Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о том, что США ведут переговоры с Россией, Китаем и некоторыми другими странами о заключении нового соглашения о контроле над вооружениями, сообщает Contra Magazin. Однако не исключено, что этому может помешать американский военно-промышленный комплекс, ведь теневому правительству в стране выгодна агрессия, отмечает издание.
США подумывают о том, чтобы заключить с Россией, Китаем и, возможно, с некоторыми другими странами соглашение о контроле над вооружениями, сообщает Contra Magazin. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. «Мы сейчас заняты вопросами контроля вооружений. Мы ведём переговоры с Китаем, мы ведём переговоры с Россией. Я думаю, обе страны охотно бы на это пошли, особенно в том, что касается ядерного вооружения, — сказал американский президент. — Мы сейчас обсуждаем важное соглашение о контроле над вооружениями с Россией и Китаем, а также, возможно, ещё с кем-то».
Трамп отказался говорить, идёт ли речь о продлении договора СНВ-III. Этим соглашением между Россией и США предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Срок действия соглашения заканчивается пятого февраля 2021 года, если он не будет заменён другим или продлён. Максимальный срок продления составляет пять лет.
Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о контроле над вооружениями. Однако в Белом доме в очередной раз подчеркнули, что продление договора маловероятно. В свою очередь глава Кремля Владимир Путин напомнил, что после окончания срока действия СНВ-III в мире не останется ни одного инструмента, сдерживающего гонку вооружений.
Однако влиятельные круги в США не очень заинтересованы в том, чтобы заключать такие соглашения. Ведь военно-промышленный комплекс может многое потерять. Неоконсерваторы и ястребы в Демократической и Республиканской партиях служат теневому правительству, которому выгодна агрессия, объясняет Contra Magazin.
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