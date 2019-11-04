Le Figaro: Сербия выразила интерес к российскому оружию, а Вашингтон уже грозит санкциями

Россия и Сербия проводят совместные учения, и сербский президент Александр Вучич высказал заинтересованность в российских системах С-400 и «Панцирь». Представитель Вашингтона тут же ответил на это угрозой санкций в адрес Сербии и при этом заявил, что сотрудничество США и Сербии гораздо глубже, чем у Белграда с Москвой, пишет Le Figaro.

Спецпредставитель Вашингтона на Западных Балканах Мэттью Палмер в интервью македонским СМИ выразил свои опасения, что Сербия может приобрести российское оружие, пишет Le Figaro. «Мы ощутили обеспокоенность по поводу не только размещения российских вооружений, но также из-за того, что Сербия может приобрести важные российские военные системы», — приводит издание слова дипломата.

При этом, как пишет автор статьи, неделю назад в Сербии в рамках военных учений «Славянский щит — 2019» разместились российские С-400 и комплексы «Панцирь». Как отмечают российские власти, эти системы впервые отправились на учения за границу страны. Впрочем, обе системы работают в Сирии. Если у С-400 дальний радиус действия, то «Панцирь» его дополняет ближним расстоянием, так что их часто размещают в связке.

Президент Сербии Александр Вучич во время этих манёвров выразил намерение приобрести такие российские системы. «Мы бы их хотели, но в данный момент единственный способ — чтобы Россия нам их оставила. Иначе у нас нет средств на их покупку», — сказал Вучич. Мэттью Палмер в свою очередь, посоветовал Белграду быть осторожнее с такими приобретениями. Он также дал понять, что они могут пересмотреть режим санкций против Сербии.

Палмер напомнил о существовании тесного военного сотрудничества между США и Сербией. «Мы думаем, что оно важнее, чем всё то, что русские делали с Белградом», — приводит издание его слова, отмечая, что главные вооружения Сербии уже имеют российское или советское происхождение. Так, недавно Сербия получила партию истребителей МиГ.

Вучич на все эти заявления ответил, что они показывают, «как относятся к Сербии». «Мы будем, конечно, сохранять осторожность, ведь я не хочу, чтобы Сербия попала под санкции самой большой мировой державы, вне зависимости от того, что они будут полностью необоснованными и несправедливыми», — приводят местные СМИ слова сербского президента.

Как отмечает автор статьи, Сербия — главный союзник России на Балканах, и она её поддерживает, в частности, по вопросу Косова. Москва очень плохо восприняла присоединение Черногории к НАТО, и поэтому размещение новейших российских вооружений в Сербии Le Figaro называет «издёвкой» в адрес НАТО, равно как и недавнюю продажу С-400 Турции.