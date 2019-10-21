Guardian: Клинтон высмеяла письмо Трампа Эрдогану с помощью «послания Хрущёву»

Соперница Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон поиздевалась над американским лидером, опубликовав в Twitter пародию на его печально известное послание турецкому коллеге Реджепу Эрдогану, пишет The Guardian. Пародия представляет собой письмо Джона Кеннеди Никите Хрущёву — но написанное фирменным трамповским слогом.

Президент США Дональд Трамп пользуется среди своих оппонентов славой «тролля» — однако женщина, которую он некогда победил в борьбе за «самый высокопоставленный пост в мире», по всей видимости, «понаблюдала за тем, с каким энтузиазмом он публикует в Twitter провокационные картинки и мемы — и кое-чему у него научилась», пишет The Guardian. По данным газеты, в минувшее воскресенье Клинтон опубликовала пародийное «письмо», якобы адресованное американским лидером Джоном Кеннеди советскому генсеку Никите Хрущёву, авторы которого явно хотели поиздеваться над настоящим посланием самого Трампа турецкому лидеру Реджепу Эрдогану, опубликованным на прошлой неделе.

«Нашла вот в архивах», — написала Клинтон, приложив к посту изображение «письма», датированного 16 октября 1962-м — то есть «написанного» в самый разгар Карибского кризиса, сообщает британская газета.

«Дорогой генсек Хрущёв, не будь г******м, ладно? — говорится в тексте шуточного письма. — Убери свои ракеты с Кубы — и все тогда скажут: «Ура Хрущёву! Ты — лучший». А вот если не уберёшь, про тебя все будут говорить «вот же козёл», а про твою дрянную страну — что она Советский Конфуз. Ты мне прям на мозги капаешь. Ну я тебе ещё звякну. Обнимаю. Джон Кеннеди».

Как напоминает обозреватель The Guardian, в настоящем письме Трампа Эрдогану американский лидер призывал «авторитарного» турецкого коллегу «не быть дураком» и не «строить из себя крутого парня». Письмо Трампа в целом отличалось «неподобающим президенту тоном» и было воспринято крайне негативно; в частности, турецкие источники сообщали западным СМИ, что Эрдоган получил письмо и выбросил его в мусорное ведро, а российские официальные лица отмечали, что подобный язык нечасто можно встретить в переписке глав государств, пишет журналист.

Опубликованная Клинтон пародия на послание Трампа ранее уже появлялась на американском телевидении и стала одним из многих издевательских переложений письма, рассказывает автор. Между тем, как подчеркнул редактор отдела международных новостей The Guardian Джулиан Боргер, письмо Эрдогану, как и вся остальная президентская корреспонденция, может попасть в Национальные архивы США, где будет храниться рядом с посланиями Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта. «На таком фоне оно будет выглядеть не очень», — заметил Боргер.

Сам Трамп на публикацию Клинтон пока не отреагировал — он вообще в минувшие выходные вёл себя в Twitter «необычно сдержанно», — однако предположить, каким станет ответ президента, нетрудно: достаточно лишь вспомнить недавнее прошлое, говорится в материале The Guardian. В сентябре 2017 года Трамп прокомментировал скорую публикацию книги Клинтон о выборах 2016 года под названием «Что случилось», опубликовав в своём микроблоге мем, в котором бывшую первую леди, сенатора и госсекретаря сбивают с ног мячом для гольфа.