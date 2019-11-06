Süddeutsche Zeitung: Германия взяла спасение открытого неба в свои руки

Вот уже несколько недель Берлин встревожен из-за намерения Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. Именно поэтому правительство Ангелы Меркель и предприняло шаги по спасению этого соглашения — столь важного не только для «создания атмосферы доверия между Россией и Европой», но и для безопасности всего европейского континента, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Вот уже на протяжении нескольких недель в Министерстве иностранных дел Германии и ведомстве канцлера ФРГ царит тревога из-за намерения США выйти из Договора по открытому небу, пишет Süddeutsche Zeitung.

В Берлине опасаются, что в итоге Соединённые Штаты всё же пойдут на этот шаг, и именно поэтому федеральное правительство канцлера Ангелы Меркель «вознамерилось спасти открытое небо», утверждает немецкая газета.

Как стало известно изданию, 18 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас написал государственному секретарю США Майку Помпео письмо, в котором отметил особое значение соглашения для системы контроля над вооружением.

По мнению МИД ФРГ, Договор по открытому небу должен во что бы то ни стало остаться в силе, поскольку это «последний из работающих механизмов создания атмосферы доверия между Европой и Россией».

В отличие от ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на этот раз Соединённые Штаты «могут не рассчитывать на понимание со стороны Европы», подчёркивает Süddeutsche Zeitung.

Когда США вышли из ДРСМД в одностороннем порядке, страны — члены Североатлантического альянса были убеждены в том, что Российская Федерация якобы «сознательно нарушила условия соглашения», напоминает немецкая газета.

Европа, по словам журналиста издания, намерена и дальше оказывать давление на Соединённые Штаты, а также обращать внимание Вашингтона на то, насколько важен Договор по открытому небу для безопасности европейского континента.