SPORT1: русские и косовары вынудили УЕФА пойти на «радикальные меры»

По соображениям безопасности Союз европейских футбольных ассоциаций предпринял «радикальные меры», сообщает SPORT1. Из-за напряжённости в отношениях между Россией и Косово УЕФА «запретила проводить в будущем дуэли» между двумя сборными, поясняет немецкий телеканал.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предпринял «радикальные меры», сообщает SPORT1.

По соображениям безопасности УЕФА «запретила проводить в будущем дуэли» между Россией и частично признанной республикой Косово, поясняет немецкий телеканал.

«Из-за напряжённости в отношениях» Союз европейских футбольных ассоциаций будет разводить сборные Российской Федерации и Косово в турнирах, проходящих под эгидой УЕФА, уточняет SPORT1.

Данное решение было принято на заседании чрезвычайной комиссии Союза европейских футбольных ассоциаций.

Как напоминает телеканал, независимость Косово от Сербии признали 114 из 193 стран — членов Организации Объединённых Наций.

«Россия же, которая поддерживает близкие отношения с Сербией, входит вместе с Китаем в число могущественных противников Косово на международной арене», — подчёркивает журналист SPORT1.

Немецкий телеканал также обращает внимание на то, что ещё в мае УЕФА «сказала последнее слово и постановила», что любой национальной сборной, которая откажется выступать в Косово, будет засчитано техническое поражение.

Ранее, добавляет журналист SPORT1, Союз европейских футбольных ассоциаций уже запрещал проводить «политически щекотливые дуэли»: например, между сборными России и Украины, а также командами Испании и Гибралтара.