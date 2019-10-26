Newsweek: «задолжал Путину» — на MSNBC объяснили мотивы Трампа

Американский президент «распродаёт» интересы своей страны, из-за того что он оказался в «должниках» у своего российского коллеги. Такое утверждение в эфире MSNBC высказал эксперт телеканала, бизнесмен Донни Дойч. По его словам, Дональд Трамп на протяжении многих лет помогал «отмывать российские деньги», тем самым помогая «врагу США», передаёт Newsweek.

Дональд Трамп «торгует» интересами США, из-за того что его деловые проекты прогорели и он «задолжал» Владимиру Путину. Такую версию выдвинул эксперт MSNBC Донни Дойч, сообщает Newsweek.

Как поясняет издание, Дойч — бизнесмен, который вращается в тех же кругах, что и Трамп, на протяжении многих лет. В эфире передачи Morning Joe он высказал мнение, что большую часть политических решений американский президент принимает «с оглядкой на российского лидера».

«Путин им владеет, потому что он (Трамп. — ИноТВ) отмывал российские деньги последние 20—30 лет. Вот в чём дело», — заявил Дойч. Он заверил ведущих программы и зрителей, что если поговорить с любым банкиром, бизнесменом или продавцом недвижимости в Нью-Йорке, то они подтвердят эту информацию.

«У нас президент, который распродаёт нашу армию, за что приходится платить жизнями людей, потому что им владеет наш геополитический враг, потому что он, словно криминальная организация, отмывает деньги для него (Путина. — ИноТВ) в течение последних 30 лет», — утверждал Дойч. «Со временем это раскроется», — пообещал он.

Ведущий передачи Джо Скарборо поспешил уточнить, что комментарии бизнесмена были «всего лишь гипотезой». Но он согласился с гостем, что в отношениях между Трампом и Путиным «всё всегда крутится вокруг денег».

«Я думаю, мы все будем поражены, когда наконец-то узнаем, что есть у Владимира Путина на Дональда Трампа и почему Дональд Трамп сдал Ближний Восток, помогал ИГ*, Ирану, России, Турции, всем нашим противникам и предавал наших союзников», — заявил Скарборо. Он вновь подчеркнул, что, весьма вероятно, причина всего кроется в деньгах.

И республиканцы, и демократы в конгрессе обрушились с критикой на Трампа после того, как он решил вывести войска из Сирии, бросив курдских союзников в регионе. Президент представил этот шаг как выполнение своей программы «Америка превыше всего» и заявил на одной из пресс-конференций, что США должны «позволить другим сражаться за этот пропитанный кровью песок», напоминает издание.

По словам Newsweek, уход американцев позволил Турции и России «вмешаться» и получить контроль над регионом. Вскоре после того, как войска США были выведены из северной Сирии, турецкая армия вторглась в контролируемый курдами район и захватила его.

В ответ Трамп ввёл санкции в отношении Турции. Но затем президент объявил, что снимает ограничения, потому что Москве и Анкаре удалось заключить сделку о совместном патрулировании севера Сирии.

И вновь законодатели обеих партий осудили Трампа, в этот раз за отмену санкций. Сенатор-республиканец Митт Ромни назвал «невообразимым» то, что «Турция не пострадает от последствий злонамеренного поведения, которое идёт вразрез с интересами США и их друзей».



Коллега Ромни, сенатор-демократ Роберт Менендес, также отчитал президента. Он заявил, что Трамп «намерен и дальше отдавать России и Сирии политические и военные победы, уступая Турции и открывая двери для расширения иранского влияния в регионе», обращает внимание Newsweek.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.