NI: США идут в правильном направлении, но проигрывают гиперзвуковую гонку вооружений

Размещение гиперзвуковых ракет на подводные лодки даст России значительное преимущество над США и их союзниками, передаёт The National Interest. При этом, не теряя надежды наверстать отставание, США работают над созданием собственного гиперзвукового вооружения.

США и их союзники опасаются того, что вскоре Россия получит значительное стратегическое преимущество путём диверсификации своего гиперзвукового вооружения, пишет The National Interest.

Ожидается, что Россия станет первой страной, которая сможет использовать гиперзвуковые ракеты не только в воздухе, на земле и на воде, но и под водой. Вскоре крылатыми ракетами «Циркон» будет оборудован атомный подводный крейсер типа К-561 «Казань».

«Циркон», как сообщается, может летать со скоростью 8 Махов, что практически не оставляет её цели времени уклониться от удара. Ещё больше проблему усложняет тот факт, что большинство противоракетных систем оптимизированы для противодействия существующим угрозам и не в состоянии защитить от ракет, движущихся со скоростью значительно выше скорости звука.

Кроме того, такие ракеты движутся на столь высокой скорости, что у их поверхности образуется плазма, которая поглощает лучи радаров. Это не позволяет им распознать приближение ракет.

При этом подводные лодки могут на протяжении нескольких дней находиться под водой, где их практически невозможно обнаружить. Таким образом, как отмечает The National Interest, высокая скорость гиперзвукового оружия в сочетании с близостью к цели, которую обеспечивает подлодка, не оставляет противнику времени на реакцию.

«В настоящий момент у нас нет систем, способных соответствующим образом представлять угрозу России и Китаю, а также нет защиты от подобных систем. Мы окажемся в невыгодном положении, если они решат их использовать», — отмечает заместитель министра обороны США Майкл Дуглас Гриффин, неоднократно привлекавший внимание к отставанию Вашингтона от Москвы и Пекина.

Слова политика подтверждает Исследовательская служба библиотеки конгресса США, которая пришла к выводу, что Россия стремится совершенствовать своё гиперзвуковое оружие, чтобы оно сумело преодолевать американские ПРО.

Как отмечает издание, в настоящий момент ВВС США совместно с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin работают над созданием собственной гиперзвуковой ракеты, пытаясь догнать конкурентов. Это The National Interest называет «шагом в правильном направлении», выражая надежду на то, что для Соединённых Штатов в гиперзвуковой гонке пока не всё потеряно.