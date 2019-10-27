Обозреватель Bloomberg: ЕС может не беспокоиться — Россия его Сербии не заменит
Россиянка Александра Трусова установила два новых мировых рекорда на втором в сезоне-2019/20 этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Канаде.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал разговор президента Украины Владимира Зеленского с националистами и заявил, что у Киева «нулевая готовность» к разведению сил.
Российская спортсменка Александра Трусова стала победительницей второго в сезоне-2019/20 этапа Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Канаде, в женском одиночном разряде.
В заключительном матче основного отборочного раунда чемпионата мира 2020 года сборная России по мини-футболу на выезде сыграла вничью с Хорватией — 2:2.
Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Мексики, где он показал девятый результат.
Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.
Легендарный канадский нападающий Дэйл Хаверчук, являющийся членом Зала хоккейной славы, проходит курс лечения от рака желудка.
Власти Калифорнии приняли решение об эвакуации по меньшей мере 50 тыс. человек из-за природных пожаров на севере штата.
В матче десятого тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» на своём поле одержал победу над «Атлетиком» из Бильбао со счётом 2:0.
Красная карточка, полученная полузащитником «Тамбова» Валерием Чуперкой в матче 14-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой», стала для него уже третьей с начала сезона-2019/20.
Военно-морские силы США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17).
Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич отметился тремя забитыми мячами в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу с «Бернли», который коллектив из Лондона выиграл со счётом 4:2.
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
Самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга во Владикавказ, экстренно сел в Волгограде. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Волгоградской области.
Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК России организовали доследственную проверку по факту исчезновения пилота легкомоторного самолёта Сеssna 172.
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, на своём поле потерпел поражение от «АДО Ден Хааг» в матче 11-го тура голландской футбольной Эридивизи.
Канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье, выступающие в танцах на льду, выиграли домашний этап серии Гран-при по фигурному катанию в Келоуне.
Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Пилот команды Red Bull голландец Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации 18-го этапа Гран-при «Формулы-1» в Мексике.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин назвал маршруты, на которых российская военная полиция провела патрулирование.
Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал признание российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене лучшей легкоатлеткой года в Европе.
Исполняющий обязанности главврача регионального центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кирова Михаил Яговкин сообщил, что после ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля «ВАЗ» в Кировской области шесть человек были госпитализированы.
Главный тренер московского «Арарата» Василий Рожнов рассказал о сложной финансовой ситуации в клубе после акции протеста футболистов команды на матче 15-го тура Профессиональной футбольной лиги с саратовским «Соколом».
Посольство России в Латвии осудило осквернение памятника воинам — освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин резко ответил на вопрос журналиста о том, согласен ли он, что матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:0) проходил на встречных курсах.
В Изобильненском округе Ставрополья при столкновении двух автомобилей погиб один человек, ещё пять получили ранения. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.
Лондонский «Челси» обыграл «Бёрнли» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой 2019 года в Европе.
Глава сербского Минобороны Александр Вулин сообщил, что зенитно-ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» становится частью вооружения армии Сербии.
Миланский «Интер» на своём поле не смог переиграть «Парму» в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу.
«Ростов» взял верх над «Сочи» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Россиянин Арман Адамян занял третье место в соревнованиях по дзюдо на этапе Большого шлема в Абу-Даби.
Посольство России в США, комментируя сообщение дипмиссии США в России об освобождении Марии Бутиной, призвало Вашингтон прекратить охоту за россиянами.
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка считает, что главной удачей для её ледового шоу является участие в нём фигуристки Алины Загитовой.
Около 50 человек погибли в результате волны антиправительственных протестных акций в Ираке. С момента начала беспорядков число жертв составило почти 200 человек, тысячи были ранены. Об этом информирует AFP.
Призёр Олимпийских игр 1980 года Марина Черкасова оценила выступление российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне.
В Калужской области на нерегулируемом пешеходном переходе в результате наезда легкового автомобиля погибли женщина и ребёнок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Петербургский СКА в овертайме проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пообщался с группой вооружённых людей в населённом пункте Золотое в Донбассе и «некоторые разговоры оказались эмоциональными». Об этом он написал в Facebook.
Казанский «Ак Барс» одержал победу над «Барысом» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В Барселоне несколько сотен тысяч сторонников независимости Каталонии участвуют в протестной акции, проходящей под лозунгом «Свобода» в Барселоне. Об этом сообщает El Pais.
Адьям Кузяев, отец полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева, высказался о будущем своего сына.
Солистка фольклорного музыкального коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва умерла в возрасте 83 лет. Об этом в своём Twitter написал глава Удмуртии Александр Бречалов.
Стал известен порядок выступления фигуристок в женском одиночном катании в произвольной программе на втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне.
В Новосибирской области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли три человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД.
Пилот команды «Формулы-1» Ferrari монегаск Шарль Леклер продемонстрировал лучший результат в третьей свободной практике на Гран-при Мексики.
Ирландская полиция задержала ещё одного человека в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал о своих отношениях с американским рэп-исполнителем 50 Cent и заявил, что хотел провести с ним поединок.
Президент Чили Себастьян Пиньера попросил министров подать в отставку для формирования нового правительства на фоне охвативших страну протестов.