Washington Times: Клинтон намекнула на нового фаворита России на выборах в США

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала кандидата в президенты от Демократической партии Тулси Габбард «фаворитом России» в 2020 году, пишет The Washington Times. В свою очередь, Габбард обвинила «королеву разжигателей войны» Клинтон в сознательной попытке очернить её репутацию.
Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты страны на выборах 2016 г. Хиллари Клинтон намекнула на то, что конгрессмен, кандидат в президенты от Демократической партии Тулси Габбард является «фаворитом России», сообщает The Washington Times.
В интервью подкасту Campaign HQ Клинтон заявила, что в Москве присмотрели кого-то, кто в настоящее время участвует в предвыборной кампании Демократической партии и добиваются того, чтобы этот человек стал кандидатом от третьей партии.
«Она фаворит России, у них есть множество сайтов и ботов и других способов поддерживать её», — добавила Клинтон, не называя имени Габбард.
При этом, как отмечает The Washington Times, свою соперницу на президентских выборах от Партии зелёных Джилл Стайн Клинтон и вовсе назвала «российским агентом».
Претендентка в кандидаты на президентские выборы 2020 г. поспешила отреагировать на обвинения, предположив, что именно Клинтон стоит за кампанией по уничтожению её репутации, развёрнутой в первый же день после выдвижения Габбард своей кандидатуры.
«Отлично! Спасибо, Хиллари Клинтон. Ты, королева среди разжигателей войны, олицетворение коррупции и персонификация той гнили, которая так долго разъедала Демократическую партию, наконец-то вышла из-за кулис», — написала политик на своей страничке в Twitter.
Стайн также не осталась в стороне и отметила, что Клинтон и оказывавшая ей поддержку во время выборов «Кампания за права человека» лишь распространяют «теории заговора, призванные оправдать её провал», вместо того чтобы задуматься над настоящими причинами поражения бывшего госсекретаря.
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