Le Figaro: Сербия выразила интерес к российскому оружию, а Вашингтон уже грозит санкциями
Российский спортсмен Рафаиль Аюкаев стал победителем чемпионата Европы по тхэквондо, который проходил в Италии, в весовой категории свыше 80 кг.
В плавучем гостиничном комплексе «Мирная пристань» на берегу Волги в Кинешме Ивановской области произошёл пожар. Спасателям удалось локализовать возгорание, никто не пострадал. Об этом сообщили в МЧС России.
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу в чемпионате «Формулы-1» 2019 года, которая стала для него шестой в спортивной карьере.
В матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» на выезде потерпел поражение от «Сент-Этьенна» со счётом 0:1.
Актёр театра и кино Александр Семчев здоров и находится дома, заявила его агент Наталья Алгереева, комментируя появившуюся информацию о его госпитализации.
В матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на своём поле потерпел поражение от «Лацио» со счётом 1:2.
Пираты напали на норвежское судно MV Bonita компании JJ Ugland, которое стояло на якоре у берегов Бенина, и похитили девять членов экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе судовладельца.
Главный тренер английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино был вынужден заменить защитника команды Сержа Орье в концовке матча 11-го тура местного чемпионата с «Эвертоном» из-за шокового состояния ивуарийца.
На выборах мэра Кишинёва после подсчёта более 94% протоколов лидирует кандидат от Партии социалистов Ион Чебан, набирающий свыше 53% голосов избирателей, следует из данных ЦИК Молдавии.
Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят был оштрафован за столкновение с соперником на заключительном круге 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, и с Китаем.
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон досрочно завоевал титул чемпиона «Формулы-1» в сезоне 2019 года.
Финн Валттери Боттас из команды Mercedes одержал победу в гонке 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.
После матча 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Эвертоном» и «Тоттенхэм Хотспур» несколько игроков ливерпульской команды зашли в раздевалку клуба из Лондона, чтобы утешить хавбека Сон Хын Мина.
В Татищевском районе Саратовской области двое детей провалились на пруду под лёд, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Главный тренер ливерпульского «Эвертона» Марку Силва прокомментировал травму полузащитника Андре Гомеша, полученную в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с лондонским «Тоттенхэм Хотспур».
Мюнхенская «Бавария» объявила об отставке хорватского специалиста Нико Ковача с поста главного тренера команды.
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к главе Абсолютного бойцовского чемпионата Дане Уайту по поводу вопроса о предоставлении его отцу визы в США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения переговоров по первой фазе торговой сделки с Китаем эта часть соглашения будет заключена в Соединённых Штатах.
Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин поделился мнением о перспективах Даниила Медведева, Карена Хачанова и Андрея Рублёва на успешное выступление в следующем соревновательном сезоне.
В Иркутске ликвидировано открытое горение в офисном здании. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о ситуации вокруг критики судейства в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков заявил в ходе брифинга, что США сообщили России об обстреле американских военных у Телль-Тамера в Сирии.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» сообщил о готовности президента страны Владимира Путина к участию в нормандском саммите в условиях срочной необходимости.
Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников оценил уровень организации прошедшего в Казани этапа Кубка мира по плаванию.
Сборная России завоевала 34 награды на шестом этапе Кубка мира по плаванию, прошедшем в Казани.
Министр торговли США Уилбур Росс выразил оптимизм относительно планов Соединённых Штатов заключить с Китаем первую фазу торговой сделки, которая составит около 60% от всего соглашения, в ноябре.
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» сыграл вничью с ливерпульским «Эвертоном» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В Иркутске локализовали пожар в офисном здании на площади порядка 450 кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Команда России одержала победу на первых в истории Международных автоспортивных играх, прошедших в итальянском Кампаньяно-ди-Рома.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» то, что российский лидер Владимир Путин показал кулак на просьбу о выделении средств на велодорожку.
Сборная России заняла первое место в медальном зачёте чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет, который прошёл в Ижевске.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за атаки из сектора Газа на палестинскую группировку ХАМАС.
Руководство мюнхенской «Баварии» в ближайшее время может уволить хорватского специалиста Нико Ковача с поста главного тренера команды.
Россия не отказывается от транзита газа через Украину, однако для этого Киев тоже должен идти навстречу Москве, заявил в эфире канала «Россия 1» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о положении команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам первого круга соревнований.
Мексиканский боксёр Сауль Альварес не намерен удерживать титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе, завоёванный в бою с россиянином Сергеем Ковалёвым.
В непальском районе Синдхупалчок при падении автобуса в реку погибли 15 человек. Об этом информирует The Himalayan Times.
Омский «Авангард» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Санкт-петербургский СКА одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В результате антитеррористической операции в Турции задержаны семь подозреваемых в связях с террористической организацией «Исламское государство»*, один из них отвечал за тренировочные лагеря боевиков.
Форвард «Брешии» Марио Балотелли эмоционально отреагировал на расистские выкрики болельщиков во время выездного матча итальянской Серии А с «Вероной».
В Иркутске загорелось офисное здание на площади около 450 кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал ничейный результат матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
В Гидрометцентре сообщили, что в октябре средняя температура воздуха на Земле Франца-Иосифа и на Северной Земле превысила норму на 8 °С, что является рекордным для России погодным отклонением, передаёт РИА Новости.
«Лестер Сити» одержал победу над лондонским «Кристал Пэлас» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
В Ленинградской области мужчина, пострадавший в результате разрыва снаряда времён Великой Отечественной войны в жилом доме, скончался в больнице.
Шведский форвард клуба американской Высшей футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в клуб итальянской Серии А «Милан».