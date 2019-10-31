Neue Zürcher Zeitung Оригинал

NZZ: Запад проигрывает на Балканах России, Китаю и Турции, но опасаться нечего

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Лишая балканские страны реальных перспектив на вступление в ЕС, Запад проигрывает в регионе, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Он теряет доверие населения и свободу действий, уступая позиции таким активным игрокам, как Россия, Китай и Турция, которые только наращивают там своё влияние. Впрочем, опасаться их антизападного альянса не следует: Москвой, Пекином и Анкарой движут слишком противоречивые интересы, а Балканы ориентируются на европейский стиль жизни, уверен автор статьи.
NZZ: Запад проигрывает на Балканах России, Китаю и Турции, но опасаться нечего
Reuters

ЕС больше не предлагает балканским государствам надёжные перспективы на вступление в союз европейских стран, и это может заставить их развернуться к Москве, Анкаре и Пекину, считает корреспондент швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Фолькер Пабст.

Всего через неделю после того, как ЕС снова дал отказ Северной Македонии и Албании, премьер-министр другого балканского государства поехал в Москву, чтобы подписать соглашение о свободной торговле с ЕАЭС. Возможно, поездка главы правительства Сербии Аны Брнабич была запланирована независимо от исхода саммита ЕС, однако она состоялась сразу после французского вето на начало переговоров о вступлении в Евросоюз. Это говорит именно о том развитии событий, от которого в последние дни предостерегали многочисленные статьи и заявления, подчёркивает издание.

Их авторы, в частности, обращали внимание на то, что отсутствие реальных перспектив на вступление в ЕС ведёт к развороту в сторону от Запада и играет на руку таким странам, как Россия, Китай и Турция, наращивающим своё влияние на Балканах. На этой неделе даже президент Сербии Александр Вучич заявил о необходимости поддерживать тесные контакты с Пекином и Москвой.

Вне всякого сомнения, ЕС и Запад заметно потеряли в доверии и свободе действий на Балканах, пишет Neue Zürcher Zeitung. С окончания югославских войн отношения между Брюсселем и государствами региона основываются на обещании, что экономические и правовые реформы будут вознаграждены прогрессом в сфере интеграции. Однако ЕС, очевидно, устал от расширений, а потому эта модель и до последнего саммита лишь выглядела работающей, отмечает журналист. Сербия или Черногория уже давно не проявляют намерений к демократизации.

Теперь, когда отказ в начале переговоров о вступлении в ЕС настиг Северную Македонию, не сохранилось даже видимости того, что избранная модель отношений работает, утверждает швейцарская газета. Колоссальные усилия, которые предприняло правительство в Скопье для устранения споров с Грецией по поводу названия страны, не стоили того. Теперь правительству грозит переизбрание из-за повышенного внутриполитического давления. Так что последний саммит в Брюсселе стал важной вехой для стран, надеявшихся на вступление в ЕС.

Напротив, Россия, Китай и Турция за последние годы расширили своё присутствие в регионе, отмечает автор статьи. Этому развитию способствует множество факторов. «Путин, Эрдоган и Си — желанные гости для автократических глав государств в регионе, потому что от них не приходится выслушивать проповедей о демократии и правовой государственности», — пишет Neue Zürcher Zeitung. Среди населения балканских стран сильные лидеры тоже пользуются уважением. Особенно это заметно во время государственных визитов Владимира Путина в Сербию, отмечается в статье.

Как поясняет автор, Россия, в первую очередь, популярна в славянских православных регионах. Там она преподносит свои консервативные ценности как модель, альтернативную «загнивающему Западу». Турция больше тяготеет к мусульманам, однако располагает во всём регионе существенной «мягкой силой». Турецкие авиалинии действуют на Балканах активнее любых других, а телевизионные программы, к примеру, об Османской империи, чрезвычайно популярны, несмотря на всю историческую враждебность, уверяет издание. Особенно интенсивные экономические связи Анкара поддерживает с Сербией. Только две недели назад Эрдоган приезжал в Белград с визитом вместе с большой делегацией.

