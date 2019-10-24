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Глава Пентагона: сближаясь с Россией в Сирии, Турция движется в неверном направлении

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Министр обороны США Марк Эспер раскритиковал Анкару за вторжение на север Сирии и сотрудничество с Россией в регионе. По словам политика, из-за Турции члены НАТО оказались в «ужасной ситуации», но их долг — укрепить связи со страной, чтобы она вновь стала «сильным, надёжным союзником», передаёт CBS News.
Глава Пентагона: сближаясь с Россией в Сирии, Турция движется в неверном направлении
Reuters

Турция «движется в неверном направлении», вторгаясь в Сирию и заключая сделку с Россией по совместному патрулированию «зон безопасности» на севере страны. С таким предупреждением выступил министр обороны США Марк Эспер, сообщает CBS News.

Анкара начала наступление на сирийских курдов, которые на протяжении многих лет помогали Вашингтону в борьбе с ИГ*. В результате этой операции все турецкие союзники «оказались в ужасной ситуации», заявил Эспер перед конференцией министров обороны НАТО в Брюсселе.

Между тем именно Дональд Трамп дал зелёный свет турецкому вторжению, приказав вывести американские войска с севера Сирии. По словам представителей Белого дома, президент не смог отговорить турецкого лидера от наступления, о котором тот мечтал на протяжении многих лет, обращает внимание CBS News.
 
«Безответственное вторжение Турции на север Сирии ставит под угрозу все успехи, достигнутые там за последние годы»,  подчеркнул глава Пентагона. По его мнению, долг стран НАТО — работать вместе над укреплением сотрудничества с Анкарой, чтобы она вновь стала «сильным, надёжным союзником».
 
Несмотря на её изоляцию в НАТО, стратегическое положение Турции между Европой и Ближним Востоком считается слишком важным, чтобы им рисковать. Поэтому члены альянса критикуют страну относительно сдержанно, поясняет CBS News.
 
Эспер также выступил в поддержку решения администрации Трампа о выводе американских войск, которое командиры сирийских курдов и местные жители назвали «предательством». Министр признал обоснованность критики, но при этом отметил: никто не «предложил лучшей альтернативы» тому, что сделали США.
 
В общей сложности порядка 1000 американских военных перемещаются из Сирии в Ирак. Но несмотря на то что Трамп дважды отдавал приказ о полном выводе войск, по меньшей мере 200 солдат останутся в стране, чтобы «помочь в защите нефтяной инфраструктуры от нападения ИГ».
 
По словам иракских властей, американцы будут находиться в их стране не более месяца. После этого всех их перебросят в Кувейт, Катар или вернут в Соединённые Штаты. Пентагон пока не подтвердил эту информацию, заключает CBS News.  
 
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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источник
CBS NEWS США Северная Америка
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