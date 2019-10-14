NYTimes: в штабе Трампа открестились от видео с «расстрелом» критиков главы Белого дома

На конференции сторонников Трампа в Майами было показано смонтированное видео, на котором изображалась жуткая сцена того, как американский лидер различными способами разделывается со своими оппонентами: политиками и СМИ, пишет The New York Times со ссылкой на запись, оказавшуюся в распоряжении газеты.

Сама конференция состоялась на прошлой неделе на гольф-курорте Trump Doral и длилась три дня. Ролик, о котором идёт речь, сделан на основе отрывка из комедийного боевика «Kingsman: Секретная служба». На этом видео человек с наложенным лицом Дональда Трампа убивает прихожан «Церкви фейковых новостей» (Church of Fake News). На головы одних прихожан наложены лица критиков главы Белого дома, на головы других — логотипы критикующих Трампа СМИ.

На видео, среди прочих, фигурируют бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, экс-президент США Билл Клинтон, продюсер Харви Вайнштейн, а также логотипы CNN, PBS, NPR, Politico, NBC, The Washington Post. Ролик был размещён на YouTube ещё в 2018 году пользователем, который создаёт видео в поддержку Трампа.

Этот случай, как отмечает издание, демонстрирует то, как антимедийный язык Трампа повлиял на его сторонников. Президент США на протяжении своего правления неоднократно выступал с нападками в адрес СМИ.

В 2017 году он опубликовал в Twitter схожее, но куда менее жестокое видео. А в последние недели Трамп, столкнувшись с процедурой импичмента, усилил нападки на СМИ, не раз назвав их «врагами народа».

Об этом ролике изданию The New York Times стало известно благодаря человеку, который присутствовал на конференции и заснял случившееся на свой телефон.

Организатор конференции, представитель фонда сторонников Трампа American Priority Алекс Филлипс в воскресенье заявил, что это видео действительно было показано на мероприятии в рамках «экспозиции мемов».

«Контент был предоставлен третьей стороной и никоим образом не связан ни с одним из официальных лиц и не одобряется ими, — подчеркнул Филлипс. — American Priority отвергает любое политическое насилие и нацелено на продвижение здорового диалога по сохранению свободы слова».

Он также добавил, что этот инцидент сейчас изучается.

Между тем представитель предвыборного штаба Трампа Тим Мурто заявил, что президент ничего не знал об этом видео.

«Предвыборный штаб не создавал этого видео. Мы не одобряем насилия», — подчеркнул он.

Как отмечает издание, в конференции приняли участие такие «главные сподручные Трампа», как его сын Дональд Трамп — младший и бывший пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Оба они заявили, что ничего не слышали о демонстрации этого видео.