В свою очередь, Китай представлен, прежде всего, как инвестор. Все страны региона, за исключением Косово, которое Пекин не признаёт, входят в китайскую инициативу по сотрудничеству со странами Центральной и Восточной Европы «17+1». Все балканские страны для модернизации своей инфраструктуры нуждаются в инвестициях извне. В условиях отсутствия вложений из фондов ЕС средства из Китая или Турции очень приветствуются.

По мнению автора статьи, растущее влияние этих государств несёт в себе реальные риски для Балкан. Москва борется в регионе с ростом западного влияния, особенно со стороны НАТО. При этом Россия мастерски использует исторически хрупкие места и скрытые источники нестабильности в регионе, утверждает Пабст. «Растущее разочарование в отношении ЕС увеличивает свободу действий для России», — пишет он.

На этой неделе Россия впервые разместила в Сербии системы С-400 для проведения совместных учений. По версии издания, этот шаг имеет важное символичное значение ввиду спора по поводу приобретения этих комплексов Турцией. Анкара в некотором смысле экспортирует своё понимание правовой государственности и требует всё большей поддержки в преследовании противников правительства. Крупные проекты, финансируемые Китаем и нередко связанные с коррупцией, также обладают потенциалом для подрыва правовых стандартов государства, предостерегает швейцарская газета.

Между тем, по мнению автора статьи, маловероятно, что Москва или Анкара станут новыми центрами притяжения для балканских стран, и на то есть две причины. Эффективность сотрудничества с этими государствами, по его уверениям, преувеличена. Российская доля во внешней торговле региона составляет 6%, тогда как доля ЕС равняется 73,5%. Соглашение Сербии о свободной торговле с ЕАЭС мало что изменит в этом раскладе. В вопросах безопасности Балканы тоже полагаются на Запад. Албания, Черногория вошли в НАТО, скоро к ним присоединится и Северная Македония. Косово стремится к вступлению в альянс, а Босния и Сербия принимают участие в программе НАТО «Партнёрство ради мира».

Население, возможно, любит турецкие мыльные оперы и питает симпатии к лидеру Кремля, но в конечном счёте ориентируется на западный стиль жизни. Основная часть покидающих регион направляется на север и на запад. Молодые сербы тоже редко ищут счастья в Москве или Стамбуле. «Авторитарные государства на Востоке могут предложить Балканам намного меньше, чем Запад», — уверяет издание. Даже в традиционно дружественной в отношении России Сербии 45% населения выступают за членство в ЕС и только 17% — за ЕАЭС, в котором доминирует Россия.

Вторую причину автор статьи усматривает в том, что Москва, Анкара и Пекин не следуют в регионе общей цели. Россия хочет, в первую очередь, помешать расширению западных альянсов и ослабить их за счёт мелких кризисов на собственном заднем дворе. Пекин и Анкара рассматривают регион как транспортный коридор для торговли с Центральной и Северной Европой. Стабильность и интеграция с Западом, в этом случае, скорее полезны.

Диаметрально расходятся и позиции по Косово. Москва и Пекин твёрдо придерживаются идеи суверенитета Сербии над этой областью, в то время как Анкара покровительствует мусульманам Косово. При таких обстоятельствах сложно сформировать устойчивый антизападный блок, заключает швейцарская газета.

Однако даже без этого блока конкуренция с Востоком растёт, и Запад проигрывает на Балканах, теряя при этом доверие части местного населения, которая хотела бы модернизировать свои государства и сделать их более демократическими. В будущем установить в конфликтном регионе Европы такие ценности, как правовая государственность, демократия и либеральная рыночная экономика, будет ещё сложнее. В итоге от этого выигрывают местные «автократические элиты», побеждающие на выборах благодаря националистическим настроениям и в то же время обогащающиеся благодаря олигархическим властным структурам, подчёркивает Neue Zürcher Zeitung.

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источник
Neue Zürcher Zeitung Швейцария Европа
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