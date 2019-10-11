«Не искушай меня» — несмотря на многозначительные послания Клинтон, Fox News сомневается в реванше
Хиллари Клинтон жаждет реванша. Ранее президент Трамп решил подколоть её в своём Twitter, припомнив её скандал с электронной почтой, и подтолкнуть к вступлению в предвыборную гонку к 2020 году. Клинтон парировала: «Не искушай меня. Займись лучше своей работой».
Но ведь она шутит, да? Может, и нет. Давайте посмотрим.
ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, экс-кандидат в президенты США: Просто поразительно, насколько он на мне зациклен…
Ничто не изучалось более пристально, чем моя электронная переписка, нам всем это прекрасно известно. Так что он либо лжёт, либо заблуждается, либо и то, и другое.
…может, и стоит устроить реванш. Естественно, я в состоянии и в этот раз его обойти.
Уф, ну что, Грег, начинай сначала?
ГРЕГ ГАТФИЛД, ведущий Fox News: «Я снова смогу его обойти» — вот это уже не зацикленность даже, а какая-то бредовая иллюзия, за которую кое-кто держится всеми руками и ногами, чтобы не встретиться лицом к лицу с реальностью. Но я её, конечно, не виню. Наверняка ей не раз приходилось убеждать себя в чём-то подобном, учитывая, что она была замужем за мужчиной, который был в одной постели с большим числом женщин, чем моя подушка.
И кстати, со всей этой украинской историей у неё-то тоже не всё чисто. Если она пойдёт на выборы, скандал заденет и её тоже.
Вообще сейчас она находится в турне в поддержку своей книги. Так что привлечь дополнительное внимание явно не повредит.
ДЖЕССИ УОТЕРС, ведущий Fox News: Определённо. Знаете, она как этакий звёздный сталкер. Её можно встретить как-нибудь ночью возле Белого дома, и она будет объяснять спецслужбам: «Пустите меня, пожалуйста, чтобы я просто могла с ним поговорить. Он сам хочет со мной поговорить!»
И вот сейчас она вновь упоминает свою электронную переписку и утверждает, что там всё было досконально изучено. Да, за исключением 33 тысяч писем, которые она «промыла в кислоте». Можете ли вы представить, чтобы Шифф выдвинул официальный запрос Трампу показать одно из его писем, только одно, и он тоже бы «промыл в кислоте» вот это одно письмо, а потом заявил, что оно было про гольф? Можете представить, как бы на это все отреагировали? Она так сделала с 33 тысячами писем. Это двойные стандарты, дальше некуда.
Наконец, если она вступит в предвыборную гонку, вот что её ждёт. Её ждут Джо (Байден. — ИноТВ), у которого, видимо, всё плохо, Берни (Сандерс. — ИноТВ), которого, похоже, придётся списать из-за его состояния. Единственным реальным конкурентом для неё остаётся Лиз Уоррен. Тогда Хиллари вполне может сказать: «Я обошла Трампа в народном голосовании, я опередила его, одержала победу на дебатах. Я могу снова всё это сделать, если отправлюсь заручиться поддержкой в Висконсин. Обещаю, я сделаю Лиз Уоррен вице-президентом, дам Берни пост в кабинете. Давайте возьмём реванш!» И ведь для некоторых демократов это звучит убедительно.
Дата выхода в эфир 09 октября 2019 года.
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