Nihon Keizai: Россия встала на сторону Китая, чтобы диктовать мировой порядок

Россия сегодня не может самостоятельно диктовать мировой порядок, поскольку такая мощь сейчас есть только у США и Китая. Как считает японский военный эксперт Ю Коидзуми, сегодня мировой баланс зависит от того, к какой стороне она примкнёт — к США или к Китаю, однако именно для сотрудничества с Пекином у Москвы сегодня есть целый ряд причин.

Японское информационное агентство «Киодо» сообщило, что Китай и Россия обсуждают реальное заключение военного союза. Издание Nihon Keizai пообщалось с научным сотрудником Института будущего инжиниринга, специалистом по военной политике России Ю Коидзуми, который рассказал, какова вероятность того, что страны заключат союз и на каком уровне сейчас находится взаимодействие Москвы и Пекина.

По мнению Коидзуми, скорее всего, они не собираются заключать военный союз наподобие НАТО, страны которого обязаны обеспечивать взаимную оборону. Причина этого состоит в том, что никто из них не хочет уязвлять США. Кроме того, если одна из стран начнёт военный конфликт с США, возникает опасность, что другая может быть втянута в него. Москва и Пекин хотят избежать подобного, и им не нужен риск втягивания, который может вызвать союз. Тем не менее это не означает, что Россия и Китай не будут сотрудничать в военной сфере.

Россия сегодня не только обеспечивает технологиями ядерную стратегию Китая, но и помогает разрабатывать систему раннего обнаружения. Это означает, что военное сотрудничество между странами вышло на качественно новый уровень. Это, по мнению эксперта, говорит о том, что Россия встала на сторону Китая.

Как заключает Коидзуми, впервые после завершения холодной войны Россия сотрудничает с супердержавой, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН и у которой есть ядерное оружие, поэтому уровень взаимодействия высок как никогда. Россия — это не та страна, которая может диктовать мировой порядок, поскольку такая мощь сейчас есть только у США и Китая. Однако мировой баланс зависит от того, к какой стороне она примкнёт — к США или к Китаю.