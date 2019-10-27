Обозреватель Bloomberg: ЕС может не беспокоиться — Россия его Сербии не заменит

Сербия подписала соглашение о свободной торговле с ЕАЭС, однако обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский считает, что это лишь демонстративный шаг, который ничего не меняет по сути. Так что он предлагает европейским лидерам не волноваться, а России — не обольщаться, ведь, по его мнению, дорога Сербии лежит исключительно в Европу.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич в Москве подписала соглашение о свободной торговле между её страной и Евразийским экономическим союзом. Однако обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский утверждает, что это соглашение «экономически неважно» для обеих сторон, но должно напомнить ЕС и США, что для Балкан Запад — не единственный вариант. При этом ЕАЭС Бершидский называет «незадачливым клоном Европейского союза».

По его мнению, Запад для Балкан — всё же единственный вариант. Хотя предложения Путина находят отклик на Ближнем Востоке и в Африке, Балканам Россия может предложить гораздо меньше, чем Турция или Китай, не считая самого Евросоюза. Так что европейские лидеры не станут слишком сильно беспокоиться по поводу отдаления Сербии.

Бершидский называет «туманной» экономическую основу соглашения Сербии с ЕАЭС. Дело в том, что у Сербии уже есть договоры о свободной торговле с Россией, Казахстаном и Белоруссией. По новому соглашению эта зона расширяется на Армению и Киргизию, но ни одна из этих стран не входит в 50 главных торговых партнёров Сербии. Даже для России Сербия составляет 0,3% общей внешней торговли. В частности, на немалую часть из них приходятся поставки овощей и фруктов из Сербии, которая, в отличие от ЕС, не стала вводить санкции против России.

Автор статьи напоминает, что похожий выбор между ЕАЭС и ассоциацией с ЕС стоял в 2013 году перед Украиной. Тогда Россия и Европа были для Киева одинаково важны, и этот выбор стал судьбоносным.

В свою очередь, соглашение Сербии — «акт тихого протеста». ЕС этот блок за партнёра на переговорах не считает, пишет Бершидский. Пока велась работа над соглашением, ЕС неоднократно предупреждал Белград, что он сворачивает с европейской дороги. Например, министр иностранных дел Словакии отметил: «Если вы серьёзно настроены по поводу своего движения к Европе, то, очевидно, вы принимаете такие политические решения, которые вас к ней приближают. Это не одно из них».

Сербию предупреждали, что при вступлении в ЕС ей придётся разорвать все соглашения о свободной торговле, и это хорошо понимают и в Белграде, и в Москве. Но неясно, когда это вступление произойдёт. Переговоры начались в 2014 году, но, судя по последним отчётам, ещё многое необходимо сделать. ЕС беспокоит политика Вучича, сложные отношения Сербии с Косово. Однако, как отмечает автор статьи, даже если Сербия выполнит все требования ЕС, ей не стоит ждать тёплого приёма.

Так что Сербия «заигрывает» с Россией, чтобы показать, что у неё есть альтернативный путь, отмечает Бершидский. Помимо торгового соглашения, они наращивают военное сотрудничество, проводят совместные учения с использованием С-400. Сербия получает в подарок и покупает российские вооружения.

И для Кремля эта ситуация — «возможность утереть нос Европе и Западу в целом». Москва пытается показать Балканским странам, что у них есть альтернатива НАТО и ЕС — например, Северной Македонии с её дружественным России народом.

Впрочем, автор статьи считает, что эти усилия по большей части лишь ради вида, поскольку никто не может потягаться с ЕС по общей экономической мощи. Даже у Италии товарооборот с Сербией на 56% больше, чем у России. В доле инвестиций в Сербию страны ЕС составляют 60%, тогда как Россия и Китай — по 7%.

Так что Сербия выбрала соглашение о свободной торговле с ЕАЭС, а не членство в организации. Судя по данным опросов, только 17,6% сербов хотели бы войти в этот блок, тогда как 47,6% — за членство в ЕС, а 34,8% — за полный нейтралитет.

«ЕС не стоит слишком сильно волноваться, а Кремлю не следует слишком радоваться: дорога Сербии ведёт в ЕС, пусть даже, как и в случае со многими другими недавними членами, движение идёт мучительно медленно»,— делает вывод обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский.