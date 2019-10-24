Глава Пентагона: сближаясь с Россией в Сирии, Турция движется в неверном направлении

Министр обороны США Марк Эспер раскритиковал Анкару за вторжение на север Сирии и сотрудничество с Россией в регионе. По словам политика, из-за Турции члены НАТО оказались в «ужасной ситуации», но их долг — укрепить связи со страной, чтобы она вновь стала «сильным, надёжным союзником», передаёт CBS News.

Турция «движется в неверном направлении», вторгаясь в Сирию и заключая сделку с Россией по совместному патрулированию «зон безопасности» на севере страны. С таким предупреждением выступил министр обороны США Марк Эспер, сообщает CBS News.

Анкара начала наступление на сирийских курдов, которые на протяжении многих лет помогали Вашингтону в борьбе с ИГ*. В результате этой операции все турецкие союзники «оказались в ужасной ситуации», заявил Эспер перед конференцией министров обороны НАТО в Брюсселе.

Между тем именно Дональд Трамп дал зелёный свет турецкому вторжению, приказав вывести американские войска с севера Сирии. По словам представителей Белого дома, президент не смог отговорить турецкого лидера от наступления, о котором тот мечтал на протяжении многих лет, обращает внимание CBS News.

«Безответственное вторжение Турции на север Сирии ставит под угрозу все успехи, достигнутые там за последние годы», — подчеркнул глава Пентагона. По его мнению, долг стран НАТО — работать вместе над укреплением сотрудничества с Анкарой, чтобы она вновь стала «сильным, надёжным союзником».

Несмотря на её изоляцию в НАТО, стратегическое положение Турции между Европой и Ближним Востоком считается слишком важным, чтобы им рисковать. Поэтому члены альянса критикуют страну относительно сдержанно, поясняет CBS News.

Эспер также выступил в поддержку решения администрации Трампа о выводе американских войск, которое командиры сирийских курдов и местные жители назвали «предательством». Министр признал обоснованность критики, но при этом отметил: никто не «предложил лучшей альтернативы» тому, что сделали США.

В общей сложности порядка 1000 американских военных перемещаются из Сирии в Ирак. Но несмотря на то что Трамп дважды отдавал приказ о полном выводе войск, по меньшей мере 200 солдат останутся в стране, чтобы «помочь в защите нефтяной инфраструктуры от нападения ИГ».

По словам иракских властей, американцы будут находиться в их стране не более месяца. После этого всех их перебросят в Кувейт, Катар или вернут в Соединённые Штаты. Пентагон пока не подтвердил эту информацию, заключает CBS News.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.