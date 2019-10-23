«Трамп точно ей не платит?» — ведущий Fox News рассказал, как Клинтон действует в интересах республиканцев

Противостояние Хиллари Клинтон и кандидата на пост президента США от демократов Тулси Габбард, которую первая обвинила в действиях в интересах России, продолжается. Однако ведущий Fox News Грег Гатфилд в шутку выразил сомнения и в приверженности самой Клинтон, ведь «каждый раз, когда она открывает рот, она лишь позорит Демократическую партию».

Тулси против Хиллари. Хиллари против Тулси. Битва ещё продолжается. И Тулси всё ближе к победе.

ТУЛСИ ГАББАРД, кандидат в президенты США от Демократической партии: В 2016 году меня предупреждали, что поддержка Берни Сандерса может поставить крест на моей «политической карьере». Но если они могут выставить предательницей меня, то точно так же они могут сделать с кем угодно.

…если ты пытаешься противостоять Хиллари… они уничтожат тебя и растопчут то, что ты хотел донести до народа. Но вот вам правда: им нас не запугать.

Прямо сообщение из будущего. Тулси похожа на эдакую гавайскую Сару Коннор.

Даже Трамп не остался в стороне от этого противостояния: «А, Хиллари Клинтон, если вы о ней слыхали…»

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Хиллари Клинтон, если вы о ней слыхали, — это персона, которая всех обвиняет в том, что они российские агенты. Любой, кто выступает против неё, — российский агент.

…Тулси, я с Тулси не знаком, но она не российский агент. Я не знаком и с Джилл Стайн. Знаю, что ей нравится природа, но сомневаюсь, что ей нравятся русские.

Это больные люди, с ними явно не всё в порядке. Но вся эта шумиха, пожалуй, только сыграла на руку Тулси.

А тем временем участники передачи на MSNBC высмеяли Тулси, потому что она не отрицает, что действует в интересах России.

КИМБЕРЛИ ЭТКИНС, журналист: Есть кое-что примечательное в предназначенном Хиллари Клинтон ответном заявлении Тулси Габбард. А это было довольно резкое заявление. Она сказала, что не собирается становиться кандидатом от третьей партии, но при этом так и не стала отрицать, что является российским агентом.

Об этом — ни слова в её ответном заявлении. А казалось бы, с этого вообще стоило бы начинать. Но она ничего не отрицала.

Да уж, что за идиотские хиханьки-хаханьки. Простите, Тулси не российский крот, но в этой кучке каждый жлоб!

Кстати о жлобах — вот и Джой.

ДЖОЙ БЕХАР, комик, актриса: Она ничего не отрицает. Она ничего не сказала в своих твитах. «Да как вы смеете?! Это возмутительно! Разумеется, я никакой не агент». Просто скажи это. Но она сконцентрирована исключительно на Хиллари.

… Думаю, для русских она может быть «полезным идиотом», которым сейчас как раз является Трамп. Они видят кого-то: «О, смотри, этот идиот может нам пригодиться, давайте что-нибудь организуем!»

Хм, Джой называет кого-то идиотом… Я бы сказал, чья бы корова мычала, но только у коров ума побольше.

Но благодаря этому противостоянию ясно обозначается контраст: если кто-то и напоминает скользкого проходимца, то это Клинтон. Их любимое оскорбление — «российский агент». Они утверждали, что Трамп — один из них. А теперь настаивают, что в интересах России действует молодая, но проницательная женщина, бывшая военнослужащая, которая служила на благо своей страны, но отказалась от традиционной идеологии.

О Тулси можно много спорить, но по крайней мере понимаешь, что она настоящая. Потому-то демократы её и боятся. Партия, строящая свою политику на базе идентичности, не может понять, как идентифицировать Тулси.

Может, поэтому она так нравится многим республиканцам. Она не очередной клон, штампованный, чтобы прийтись по нраву ботам MSNBC. А Хиллари как раз такая. Её тупой язвительный комментарий как раз напоминает, почему победил Трамп.

Подумайте сами. Клинтон утверждает, что этот так называемый российский агент расколет демократический лагерь, если решит отделиться ото всех и пойти кандидатом от третьей партии. Но нет же. Она скорее привлечёт больше республиканских голосов, чем демократических. Что бы там Хиллари ни говорила, Тулси не Джилл Стайн. У неё с головой всё в порядке, но да, при этом она склоняется к либертарианству — только не левее демократов, а правее.

Так что Хиллари не только очень глупо возводит на Тулси напраслину, но и выдаёт, кто на самом деле действует в интересах республиканцев. Это и есть сама Хиллари. Каждый раз, стоит ей открыть рот, она позорит демократов. Мы точно уверены, что Трамп ей за это не платит?

Дата выхода в эфир 23 октября 2019 года.