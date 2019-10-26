Newsweek: «задолжал Путину» — на MSNBC объяснили мотивы Трампа
Дональд Трамп «торгует» интересами США, из-за того что его деловые проекты прогорели и он «задолжал» Владимиру Путину. Такую версию выдвинул эксперт MSNBC Донни Дойч, сообщает Newsweek.
Дональд Трамп «торгует» интересами США, из-за того что его деловые проекты прогорели и он «задолжал» Владимиру Путину. Такую версию выдвинул эксперт MSNBC Донни Дойч, сообщает Newsweek.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил продолжающиеся попытки американских чиновников с помощью русофобских высказываний усугубить отношения США и России.
В поединке 14-го тура молодёжного первенства между «Ахматом» и «Арсеналом», который проходил в Грозном, произошла массовая потасовка.
Россиянка Мария Бутина после прибытия в московский аэропорт Шереметьево поблагодарила российских граждан и дипломатов за поддержку. Об этом она сказала журналистам после встречи с отцом в столичном аэропорту.
Бразильский форвард Лео Жаба, в настоящее время выступающий в чемпионате Греции, может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
СУ СК по Бурятии возбудило уголовное дело о нарушении требований охраны труда после хлопка бытового газа и пожара в кафе в Улан-Удэ, в результате которого пострадали 12 человек.
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей (ПАСЕ), но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение дисквалифицировать капитана «Салавата Юлаева» Линуса Умарка на один матч.
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами. Самолёт с Бутиной приземлился в московском аэропорту Шереметьево.
Испанская пресса уверена, что португальский специалист Жозе Моуринью будет следующим главным тренером «Реала».
В Бурятии в результате ДТП с автомобилем скорой помощи пострадали шесть человек, в том числе ребёнок. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального Минздрава Туяну Лыгденову.
Американское антидопинговое агентство (USADA) оправдало бойца смешанных единоборств Нейта Диаза, допинг-проба которого дала положительный результат.
Отец освобождённой из заключения в США россиянки Марии Бутиной Валерий в интервью RT рассказал о своих ожиданиях перед встречей с дочерью, которая вскоре прибудет в Москву.
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в преддверии дерби с ЦСКА и «Локомотивом» предположил, как будет складываться сезон для его бывшей команды и «Спартака».
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что эти выходные станут последними тёплыми днями в Москве перед резким похолоданием и снегом, которые ожидаются на следующей неделе.
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о московских дерби «Локомотив» — «Спартак» и ЦСКА — «Динамо», которые состоятся в 14-м туре РПЛ.
В конгрессе США предлагают запретить выделение средств на содействие участию России в заседаниях G7 или же поддержку воссоздания G8 «при условии включения России». Такой законопроект был внесён на рассмотрение конгресса членом Демократической партии Кэти Хилл.
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий признал, что команде будет тяжело компенсировать потерю полузащитника Ришедли Базура, которого российский наставник выгнал с тренировки за конфликт с партнёром и с самим наставником.
Министерство обороны России сообщило, что государственные органы США ежемесячно зарабатывают более $30 млн от добычи контрабандной нефти в Сирии. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов попал в тройку лучших игроков завершившегося игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Частный микроавтобус Fiat Ducato, столкнувшийся с минивэном Nissan на трассе в Алтайском крае, вёз фольклорную группу «Сударушки» из местного Дома культуры на творческий фольклорный фестиваль.
Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о восстановлении беспошлинной торговли с Украиной по ряду наименований.
Российская фигуристка Евгения Медведева избежала травмы после падения во время короткой программы на этапе Гран-при Skate Canada.
Минобороны России прокомментировало заявления главы Пентагона Марка Эспера о сохранении группировки американских военнослужащих на востоке Сирии якобы для предотвращения доступа «Исламского государства»* к нефтяным полям.
Бывший главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин негативно высказался о назначении двух московских дерби в рамках 14-го тура РПЛ практически на одно время.
Победительница конкурса «Мисс Украина — 2019», жительница Харькова Маргарита Паша ответила на вопрос о принадлежности Крыма, заданный журналистами. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин раскритиковал решение РПЛ назначить московские дерби «Локомотив» — «Спартак» и ЦСКА — «Динамо» в рамках 14-го тура практически на одно время.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае, в результате которого погибли восемь человек и ещё пять получили травмы.
Бывший российский фигурист, хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление Евгении Медведевой на этапе Гран-при Skate Canada.
Прокуратура Якутии организовала проверку в Мохсоголлохском психоневрологическом доме-интернате, пациента которого госпитализировали в истощённом состоянии, сообщает пресс-служба ведомства.
Российская фигуристка Александра Трусова разочарована тем, что не имела возможности прыгать четверные прыжки в произвольной программе на этапе Гран-при Skate Canada.
Валерий Бутин, отец освобождённой из тюрьмы в США россиянки Марии Бутиной, прилетел в Москву, чтобы встретить дочь в аэропорту Шереметьево.
Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи вызвал на поединок экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора.
Следственный комитет организовал проверку по факту столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае, жертвами которого стали восемь человек.
Блогер Нариман опубликовал запись диалога с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором, после которого он бросил в спортсмена бутылкой.
Причиной хлопка бытового газа и возникшего в результате пожара в кафе Улан-Удэ, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации. Об этом сообщили в управлении по информационной политике города.
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Юта Джаз».
Канадский тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал выступление подопечной на Гран-при Канады.
В Приморском крае суд на два месяца арестовал подозреваемого в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой в городе Артём. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» одержали победу над «Нью-Орлеан Пеликанс».
Российские ракетоносцы Ту-160 в ночных условиях выполнили полёт над Индийским океаном в рамках международного визита авиагруппы Воздушно-космических сил (ВКС) России в ЮАР.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в овертайме над «Ванкувер Кэнакс».
Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» одержал победу над «Финикс Санз».
В Москве в субботу, 26 октября, ожидается до +14 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» одержали победу над «Сан-Хосе Шаркс».
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
Россиянка Мария Бутина, ранее освобождённая в США, на борту самолёта дала совместное интервью RT и Sputnik, в котором заявила, что ждёт момента, когда окажется на родной земле.
Российский дуэт Александра Бойкова — Дмитрий Козловский показал лучший результат в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada.
Японский фигурист Юдзуру Ханю показал лучший результат в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada.
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.