Rolling Stone: «охота на ведьм» по-американски — в шпионы Москвы записали всех, кто не с демократами

У Хиллари Клинтон, которая видит «российских агентов» в кандидате от демократов Тулси Габбард и в своей прошлой сопернице по президентской гонке Джилл Стайн, явно «не все дома», утверждает обозреватель The Rolling Stone Мэтт Таиби. Однако это не мешает элите Демократической партии и верным СМИ гнуть ту же самую линию и вести свою «охоту на ведьм», причисляя всех «сомневающихся» к «команде Путина».

Как напоминает обозреватель The Rolling Stone Мэтт Таиби, в одном из своих последних интервью Хиллари Клинтон, которая сама не так давно была кандидатом на пост президента США, рассказала, на кого из претендентов на кресло главы Белого дома делает ставку Россия. Клинтон намекнула: кандидат от Демократической партии, член конгресса от штата Гавайи и бывшая военнослужащая Тулси Габбард — «фаворит русских», и заодно причислила к «российским агентам» соперницу на прошлых выборах от Партии зелёных Джилл Стайн.

Досталось и действующему президенту Дональду Трампу. «Не знаю, что у Путина на него есть — что-то личное или связанное с его бизнесом», — заявила экс-кандидат от демократов.

Автор статьи уверен: «У Хиллари Клинтон не все дома. Но при этом она недалеко ушла от основного течения в Демократической партии, в которой уже на протяжении нескольких лет продвигают ту же самую линию».

Так, менее чем за неделю до откровений Клинтон газета The New York Times, некогда славившаяся своими дотошными и «сверхосторожными материалами», опубликовала статью под названием «Что же всё-таки замышляет Тулси Габбард?» (What, Exactly, is Tulsi Gabbard Up To?), в которой излагались спекуляции о «подозрительной активности» вокруг кампании этой претендентки на президентское кресло и её «российской поддержке». В августе та же самая газета уже публиковала похожую статью, в которой Габбард именовалась «предпочтительным демократом для Кремля». Нечто в том же духе печатали и Daily Beast с NBC.

После интервью Клинтон о «российских агентах» можно было подумать, что в демократических кругах обсуждения, наконец, отойдут от излюбленной темы. Кое-кто из кандидатов в президенты от партии, Бето О'Рурк и Эндрю Ян пожурили экс-госсекретаря за её странные комментарии. Но когда Габбард в ответном выпаде назвала Клинтон «королевой подстрекателей к войне», а Трамп назвал свою главную демократическую соперницу на выборах 2016 года «сумасшедшей», многие решили идею о «российских агентах» поддержать.

Неоконсерватор Дэвид Фрам раскритиковал Трампа за защиту Стайн и Габбард: «Вообще он должен был притворяться, что они не заодно». Политический аналитик CNN Ана Наварро предупредила: «Когда кого-то поддерживают сразу и русские, и Трамп, держите ухо востро». Во время обсуждения в одной из передач на MSNBC кто-то из ведущих, кажется, на полном серьёзе подчеркнул, что Габбард «никогда и не отрицала, что она действует в интересах России». А обозреватель CNN Брайан Стелтер и вовсе выдвинул сложную теорию о том, что бредовые комментарии Клинтон — часть российской «кампании по дезинформации».

В общем, «это русские заставили нас сказать весь тот бред про русских». Да что уж там, все вокруг иностранные агенты, иронизирует Мэтт Таиби. Демократы убили три года на то, чтобы доказать, что Дональд Трамп — «марионетка Москвы». Сенатор и лидер республиканского большинства Митч Макконнелл — конечно же, «Митч-москвич». Все кандидаты от третьей партии — тоже часть «российского заговора». Кандидат в президенты Берни Сандерс со своим сторонниками, получившими прозвище «братаны Берни», не только женоненавистники и расисты, но и орудие в руках Москвы, стремящейся подорвать единство в Демократической партии. Если присмотреться внимательно, Россия затронула всех, кроме демократов, которых поддерживает MSNBC. «Какое совпадение!»

По мнению автора статьи, сегодня в Демократической партии происходит нечто похожее на то, что пережили республиканцы в начале нулевых, когда все, кто выступал против глобальной войны с терроризмом, объявленной после терактов 11 сентября, моментально переводились в категорию «сочувствующих Саддаму». Среди них в своё время New York Post даже выделяла некоторых «чрезмерно миролюбивых знаменитостей» вроде Сэмюэла Л. Джексона, Шона Пенна или Сьюзан Сарандон. И хотя сегодня эта газета выступает против «жалких и бредовых теорий заговора» о Габбард, которая входит в число на этот раз «сочувствующих Асаду», другие СМИ не унимаются. Теперь актрису Сьюзан Сарандон критикуют уже не республиканцы, а демократы — на этот раз за поддержку Джилл Стайн в 2016 году, что, по словам Таиби, можно сравнить с «французским поцелуем с Путиным в прямом эфире», а также за «противоречивое» пожертвование кампании Габбард.

Для подобных представителей «пятой колонны» сторонники «сопротивления» придумали множество специальных терминов: «и вашим, и нашим», «любители перекладывать вину на других», «приравнители ультралевых и ультраправых», «отрицающие руку России» — все, разумеется, из «команды Путина».

Как уверяет Мэтт Таиби, такая «безумная охота на ведьм» не только опасна, но и максимально оторвана от реальности. Кампания Трампа была «настоящим цирком», телешоу, которое практически полностью строилось на спонтанных появлениях в СМИ. Никакой сильной политической поддержки, даже денег было собрано чуть ли не вполовину меньше, чем у Хиллари, которая вложила в свои надежды на победу $1,2 млрд. У Трампа даже не была готова речь на случай победы. Почему? Единственное логичное объяснение — он её не ожидал.

Даже если пытаться построить самые хитросплетённые теории о «российском вмешательстве», как настаивает автор статьи, факт остаётся фактом: то, что произошло в 2016 году, — чисто внутриамериканская история, где Трамп невольно сыграл на давно назревавшем у американской общественности отторжении политической элиты.

Но вместо того чтобы принять печальное поражение от руки «постоянно несущего отсебятину ведущего реалити-передачи, который, похоже, вообще хотел проиграть», демократы с пеной у рта отстаивают версию об «иностранном вмешательстве». Дошло до того, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси на встрече в Белом доме показывает на Трампа и утверждает, что «все дороги ведут к Путину».

«Прямо-таки все? Вы серьёзно? Это когда-нибудь закончится?» — возмущается автор.