Попытки Трампа воспользоваться деньгами налогоплательщиков в личных целях нанесли вред репутации США как лидера свободного мира. А начатая процедура импичмента будет отвлекать администрацию Трампа от решения важнейших внешнеполитических вопросов, касающихся Китая, Ирана, Северной Кореи и Венесуэлы».



Все «ошибочные и односторонние» решения Трампа по Сирии только вредят Америке, однако выгодны Кремлю, предупреждает автор: «Москве выгодна та напряжённость, которая возникла в НАТО из-за турецкого наступления против курдов». По его мнению, «американское отступление» в целом усилило позиции террористов и других «врагов Америки» на Ближнем Востоке, и в то же время «деморализовало» ближайших союзников США: «Теперь Вашингтон кажется им ненадёжным союзником, а Москва утверждается в роли альтернативного вершителя судеб в ближневосточном регионе. Такое впечатление возникает не только у курдов, но также у саудовцев, турок и израильтян.



Если бы до сих пор был в силе существовавший ранее «стандартный процесс формирования и осуществления американской внешней политики», все эти опасности можно было бы спрогнозировать и постараться предотвратить, подчёркивается в статье. Однако такого процесса больше нет, констатирует автор: вместо этого Трамп обеспечил себе полную возможность в одиночку «радикально переформатировать американскую внешнюю политику в своих личных интересах и на основании ложной интуиции». В результате из-за серьёзных ошибок и на Украине, и в Сирии, и на других крупнейших аренах международных конфликтов Трамп «просто дарит Путину и его союзникам одну крупную победу за другой, не оказывая России должного сопротивления и ничего не получая взамен», заключает Макфол.