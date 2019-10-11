«Не искушай меня» — несмотря на многозначительные послания Клинтон, Fox News сомневается в реванше

Хиллари Клинтон уверена, что, баллотируйся она в этот раз в президенты, наверняка смогла бы «снова обойти» Дональда Трампа. Впрочем, для Fox News это «какая-то бредовая иллюзия», которая может выглядеть вполне реальной для некоторых демократов, учитывая, что единственным реальным соперником Клинтон из её партии остаётся лишь Лиз Уоррен.

Хиллари Клинтон жаждет реванша. Ранее президент Трамп решил подколоть её в своём Twitter, припомнив её скандал с электронной почтой, и подтолкнуть к вступлению в предвыборную гонку к 2020 году. Клинтон парировала: «Не искушай меня. Займись лучше своей работой».



Но ведь она шутит, да? Может, и нет. Давайте посмотрим.



ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, экс-кандидат в президенты США: Просто поразительно, насколько он на мне зациклен…



Ничто не изучалось более пристально, чем моя электронная переписка, нам всем это прекрасно известно. Так что он либо лжёт, либо заблуждается, либо и то, и другое.



…может, и стоит устроить реванш. Естественно, я в состоянии и в этот раз его обойти.



Уф, ну что, Грег, начинай сначала?



ГРЕГ ГАТФИЛД, ведущий Fox News: «Я снова смогу его обойти» — вот это уже не зацикленность даже, а какая-то бредовая иллюзия, за которую кое-кто держится всеми руками и ногами, чтобы не встретиться лицом к лицу с реальностью. Но я её, конечно, не виню. Наверняка ей не раз приходилось убеждать себя в чём-то подобном, учитывая, что она была замужем за мужчиной, который был в одной постели с большим числом женщин, чем моя подушка.



И кстати, со всей этой украинской историей у неё-то тоже не всё чисто. Если она пойдёт на выборы, скандал заденет и её тоже.



Вообще сейчас она находится в турне в поддержку своей книги. Так что привлечь дополнительное внимание явно не повредит.



ДЖЕССИ УОТЕРС, ведущий Fox News: Определённо. Знаете, она как этакий звёздный сталкер. Её можно встретить как-нибудь ночью возле Белого дома, и она будет объяснять спецслужбам: «Пустите меня, пожалуйста, чтобы я просто могла с ним поговорить. Он сам хочет со мной поговорить!»



И вот сейчас она вновь упоминает свою электронную переписку и утверждает, что там всё было досконально изучено. Да, за исключением 33 тысяч писем, которые она «промыла в кислоте». Можете ли вы представить, чтобы Шифф выдвинул официальный запрос Трампу показать одно из его писем, только одно, и он тоже бы «промыл в кислоте» вот это одно письмо, а потом заявил, что оно было про гольф? Можете представить, как бы на это все отреагировали? Она так сделала с 33 тысячами писем. Это двойные стандарты, дальше некуда.



Наконец, если она вступит в предвыборную гонку, вот что её ждёт. Её ждут Джо (Байден. — ИноТВ), у которого, видимо, всё плохо, Берни (Сандерс. — ИноТВ), которого, похоже, придётся списать из-за его состояния. Единственным реальным конкурентом для неё остаётся Лиз Уоррен. Тогда Хиллари вполне может сказать: «Я обошла Трампа в народном голосовании, я опередила его, одержала победу на дебатах. Я могу снова всё это сделать, если отправлюсь заручиться поддержкой в Висконсин. Обещаю, я сделаю Лиз Уоррен вице-президентом, дам Берни пост в кабинете. Давайте возьмём реванш!» И ведь для некоторых демократов это звучит убедительно.



Дата выхода в эфир 09 октября 2019 года.