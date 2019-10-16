Fox News: среди демократов в Нью-Гэмпшире лидирует не участвующая в выборах Мишель Обама

По последним опросам в одном из «колеблющихся» штатов США, Нью-Гэмпшире, среди кандидатов в президенты от Демократической партии лидирует не баллотировавшаяся Мишель Обама, передаёт Fox News. Несмотря на заявления бывшей первой леди, что она участвовать в выборах не собирается, канал отмечает популярность супруги экс-президента и добавляет, что её присутствие в рейтинге говорит о замешательстве среди избирателей.

Забудьте об этой кучке унылых кандидатов, которые баллотируются в этом году от Демократической партии. Имя человека, который, по последним опросам, лидирует в штате Нью-Гэмпшир*, даже не фигурирует в избирательном бюллетене. Согласно новому исследованию, если бы Мишель Обама сейчас включилась в предвыборную гонку, она бы легко выбилась в лидеры. Она обошла всех конкурентов, набрав 26% голосов. Впрочем, бывшая первая леди уже неоднократно и упорно отвечала отказом на многочисленные призывы выставить свою кандидатуру на выборы.

О чём это всё нам говорит в плане ситуации в лагере демократов перед голосованием 2020 года, Дэйна?

ДЭЙНА ПЕРИНО, ведущая Fox News: О том, что им (демократам. — ИноТВ) придётся поцапаться между собой и попытаться одержать победу в ситуации, как она есть, потому что Мишель Обама никогда не будет баллотироваться. Точка.

Вообще, никогда.

ДЭЙНА ПЕРИНО: Но ведь сегодня мы узнали ещё кое-что. Оказывается, Майкл Блумберг подумывает вернуться в избирательную гонку. Вы, может быть, помните, как он заявил, что не будет баллотироваться, если Джо Байден выдвинет свою кандидатуру. Теперь же Блумберг, по всей видимости, решил, что Джо Байден стремительно теряет свои позиции, так что, возможно, пришла пора вернуться. Только вот я слышала, что это тоже неправда.

Хуан, что может означать для Байдена то, что все эти влиятельнейшие демократические кандидаты, можно сказать, дышат ему в затылок и ждут своего часа. Вот на прошлой неделе мы слышали, что сказала Хиллари. Народ говорит и о её возвращении.

ХУАН УИЛЬЯМС, ведущий Fox News: Я не думаю, что здесь можно что-то сказать о ситуации у демократов. Я вот где-то читал, что сейчас обсуждают, может ли снова баллотироваться Обама, президент Обама — как это обстоит с точки зрения закона. И я подумал, ну это уже какое-то сумасшествие.

Мне кажется, что новый рейтинг мало что говорит о ситуации в лагере демократов. Как Дэйна отметила, Мишель Обама не баллотируется. Она ведь культурная фигура, Джесси. Не Бейонсе, конечно, но близко.

На уровне.

ХУАН УИЛЬЯМС: Я повторюсь, Мишель Обама отправилась в турне для продвижения своей книги и собирала целые стадионы. Билеты были полностью распроданы!

ГРЕГ ГАТФИЛД, ведущий Fox News: Никого не напоминает?

ХУАН УИЛЬЯМС: Да, пусть мечтает.

ГРЕГ ГАТФИЛД: Но ведь он же собирает!

Ну ладно тебе, Хуан. На этих выходных было много народу.

ХУАН УИЛЬЯМС: Мне кажется, что куда более важная вещь заключается в том, что люди всё ещё пытаются определиться со своей позицией. Это видно по опросам — не только в Нью-Гэмпшире, но и по всей стране люди мечутся между теми, кого бы хотели видеть на месте президента в первую и во вторую очередь. Такое положение пока наиболее выгодно Элизабет Уоррен, которая переманила на свою сторону сторонников Пита Буттиджича, Камалы Харрис и Берни Сандерса.

Дата выхода в эфир 15 октября 2019 года.

* Нью-Гэмпшир — небольшой, но очень важный для президентских выборов штат, поскольку он является «колеблющимся». То есть почти половина избирателей там не заявляют о своей принадлежности к одной из двух партий, поэтому результаты голосования зачастую могут быть самыми непредсказуемыми и кандидаты от обеих партий активно пытаются заполучить поддержку местных жителей (прим. ИноТВ).