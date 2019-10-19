SPORT1: русские и косовары вынудили УЕФА пойти на «радикальные меры»

По соображениям безопасности Союз европейских футбольных ассоциаций предпринял «радикальные меры», сообщает SPORT1. Из-за напряжённости в отношениях между Россией и Косово УЕФА «запретила проводить в будущем дуэли» между двумя сборными, поясняет немецкий телеканал.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предпринял «радикальные меры», сообщает SPORT1.
По соображениям безопасности УЕФА «запретила проводить в будущем дуэли» между Россией и частично признанной республикой Косово, поясняет немецкий телеканал.
«Из-за напряжённости в отношениях» Союз европейских футбольных ассоциаций будет разводить сборные Российской Федерации и Косово в турнирах, проходящих под эгидой УЕФА, уточняет SPORT1.
Данное решение было принято на заседании чрезвычайной комиссии Союза европейских футбольных ассоциаций.
Как напоминает телеканал, независимость Косово от Сербии признали 114 из 193 стран — членов Организации Объединённых Наций.
«Россия же, которая поддерживает близкие отношения с Сербией, входит вместе с Китаем в число могущественных противников Косово на международной арене», — подчёркивает журналист SPORT1.
Немецкий телеканал также обращает внимание на то, что ещё в мае УЕФА «сказала последнее слово и постановила», что любой национальной сборной, которая откажется выступать в Косово, будет засчитано техническое поражение.
Ранее, добавляет журналист SPORT1, Союз европейских футбольных ассоциаций уже запрещал проводить «политически щекотливые дуэли»: например, между сборными России и Украины, а также командами Испании и Гибралтара.
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