CNN: «так нельзя выражаться» — конгрессмен США раскритиковал Трампа за «отбросов»

Как заявил Дональд Трамп в своём недавнем посте в Twitter, отказавшиеся поддерживать его республиканцы «хуже и опаснее ничего не делающих демократов» — этих «отбросов» нужно опасаться. В интервью CNN член комитета по международным делам палаты представителей США Адам Кинзингер отметил, что президенту США не подобает так выражаться, и призвал коллег отказаться от обзывательств и «говорить друг с другом как взрослые».

Высокопоставленный член комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер, представляющий штат Иллинойс, раскритиковал президента Дональда Трампа за то, что тот назвал отказавшихся поддерживать его республиканцев «отбросами», сообщает CNN.

В интервью каналу Кинзингер, сам член Республиканской партии, заявил, что президенту не следует прибегать к подобным выражениям. «Так нельзя выражаться. Вы же президент. По отношению к вам действуют другие стандарты», — объяснил политик.

Такую реакцию спровоцировал очередной твит Дональда Трампа, в котором глава Белого дома написал: «Республиканцы, выступающие против Трампа, хоть они уже и на последнем издыхании и осталось их не так много, в каком-то плане даже хуже и опаснее для нашей страны, чем ничего не делающие демократы. Аккуратнее с ними, это настоящие отбросы!»

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 октября 2019 г.

Кинзингер отметил, что прибегать к обзывательствам никому не к лицу, но когда дело касается президента Соединённых Штатов, это тем более низко, поскольку на человеке, занимающем столь высокий пост, лежит совершенно «другой уровень ответственности». Политик в целом призвал своих коллег стараться не переходить на личности, а «говорить друг с другом, как взрослые люди».

«Мы должны разговаривать. И с этим я хочу обратиться к своим коллегам как в нашей части политического спектра, так и в противоположной… Обзывая, крича и показывая пальцами друг на друга, вы не сможете никого привлечь на свою сторону. Вы лишь развлекаете свой постоянный электорат, но ничего толкового из этого не выйдет», — цитирует CNN.

Кроме того, Кинзингер прокомментировал ситуации в Сирии, где, воспользовавшись режимом приостановки огня, из тюрем сбежали порядка 100 боевиков ИГ*. Политик, присутствовавший на выступлении спецпосланника США по Сирии Джима Джеффри в комитете по международным делам, рассказал CNN: «Я сегодня спросил спецпосланника Джеффри: как считают сторонники ИГ, вывод американских войск им на руку или нет. Он ответил, что они рады такому раскладу. Так что это на руку ИГ. Мы не в курсе, где сейчас базируется ИГ. Конечно, они собираются восстанавливаться. Знаете, я рад, что столкновения прекратились. Думаю, что при всех обстоятельствах прекращение огня — дело хорошее. Но это всё-таки ещё не победа».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

